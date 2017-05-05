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Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Первая победа Тиджей Ван Гардерена на этапе Гран-тура

 

 

  28-летний американский гонщик команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв 18-й горный этап Джиро д’Италия-2017.  На 137-км этапе с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём Тиджей Ван Гардерен отобрался в многочисленный отрыв, сформировавшийся на первом подъёме к вершине перевала Пордой.

 

   За 104 км до финиша Ван Гардерен вместе с Джо Домбровски (Cannondale-Drapac) и Филипом Дейнаном (Sky) переложились к первому отрыву дня, а вскоре к ним присоединились и другие гонщики второго отрыва. Однако, из этой большой группы, опережавшей  на 2 минуты основную группу на перевале Вальпарола. На третьем подъёме дня – перевале Гардена, впереди остались четверо – Тиджей Ван Гардерен (BMC), Микель Ланда (Sky), Джо Домбровски (Cannondale-Drapac) и Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice).

 

За 15 км до финиша Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда атаковали, создали просвет и удержали преимущество до финиша, разыграв этап.

 

Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Тиджей Ван Гардерен: «Микель Ланда – отличный гонщик, у него очень быстрый спринт, и я подумал, что в конце всё решит тактика. Я постарался терпеливо ждать, и не слишком волноваться. К финальному повороту, где, как я знал, будет спуск, надо было подходить на первой позиции. Я пошёл по внутреннему радиусу, он приблизился, и я подумал: «Тормозить не буду, упадём, значит, упадём, но не нажму на тормоза».

 

  День был тяжёлым, со множеством подъёмов, но я хорошо знал их все. В этом регионе мы часто проводили тренировочные лагеря. Ощущения от этапа потрясающие. Мы с Ландой вдвоём атаковали на спуске, оглянулись, и увидели, что за нами никого, и мы решили продолжать.

 

  Чувствую себя невероятно, я приехал сюда с амбициями в генеральной классификации, но они не материализовались. Я просто постарался не падать духом. Мне нравятся эти места в Италии. Я знаю каждый дюйм дорог, по которым сегодня ехали, чувствовал себя так, будто на тренировке дома.

 

  Да, я уже 8 лет в профессионалах, но это моя первая победа на этапе Гран-тура. Эмоции меня переполнили, потому что я пытался выиграть последние несколько лет. Приятно знать, что я способен ещё так ехать гонку.

 

  Я люблю Италию, мне нравится Джиро д’Италия. С самого начала моей карьеры я жил в Лукке, в Тоскане, несколько лет тренировался здесь в горах во время сборов. Останавливаясь здесь в отеле, чувствую себя так, будто живу с любимой семьёй, которую очень хорошо знаю. Именно в этой области я как дома.

 

  На прошлой неделе я иногда просто чувствовал себя плохо. У меня случилась пара плохих дней, но на Гран-турах нельзя позволить себе ни одного плохого дня. Я рад, что вернулся в форму, и показал, на что способен. Конечно, я разочарован из-за общего зачёта, но компенсировал это победой на этапе.

 

  Однако, я не брошу попыток бороться за общий зачёт на Гран-турах. Всё может измениться, если есть полная поддержка команды. Пусть я не мог подниматься к вершине Блокхауса наравне с Кинтаной, но я считаю себя гонщиком таких же характеристик, как и Дюмулин. Мне просто надо избавиться от плохих дней».

 

Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Микель Ланда (Sky): «Конечно, я хотел выиграть, но снова остался вторым. Это был этап для горного короля. И я доволен, потому что хорошо отработал, мы укрепили позиции в горной классификации. Синяя майка – теперь моя новая мотивация, сегодня мы проделали хорошую работу, чтобы сохранить её до Милана.

 

  Думаю, моей скорости было достаточно, чтобы быть первым, но когда брусчатка закончилась, он Тиджей Ван Гардерен обошёл меня, я ничего не смог сделать».

 

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Микель Ланда Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Кажется, Нибали знает про карму многое )
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото

    Очень красивые окрестности Мармолада. Вся Тренто потрясающе красива!
    Хотя бы ради этих доломитовых красот стоит смотреть Джиро. 

  • Sezar
    Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро ... (1)
    Sezar-Фото

    Они там скоро все заключат против него пакт. Будут бить всем лесом)). Вот интересно, если он и тогда устоит. кстати, Том нашел еще одно измерение у велобитвы. Вербально-репутационное. Если он бы смолчал, то Нибс постоянно психологически его изматывал, дескать, я готов проиграть, лишь бы ты не выиграл. А Дюмолан искренне и бесхитростно вернул удар. Типа смотрите на этих двух красавцев-сами выиграть не можете, все на что вы способны-это пакостить по мелкому. Ударил правдой по хитроумным манипуляциям. Не зря Нибали так взвился в ответ-его хитрость просчитали, измерили и обратили против него. Я запасаюсь попкорном. Будет весело.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    EL-Fenomeno-Фото

    И молодец всё-таки этот Ти Джей, как же старался, и таки взял свою долгожданную "8-летнюю" победу на гранд-туре.

    Безумно жаль Ланду. Два королесвких этапа и 2 вторых места причём проигранных на финишной ленточке (скажем так). Но в Милне ему точно быть на подиуме в синей майке лучшего (действительно лучшего) горняка этой Джиро.

     

    К слову, заявление Тома Дюмолина телеканалу РАИ насчёт Нибали и Кинтаны после 18 этапа - ЦИТАТА:
    "if they only focus on me it would be nice if they lost their podium spot in Milan"
    Короче, мол "пацаны вы как хотите, но что то решайте уже"))

  • SoulThief
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    SoulThief-Фото
    Интересно, только Кинтане нужны особенные горы. Остальные обходятся тем, что есть.
    Кинтана был безоговорочным фаворитом этой Джиро, когда был известен маршрут. А сейчас ВНЕЗАПНО горы не те.
    Может всё-таки Кинтана не тот?
  • 0x5F375A86
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (17)
    0x5F375A86-Фото
    Вы слишком много ждете от русвело. Выйграть этап на этой джиро очень тяжело. Вон даже скай никак не могут, а у них есть Ланда, котрый выйграл Стельвио почти не вставая из седла, да и все остальные горные премии забрал в том же стиле. Это просто другая лига. То, что ездят в отрывы и заметны в них - уже очень хорошо.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую многажды )
  • 0x5F375A86
    Пьер Роллан и Том Дюмулин о 17 ... (6)
    0x5F375A86-Фото
    Атаковать Эванса и Шлека - одно дело, атаковать нынешних генеральщиков куда сложнее.
  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    SSS-Фото
    Суммарный подъем и перепад высот-это разные вещи! Вы сначала написали о "наборе высот" а теперь говорите о перепаде. Определитесь уже, с чем там орги косякнули.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (97)
    VeloVelo-Фото
    Монблан?

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6 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
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