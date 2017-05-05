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Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

Тиджей Ван Гардерен побеждает на 18-м этапе Джиро д’Италия-2017, выиграв спринт у Микеля Ланды на финише

 

 

 

  28-летний американский гонщик команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) одержал первую в карьере индивидуальную победу на этапе Гран-тура, выиграв горный 18-й этап Джиро д’Италия-2017.

 

Со старта этапа в отрыв уехали четыре гонщика – Натнаэль Берхан (Natnael Berhane) из Dimension Data, Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf) из BMC, Диего Роза (Diego Rosa) из Sky и Мануэле Боаро (Manuele Boaro) из Bahrain Merida.

 

За этой группой, которая сразу набрала около минуты преимущества, продолжались атаки из пелотона. Тиджей Ван Гардерен отобрался в многочисленный второй отрыв, сформировавшийся на первом подъёме этапа – к вершине перевала Пордой Помимо Ван Гардерена в него отобрались Микель Ланда и Филип Дейнан (Sky), Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Джозеф Домбровски  и Давиде Виллелла (Cannondale-Drapac), Виннер Анакона  (Movistar), Александр Фолифоров (Gazprom-Rusvelo), Ян Хирт (CCC Sprandi Polkowice), Рубен Пласа (Orica-Scott).

 

За 104 км до финиша Тиджей Ван Гардерен, Джо Домбровски и Филипп Дейнан переложились к первому отрыву. Затем ещё через несколько километров первая группа выросла до 19 человек.

 

На перевале Вальпарола за горные очки из отрыва сражались Омар Фраиле (Dimension Data) и Микель Ланда (Sky), атака Фраиле позволила ему первому пройти вершину.

На спуске с Вальпаролы Тиджей Ван Гардерен атаковал попутчиков по отрыву, но после спуска отрыв собрался вместе.

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 

На подъёме к третьей вершине дня перевалу Гардена впереди в отрыве осталось 8 гонщиков.

 

За 3 км до вершины Гардены за спиной отрыва проверил соперников Наиро Кинтана (Movistar), он атаковал, а затем добрал отставшего от многочисленного отрыва Андрея Амадора и сел ему на колесо. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) также атаковал и удалился от группы розовой майки, но затем все атаки были нейтрализованы у вершины.

Атака Адама Йейтса (Orica-Scott) и отъехавшего с ним Наиро Кинтаны также не принесли результата.

 

Отрыв дня за 30 км до финиша удерживал полуминутное преимущество.

 

Во время восхождения на перевал Пинеи отрыв уменьшился до 6 человек, а в группе розовой майки осталось около 15 гонщиков, в том числе все основные претенденты.

 

 Тиджей Ван Гардерен и Микель Ланда атаковали из отрыва на финальном подъёме 18-го этапа - Понтивес (Pontives) 1 категория 467-1103 м, перепад 636 м, протяженность 9.3 км, средний градиент 6.8%, максимальный градиент 12%.

 

За 13 км их преимущество над группой розовой майки составляло 48 секунд.

 

За километр до финиша в запасе у Ланды и Ван Гардерена оставалось около 20 секунд, но они успели разыграть этап между собой. Тиджей Ван Гардерен обошёл испанского гонщика команды Sky на финише и взял победу на этапе. Это первая победа на горном этапе Джиро д’Италия гонщика из США с 1988 года, когда Энди Хемпстен выиграл этап до Сельвино.

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Тиджей Ван Гардерен – победитель 18 этапа Джиро д'Италия-2017

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 

За спиной отрыва на финальном подъёме дня начались атаки из группы Тома Дюмулина (Sunweb). Тибо Пино  (FDJ) и Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) атаковали за 5 км до финиша и уехали от группы генеральщиков. За 3 км до финиша атаковал Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).

 

Пино финишировал 3-м, Поццовиво 4-м, Ильнур Закарин, не сумевший обойти одного из гонщиков отрыва дня Яна Хирта, пересёк финишную черту 6-м.

Лидер общего зачёта Том Дюмулин (Sunweb) несколько раз проверил своих соперников, ускорившись, и в итоге первая тройка общего зачёта – Том Дюмулин, Наиро Кинтана и Винченцо Нибали финишировали вместе. Голландский гонщик защитил розовую майку лидера.

 

Адам Йейтс (Orica-Scott), финишировавший через 1:12 после победителя этапа, сумел перехватить белую майку лучшего в молодёжной классификации у Боба Юнгельса (Quick Step Floors).

 

 

Результаты 18 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay Van Garderen Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    motte-Фото

    Какая то не такая Джиро юбилейная...а может просто Том силен?

    ЗЫ и опять-таки сожалею, что Томас так сошел...ибо при таком раскладе как сейчас он мог бы стучаться на подиум, но увы...да и яланда не плох...но разделка это все-:)

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ungvar-Фото
    На Нибали просто проще реагировать.
  • Rokka
    Тур Бельгии-2017. Этап 2 (1)
    Rokka-Фото
    Ван Эрт уже перебрался на шоссе? Неплохой результат для начала
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ungvar-Фото

    Не держит Кинтана ритм. Рывок хороший, но больше 10-15 секунд ему это не приносит и дальше он не работает. Темпа а-ля Контадор нескольколетней давности у него сейчас нет.  Завтра Пинкьявилло: тут никакой тактики уже придумывать не надо. А просто провести все а стиле Дискавери/Скай. Быстрый развоз и солирование. Кинтане и Нибали надо привезти больше минуты. Но вряд ли у них получится. Впервые оцениваю шансы Дюмолана больше 50%.

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    крыс хрум-Фото
    Дюмулан только открывает в себе горняка я думаю мы еще увидим его атаки и отъезды навсегда. А Кинтане так и надо не х. на Закарина руками махать.
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    vitali-Фото

    Этап совсем не скучный.

    Том просто молодчина, не стал спешить в финале, и мог-бы подождать вообще до такого момента, пока не снялись-бы Кинтана и Нибали, но побоялся, наверно, что на первое место выйдет неожиданно рванувший вперед Пино.

    Ильнур проспал атаку Пино и Поццовиво, а может не хватило сегодня сил.

    Нибали - или ждет, и время его атаки сегодня еще не пришло, либо уже сильнее в гонке не поедет.

    Кинтана, назовем его "умотавший команду", - проблеска не видно.

    Такое впечатление - Нибали и Кинтана думают, что Дюмулен, пройдя три или четыре больших горы, на следующей обязан капнуть под их атаками. Но так не происходит, и они просто смиряются.

    До разделки еще два этапа - посмотрим, на какую импровизацию сподобятся Мувистар и Бахрейн, если хотят победить 

  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    крыс хрум-Фото
    Когда идешь в длинную гору самочувствие скачет по синусоиде и не на каждый рывок можно сразу ответить.
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    sixpack-Фото
    скорее всего так и есть
  • sixpack
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (11)
    sixpack-Фото
    и Бахрейн, и Мувики завтра будут полумертвыми и не сделают погоды перед финишем. Плюсую в том смысле, что большое преимущество завтра сделать не получится.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (59)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото
    то есть вы считаете что Дюмулан ехал от обороны?)
    а по моему как раз наоборот))

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