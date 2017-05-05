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Команда BMC пересматривает цели на Джиро д'Италия-2017

 Тиджей Ван Гардерен теряет время и выбывает из списка претендентов на борьбу за общий зачёт на Джиро д'Италия-2017

 

  Команда BMC вынуждена отказаться от амбиций в борьбе за общий зачёт. Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), оставшийся единственным капитаном команды после схода Роана Денниса, финишировал на 11-м этапе через 21 минуту 20 секунд после победителя.

 

   28-летний американский гонщик команды BMC потерял время сначала на этапе до Блокхауса, где проиграл Наиро Кинтане 3:46, затем в разделке на 10-м этапе, где финишировал с отставанием в 4:16 от победителя этапа Тома Дюмулина.

 

  После 11-го этапа Тиджей Ван Гардерен переместился на 35-ю позицию с отставанием 27:25 от лидера генеральной классификации Тома Дюмулина (Sunweb).

 

 

  Макс Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Это был не день Тиджея. Понятно, что сейчас он полностью выпал из борьбы. Нам надо пересмотреть цели. Этим утром у меня всё ещё была надежда, что мы сможем подойти к борьбе за генеральную классификацию с другой стороны, как, например, сделал сегодня Бен Херманс – отправиться в отрыв, постараться отыграть немного времени у топовых генеральщиков. Но у Тиджея сегодня был плохой день. У него была уже серия неудачных стартов и участий в Гран-турах, когда он прекращал борьбу, сходил с гонки. Мы приехали на эту Джиро д’Италия, находясь под пристальным вниманием. Иногда Тиджею трудно возвращаться после тяжёлого дня».

 

На 11-м этапе от команды BMC в отрыв поехал Бен Херманс (Ben Hermans), финишировавший 6-м.

 

  Бен Херманс: «Мне пришлось ждать до подъёма, потому что я ехал вместе с Тиджеем Ван Гардереном. Мне лучше уезжать на подъёмах, а другие гонщики атаковали на равнинной части и в начале подъёма. Потом группа очень растянулась. Я поехал вперёд и попытался уехать в отрыв, но у меня не получилось. Потом уехало 25 гонщиков, мне пришлось атаковать, чтобы к ним переложиться, но я выбрал правильный отрыв, в противном случае нашей команде пришлось бы весь день вести преследование.

 

  Мы могли бы выиграть больше времени, если бы работали слаженно вместе. В финале я ставил на Джованни Висконти, потому что было бы тяжело в одиночку переложиться к первой четвёрке. Танел Кангерт (Astana) переложился, но потерял силы на финише. Мы догнали их за 600 м до финиша, но было слишком поздно. Я сидел на колесе Висконти и постарался спринтовать, но не хватило мощности обойти».

 

 

 

Результаты 11-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Адриен-Фото

    Ребята, а что минусуете то ?! Разве не колесник ?! Вчитайтесь внимательно - " Моим соперникам придётся отыгрывать у меня время В ГОРАХ, так что давление на них, а не на мне." То есть - БУДУ КОЛЕСНИЧАТЬ! И получается - привезу соперникам на разделках тройку-пятерку минут , в горах - СЛИВКАХ, кульминациях тура - отсижусь на их колесах, и - получите ЧЕМПИОНА ВЕКОВОГО Джиро! Наверное поклонников Димулина такой расклад и устроит - их право. А лично меня подобный финал сильно расстроит... Вот если только Димулин продемонстрирует в горах такой же класс, как и в разделке - подобно, например, Фруму - и ВЫИГРАЕТ у Кинтаны и Нибали, допусти, этап Мортироло и Стельвио - тогда другое дело. Все же победителем должен стать по праву лучший горняк, а не раздельщик-КОЛЕСНИК.

  • Nostromo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Nostromo-Фото

    На втором фото одноименный флорентийский собор, а не тот что в Форли

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    SoulThief-Фото
    Упадите на асфальт на скорости 40 км/ч, и возвращайтесь поговорить об унылости.
  • Fedorov79
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Fedorov79-Фото
    Скай просто уныл. На что они вообще рассчитывали на этом Джиро?
  • Александра
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Александра-Фото

    Пропустила этап и уже сил нет смотреть повтор, но очень интересно изучать финишный протокол. Похоже, список претендентов стал пожиже.

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    ScaRR-Фото
    Возможно, это последствия вчерашнего сильного выступления. Томас наверняка проехал на все бабки и немного в кредит.
  • Bjoern
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (2)
    Bjoern-Фото

    Альтиметрия этапа и последних километров это конечно хорошо, но вот не зная виражей на последнем километре прогнозировать что-то очень сложно

  • Berdok
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Berdok-Фото
    угум-с, прыжки на велике после изматывающего этапа какбэ намекают
  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Bjoern-Фото

    Фрайле удивил, не только победой, но и трезвым рассчетом, когда увидел, что Ланда не тянет, он не стал идти в одиночку, а дождался группу и уже из неё выдал уехал в поздний отрыв.

     

    После сегодняшнего выступление Томаса и Ланды вопрос об их сходе становится всё более и более актуальным

     

    Кстати, Висконти, "который только грегори", сегодня уже второй раз был в отрыве

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (25)
    Sezar-Фото
    Думаю просто это случилось бы позже.

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