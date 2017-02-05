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Заочная дискуссия Джанни Савио с Мауро Веньи по поводу дополнительного приглашения на Джиро д'Италия-2017

Джанни Савио просит организаторов Джиро д'Италия сделать исключение и предоставить дополнительное пятое приглашение

 

 

  Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер итальянской проконтинентальной команды Androni-Sidermec, не получившей приглашение на юбилейный выпуск Джиро д’Италия, попросил организаторов дать дополнительную пятую уайлд-кард.

 

  Напомним, что RCS Sport в этом году предоставил проконтинентальным командам  4 приглашения на Джиро д’Италия, причём лишь два из них получили итальянские команды -  Bardiani-CSF и Wilier-Selle Italia, а две других достались российской Gazprom-Rusvelo и польской CCC Sprandi.

 

  После того, как команды Androni-Sidermec не оказалось в списке приглашённых, Джанни Савио оказался в сложной ситуации, потому что спонсор команды заявил о том, что собирается прекратить поддержку команды.

 

  Джанни Савио продолжает искать выход и достучаться до организаторов. Он просит дополнительное приглашение не только для себя, и заявил, что готов разделить дополнительное приглашение с другой итальянской командой - Nippo-Vini Fantini, также оставшейся за бортом итальянского Гран-тура, и создать смешанную команду, отправив на старт лишь 4 гонщиков из Androni-Sidermec.

 

  В своей просьбе Джанни Савио опирался на прецедент 2011 года, когда организаторы Джиро д’Италия в год 150-летия объединения Италии предоставили дополнительное пятое приглашение на Гран-тур. Ещё один прецедент участия смешанной команды на Гран-туре был в 1995, когда на Тур де Франс команда Джанни Савио ZG Mobili тогда выступала вместе с гонщиками Telekom.

 

Однако, директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vengi) ответил Джанни Савио категорическим отказом.

 

Джанни Савио с просьбой о приглашении на Джиро д’Италия-2017

 

Джанни Савио просит организаторов Джиро д'Италия сделать исключение и предоставить дополнительное пятое приглашение

 

  «Нет ничего невозможного в том, чтобы найти решение. Мы не хотим сдаваться и предлагаем сделать исключение из правил, допустив на старт пятую команду со смешанным составом, состоящую из четырёх гонщиков Androni-Sidermec и четырёх из Nippo-Fantini.

 

  Мы отсылаем официальный запрос в RCS Sport, в итальянскую федерацию велоспорта, в Лигу профессиональных велогонщиков. Причина для исключения – юбилейный, сотый выпуск Джиро д’Италия. В 2011 году RCS Sport запросило разрешение и получило его ради исключительного события – 150-летия объединения Италии.

 

  С 8 дополнительными участниками общее количество гонщиков пелотона увеличится со 198 до 206, что абсолютно не влияет на безопасность гонки, если сравнить с 200 участниками, максимально допустимом количестве гонщиков, запланированном в правилах UCI.

 

  Мы верим, что UCI, Федерация велоспорта Италии, Лига профессиональных велогонщиков и RCS Sport поймут драматичность момента для итальянского велоспорта. С уходом Lampre все итальянские команды исчезли из Мирового тура, осталось лишь 4 проконтинентальных. Если спонсоры Androni и Fantini тоже уйдут из велоспорта, как они объявили, то можно без преувеличения прогнозировать, что весь итальянский профессиональный велоспорт рискует оказаться на грани исчезновения».

 

 

Мауро Веньи о решении организаторов Джиро д’Италия

 

 

  PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / ZENNARO / DAL ZENNARO / BAZZI

 

 «Каждый имеет право делать любые предложения, но суть в том, что компания RCS Sport сделала свой выбор, предоставив 4 приглашения на Джиро д’Италия. И менять своё мнение мы не намерены.

 

  Я уже объяснял, что наше решение базировалось на спортивных, коммерческих и стратегических аспектах. Ничего личного в отношении к  командам Androni Giocattoli или Nippo-Vini Fantini у нас нет, и им об этом известно. Но как частная компания, мы имеем право решать, кому отдать четыре приглашения на гонку».

 

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Теги к статье: Джанни Савио Мауро Веньи Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • Lex
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    Lex-Фото
    А какие вопросы могут быть к человеку с запятнанной репутацией...
  • rossa2005
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    rossa2005-Фото

    Почему именно к скаю или фруму, например человек, на вашей аватаре, подозрительно часто на горных этапах меняет велосипеды. Чем не кандидат в подозреваемые?

  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото
    проверяли, как раз в 2016 Фрум был уязвим на ТДФ, жаль индеец был не в форме
  • djick
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    djick-Фото

    рано или поздно правда выплывет, только большие деньги будут мешать этому! ну главные вопросы конечно к Скаю и особенно Фруму....в

  • velodoctor
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    velodoctor-Фото
    Фрума же велосипед проверяли на прошлом ТДФ.
  • ktilp-12
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (6)
    ktilp-12-Фото

     Одно время разбирались с допингом Амстронга, теперь видимо пришло время разбираться с техническим допингом Ская, которая 3 года подряд доминировала. После долгих разбирательств получим ответ, как абсолютно "чистый Скай" по словам Брейлсфорда побеждал.

  • Avrora
    Ольга Забелинская: «Поначалу м ... (3)
    Avrora-Фото

    Снова убеждаешься, как же нужны и очень важны не только блестящие репортажи с соревнований, но и такие интереснейшие интервью с нашими выдающимися спортсменами! 

    Ольга Забелинская - восхитительный, достойнейший Человек, красавица во всех смыслах! Новых свершений и счастья Ольге и всей её семье)))) 

  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    но деньги в кармане и набитый живот не помешал бы :)
  • Sm1T
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Sm1T-Фото
    хахаха. я не против про уровень жизни :)
  • Kreo69
    Видишь российский трековый вел ... (34)
    Kreo69-Фото
    Достижения страны в спорте и уровень жизни не всегда напрямую взаимосвязаны. В Китае не такой высокий уровень жизни (значительная часть населения живет почти в нищете), но во многих видах спорта китайцы на высоте.

    Касательно велоспорта, есть пример той же самой Колумбии.

    Подход "давайте накормим всех голодных", а потом займемся всем остальным, не приводит к желаемому результату. Людям, чтобы ощущать себя гражданами страны, нужно немного больше чем деньги в кармане и набитый живот.

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