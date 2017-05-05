 Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда о 18-м этапе Джиро д'Италия-2017

Первая победа Тиджей Ван Гардерена на этапе Гран-тура

28-летний американский гонщик команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв 18-й горный этап Джиро д’Италия-2017. На 137-км этапе с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем в подъём Тиджей Ван Гардерен отобрался в многочисленный отрыв, сформировавшийся на первом подъёме к вершине перевала Пордой.

За 104 км до финиша Ван Гардерен вместе с Джо Домбровски (Cannondale-Drapac) и Филипом Дейнаном (Sky) переложились к первому отрыву дня, а вскоре к ним присоединились и другие гонщики второго отрыва. Однако, из этой большой группы, опережавшей на 2 минуты основную группу на перевале Вальпарола. На третьем подъёме дня – перевале Гардена, впереди остались четверо – Тиджей Ван Гардерен (BMC), Микель Ланда (Sky), Джо Домбровски (Cannondale-Drapac) и Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice).

За 15 км до финиша Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда атаковали, создали просвет и удержали преимущество до финиша, разыграв этап.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Тиджей Ван Гардерен: «Микель Ланда – отличный гонщик, у него очень быстрый спринт, и я подумал, что в конце всё решит тактика. Я постарался терпеливо ждать, и не слишком волноваться. К финальному повороту, где, как я знал, будет спуск, надо было подходить на первой позиции. Я пошёл по внутреннему радиусу, он приблизился, и я подумал: «Тормозить не буду, упадём, значит, упадём, но не нажму на тормоза».

День был тяжёлым, со множеством подъёмов, но я хорошо знал их все. В этом регионе мы часто проводили тренировочные лагеря. Ощущения от этапа потрясающие. Мы с Ландой вдвоём атаковали на спуске, оглянулись, и увидели, что за нами никого, и мы решили продолжать.

Чувствую себя невероятно, я приехал сюда с амбициями в генеральной классификации, но они не материализовались. Я просто постарался не падать духом. Мне нравятся эти места в Италии. Я знаю каждый дюйм дорог, по которым сегодня ехали, чувствовал себя так, будто на тренировке дома.

Да, я уже 8 лет в профессионалах, но это моя первая победа на этапе Гран-тура. Эмоции меня переполнили, потому что я пытался выиграть последние несколько лет. Приятно знать, что я способен ещё так ехать гонку.

Я люблю Италию, мне нравится Джиро д’Италия. С самого начала моей карьеры я жил в Лукке, в Тоскане, несколько лет тренировался здесь в горах во время сборов. Останавливаясь здесь в отеле, чувствую себя так, будто живу с любимой семьёй, которую очень хорошо знаю. Именно в этой области я как дома.

На прошлой неделе я иногда просто чувствовал себя плохо. У меня случилась пара плохих дней, но на Гран-турах нельзя позволить себе ни одного плохого дня. Я рад, что вернулся в форму, и показал, на что способен. Конечно, я разочарован из-за общего зачёта, но компенсировал это победой на этапе.

Однако, я не брошу попыток бороться за общий зачёт на Гран-турах. Всё может измениться, если есть полная поддержка команды. Пусть я не мог подниматься к вершине Блокхауса наравне с Кинтаной, но я считаю себя гонщиком таких же характеристик, как и Дюмулин. Мне просто надо избавиться от плохих дней».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Микель Ланда (Sky): «Конечно, я хотел выиграть, но снова остался вторым. Это был этап для горного короля. И я доволен, потому что хорошо отработал, мы укрепили позиции в горной классификации. Синяя майка – теперь моя новая мотивация, сегодня мы проделали хорошую работу, чтобы сохранить её до Милана.

Думаю, моей скорости было достаточно, чтобы быть первым, но когда брусчатка закончилась, он Тиджей Ван Гардерен обошёл меня, я ничего не смог сделать».