Джанни Москон планирует дебютировать на Джиро д'Италия в 2019 году

Джанни Москон хочет принять участие в Джиро д’Италия-2019

Победитель недавно завершившейся гонки Мирового тура Тур Гуанси-2018 Джанни Москон планирует в следующем году впервые в карьере проехать Джиро д’Италия.

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Об этом 24-летний итальянский гонщик команды Sky рассказал после окончания Тура Гуанси-2018:

«Я снова буду принимать участие в классиках до Париж-Рубэ. Мне бы очень хотелось проехать Джиро д’Италия, постараться быть там в хорошей форме. Этого сложно добиться после классик, но я постараюсь и попробую побороться за этапы.

На Джиро д’Италия будет три разделки, что даёт мне хороший шанс проверить себя. Я ещё не знаю, кто из команды будет лидером на Джиро д’Италия-2019. Не думаю, что это буду я. Конечно, я ещё не готов бороться за генеральную классификацию на Гран-турах. Я поеду за этапами, а также моей задачей будет помогать товарищам по команде. Посмотрим, как всё получится, всё зависит от моей формы».