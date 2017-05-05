Команда BMC пересматривает цели на Джиро д'Италия-2017

Тиджей Ван Гардерен теряет время и выбывает из списка претендентов на борьбу за общий зачёт на Джиро д'Италия-2017

Команда BMC вынуждена отказаться от амбиций в борьбе за общий зачёт. Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), оставшийся единственным капитаном команды после схода Роана Денниса, финишировал на 11-м этапе через 21 минуту 20 секунд после победителя.

28-летний американский гонщик команды BMC потерял время сначала на этапе до Блокхауса, где проиграл Наиро Кинтане 3:46, затем в разделке на 10-м этапе, где финишировал с отставанием в 4:16 от победителя этапа Тома Дюмулина.

После 11-го этапа Тиджей Ван Гардерен переместился на 35-ю позицию с отставанием 27:25 от лидера генеральной классификации Тома Дюмулина (Sunweb).

Макс Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Это был не день Тиджея. Понятно, что сейчас он полностью выпал из борьбы. Нам надо пересмотреть цели. Этим утром у меня всё ещё была надежда, что мы сможем подойти к борьбе за генеральную классификацию с другой стороны, как, например, сделал сегодня Бен Херманс – отправиться в отрыв, постараться отыграть немного времени у топовых генеральщиков. Но у Тиджея сегодня был плохой день. У него была уже серия неудачных стартов и участий в Гран-турах, когда он прекращал борьбу, сходил с гонки. Мы приехали на эту Джиро д’Италия, находясь под пристальным вниманием. Иногда Тиджею трудно возвращаться после тяжёлого дня».

На 11-м этапе от команды BMC в отрыв поехал Бен Херманс (Ben Hermans), финишировавший 6-м.

Бен Херманс: «Мне пришлось ждать до подъёма, потому что я ехал вместе с Тиджеем Ван Гардереном. Мне лучше уезжать на подъёмах, а другие гонщики атаковали на равнинной части и в начале подъёма. Потом группа очень растянулась. Я поехал вперёд и попытался уехать в отрыв, но у меня не получилось. Потом уехало 25 гонщиков, мне пришлось атаковать, чтобы к ним переложиться, но я выбрал правильный отрыв, в противном случае нашей команде пришлось бы весь день вести преследование.

Мы могли бы выиграть больше времени, если бы работали слаженно вместе. В финале я ставил на Джованни Висконти, потому что было бы тяжело в одиночку переложиться к первой четвёрке. Танел Кангерт (Astana) переложился, но потерял силы на финише. Мы догнали их за 600 м до финиша, но было слишком поздно. Я сидел на колесе Висконти и постарался спринтовать, но не хватило мощности обойти».