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Джанни Москон планирует дебютировать на Джиро д'Италия в 2019 году

Джанни Москон хочет принять участие в Джиро д’Италия-2019

 

 

  Победитель недавно завершившейся гонки Мирового тура Тур Гуанси-2018 Джанни Москон планирует в следующем году впервые в карьере проехать Джиро д’Италия.

 

 

Photo © Tour of Guangxi @TourofGuangxi

 

 

 Об этом 24-летний итальянский гонщик команды Sky рассказал после окончания Тура Гуанси-2018:

 

  «Я снова буду принимать участие в классиках до Париж-Рубэ. Мне бы очень хотелось проехать Джиро д’Италия, постараться быть там в хорошей форме. Этого сложно добиться после классик, но я постараюсь и попробую побороться за этапы.

 

   На Джиро д’Италия будет три разделки, что даёт мне хороший шанс проверить себя. Я ещё не знаю, кто из команды будет лидером на Джиро д’Италия-2019. Не думаю, что это буду я. Конечно, я ещё не готов бороться за генеральную классификацию на Гран-турах. Я поеду за этапами, а также моей задачей будет помогать товарищам по команде. Посмотрим, как всё получится, всё зависит от моей формы».

 

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • ayahuasca
    В честь Алехандро Вальверде в ... (3)
    ayahuasca-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Поздравления А. Вальверде!
     
    Чудесное завершение карьеры!
    Также как у А. Винокурова, Ф. Канчеллары.

    Но карьера-то продолжается)) Новых успехов, Алехандро!

  • Yuriy 17
    В честь Алехандро Вальверде в ... (3)
    Yuriy 17-Фото

    Поздравления А. Вальверде!

     

    Чудесное завершение карьеры!

    Также как у А. Винокурова, Ф. Канчеллары.

  • motte
    В честь Алехандро Вальверде в ... (3)
    motte-Фото

    Сильно! 

    Так и должно быть!

  • Cyrill
    Миккель Оноре – новый гонщик к ... (2)
    Cyrill-Фото

    "Не думаю, что есть лучшая платформа для моего развития, чем та, которую мне предложили в Quick Step Floors..." для участия в весенних классиках, конечно, кто бы сомневался clapping

  • Earl57
    Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
    Earl57-Фото

    И тем не менее, 9 побед у Грайпеля в 2018 году против 4 у Юэна. Интересно, кто быстрее сформирует свой поезд - Грайпель в Фортунео или Юэн в Лотто.

     

    К слову, Пол Де Гейтер, который выдавил Грайпеля из Лотто, ушел сам, пробыв генеральным менеджером менее года. По официальной версии - расхождение во взглядах на стратегию развития команды. По слухам - взбунтовались оставшиеся в Лотто гонщики. И совет директоров был недоволен тем, что Де Гейтер не нашел новых спонсоров. Поэтому его уволили. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Миккель Оноре – новый гонщик к ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень рад за него!!)))) Миккель всегда очень настойчив, и целеустремленность его зашкаливает. Правда очень хрупкий , в прошлом году поломался на лавенире на первом этапе,в этом на вале,даосте. Плохой сигнал, гонщик который при падении сразу ломается, как Сивцов, тот тоже ,к сожалению постоянно с тяжёлыми травмами,хрупкий в общем. Мальчик призер всемирных юношеских игр, 2 место. Хороший раздельщик, ооочень хорошо ехал как в Италии, так и в Испании ,Франции, как спортсмен вырос в молодёжной Лотто Судал, где помогал Ламбрехту. После ездил в Вирту Бьярне Рийса.Так что гонец хороший. Удачи тебе Миккель!!!!!
  • Серафим
    Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
    Серафим-Фото

     Теперь понимаю проблемы Грайпеля. Вместо того, чтобы развоЗить, его развоДили. Тут не до побед. 

     Надеюсь, у Юэна он будет все же развоЗящим.

  • stalcker23
    Тони Мартин переходит в команд ... (17)
    stalcker23-Фото
    Та куда ж так рано то? Я верю, что он найдет себя на весну еще, такие люди стали гонять по брусчатке капитанами, а он сможет скрытым капитан, как тот же Терпстра в КС
  • rude_rider
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    rude_rider-Фото
    написанно не принимать в серьез..так просто мысли вслух
  • veloster
    Команда Quick-Step Floors - п ... (10)
    veloster-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82
    6-Астана за счет Вино. 
    Это чего?

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