VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Микель Ланда в 2019 году хочет участвовать в Джиро д’Италия и Тур де Франс

Микель Ланда нацелен проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2019 году

 

 

  Микель Ланда нацелен в следующем году принять участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, о чём рассказал в интервью испанскому изданию AS. Но 28-летний испанский гонщик команды Movistar  ещё не обсуждал этот план с генеральным менеджером Эусебио Унсуэ.

 

  В прошедшем сезоне Ланда сконцентрировался на Тур де Франс, где занял 7-е место, а от участия в Вуэльте Испании-2018 ему пришлось отказаться из-за травмы позвоночника.

 

  В 2016 и 2017 годах, когда Микель Ланда выступал в команде Sky, он стартовал и на Джиро, и на Тур де Франс, а его лучшим результатом стало 4-е место на Тур де Франс в 2017 году. В 2017 году Микель Ланда стал победителем горной классификации итальянского Гран-тура, а также он является победителем трёх этапов Джиро д’Италия.

 

 

  Микель Ланда: «Я хочу поехать Джиро и Тур. Поговорю об этом с Эусебио, дальше посмотрим, как получится. Не думаю, что выступление на Джиро д’Италия повлияет на Тур де Франс. За последние годы на последней неделе Джиро всегда много гор, но люди потом хорошо выступают на Туре».

 

  Контракт Микеля Ланды с командой Movistar действует до конца 2019 года, и испанский гонщик подчеркнул, что намерен постараться ради своей будущей карьеры: «Мои достижения в гонках влияют на моё будущее. Надеюсь, что тем, кто соберётся прордлевать мой контракт или подписывать меня, придётся решать сложную задачу».

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Микель Ланда Mikel Landa Movistar Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:21 | Регистрация: 17.05.2015

    Молодец, настоящий профи... Не то, что тот же Бардэ - "Хочу, не хочу, могу, не могу..."

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 02:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Да нет, Ланда просто хочет проехать два ГТ. Покататься.

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 05:23 | Регистрация: 17.05.2015

      Вот, вот... Сейчас многие - большинство - выходят на старт ГТ просто ПОКАТАТЬСЯ... А насчет Ланды - посмотрим. Сезон 2019 - определяющий для его будущей карьеры. Так что очень надеюсь, что не разочарует.

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 4.09.2010

    это боязнь ответственности

  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:37 | Регистрация: 27.07.2011

    Ну а че..на джиро кэпом.потом на тур в поддержку найро.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

15 - 20 января 2019

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • rude_rider
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    rude_rider-Фото
    Ну а че..на джиро кэпом.потом на тур в поддержку найро.
  • Адриен
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Адриен-Фото
    Вот, вот... Сейчас многие - большинство - выходят на старт ГТ просто ПОКАТАТЬСЯ... А насчет Ланды - посмотрим. Сезон 2019 - определяющий для его будущей карьеры. Так что очень надеюсь, что не разочарует.
  • Shalam s Urala
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    это боязнь ответственности

  • VeloVelo
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Да нет, Ланда просто хочет проехать два ГТ. Покататься.

  • Адриен
    Микель Ланда в 2019 году хочет ... (5)
    Адриен-Фото

    Молодец, настоящий профи... Не то, что тот же Бардэ - "Хочу, не хочу, могу, не могу..."

  • Адриен
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Адриен-Фото
    А какая разница - какова мотивация ? Главное в СУТИ - современный велоспорт уже давным-давно нуждается в КАРДИНАЛЬНЫХ реформах. Просто посмотрите - какова его мировая популярность в рейтинге видов спорта. Уступает таким МОНСТРАМ, как бадминтон и хоккей на траве !!! Это тогда, когда почти в каждом доме стоит велосипед, иногда не один ! Когда Беттини говорит о своем племяннике, то ведь речь идет о НЕСПОРТИВНОСТИ того действа, которое сейчас зовется велогонкой ! Я понимаю - многие любители велоспорта воспринимают все как должное - ну вот таков велоспорт, и его надо любить таким, каков он есть.Но это прямая дорога к деградации. Реформы все равно будут, но это как с болезнью - запущенную лечить труднее, болезненнее и дороже.
  • Adriano
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Adriano-Фото

    Нужно дать проехать обязательно. Факт того, что человек в прелонном возрасте будет ехать тяжелейшую гонку современнности пличем к плесу с молодыми и юркими,предаст этому событию невероятный информационный шум,тем самым вовлекая в события людей которые только по касательной интересуются велоспортом.А чем больше шоу,тем больше популяризация и соответственно рекламные бюджеты фирм, соответственно рост всех сопутствующих велоспорту моментов начиная от инфраструктуры и заканчивая созданием профессиональных лиг. 

  • RVL
    Франко Пеллицотти завершил кар ... (4)
    RVL-Фото

    спортивная судьба, чем то со Славой Поповича схожа

  • RVL
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    RVL-Фото

    ставки племянника Франческо растут)))



    О нем говорит Беттини и он гоняется с Вальвердэlocny

  • Shalam s Urala
    Паоло Беттини не поддержал иде ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    один возмечтал в 52 года проехать с приемлемым уровнем соответствия суровый монумент, который и боевые то кони не все доезжают..

    другой катается якобы строго в удовольствие, но при этом зачем-то хвастает своими ваттами..

    и первый, конечно, не прав, т.к. очевидно прав второй! т.к. ведь это именно он придумал так мимишно попереживать за краденый шанс молодых!

    браво Паоло )) big_boss

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 ноября

Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise)

Sebastien Delfosse (WB Veranclassic-Aqua Protect)

30 ноября

Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida)

Jesus Ezquerra Muela (Burgos-BH)

1 декабря

Gotzon Santamaria (Euskadi Basque Country - Murias)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2018 (73)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)