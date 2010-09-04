Микель Ланда в 2019 году хочет участвовать в Джиро д’Италия и Тур де Франс

Микель Ланда нацелен проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс в 2019 году

Микель Ланда нацелен в следующем году принять участие в Джиро д’Италия и Тур де Франс, о чём рассказал в интервью испанскому изданию AS. Но 28-летний испанский гонщик команды Movistar ещё не обсуждал этот план с генеральным менеджером Эусебио Унсуэ.

В прошедшем сезоне Ланда сконцентрировался на Тур де Франс, где занял 7-е место, а от участия в Вуэльте Испании-2018 ему пришлось отказаться из-за травмы позвоночника.

В 2016 и 2017 годах, когда Микель Ланда выступал в команде Sky, он стартовал и на Джиро, и на Тур де Франс, а его лучшим результатом стало 4-е место на Тур де Франс в 2017 году. В 2017 году Микель Ланда стал победителем горной классификации итальянского Гран-тура, а также он является победителем трёх этапов Джиро д’Италия.

Микель Ланда: «Я хочу поехать Джиро и Тур. Поговорю об этом с Эусебио, дальше посмотрим, как получится. Не думаю, что выступление на Джиро д’Италия повлияет на Тур де Франс. За последние годы на последней неделе Джиро всегда много гор, но люди потом хорошо выступают на Туре».

Контракт Микеля Ланды с командой Movistar действует до конца 2019 года, и испанский гонщик подчеркнул, что намерен постараться ради своей будущей карьеры: «Мои достижения в гонках влияют на моё будущее. Надеюсь, что тем, кто соберётся прордлевать мой контракт или подписывать меня, придётся решать сложную задачу».