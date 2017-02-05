Заочная дискуссия Джанни Савио с Мауро Веньи по поводу дополнительного приглашения на Джиро д'Италия-2017

Джанни Савио просит организаторов Джиро д'Италия сделать исключение и предоставить дополнительное пятое приглашение

Джанни Савио (Gianni Savio), генеральный менеджер итальянской проконтинентальной команды Androni-Sidermec, не получившей приглашение на юбилейный выпуск Джиро д’Италия, попросил организаторов дать дополнительную пятую уайлд-кард.

Напомним, что RCS Sport в этом году предоставил проконтинентальным командам 4 приглашения на Джиро д’Италия, причём лишь два из них получили итальянские команды - Bardiani-CSF и Wilier-Selle Italia, а две других достались российской Gazprom-Rusvelo и польской CCC Sprandi.

После того, как команды Androni-Sidermec не оказалось в списке приглашённых, Джанни Савио оказался в сложной ситуации, потому что спонсор команды заявил о том, что собирается прекратить поддержку команды.

Джанни Савио продолжает искать выход и достучаться до организаторов. Он просит дополнительное приглашение не только для себя, и заявил, что готов разделить дополнительное приглашение с другой итальянской командой - Nippo-Vini Fantini, также оставшейся за бортом итальянского Гран-тура, и создать смешанную команду, отправив на старт лишь 4 гонщиков из Androni-Sidermec.

В своей просьбе Джанни Савио опирался на прецедент 2011 года, когда организаторы Джиро д’Италия в год 150-летия объединения Италии предоставили дополнительное пятое приглашение на Гран-тур. Ещё один прецедент участия смешанной команды на Гран-туре был в 1995, когда на Тур де Франс команда Джанни Савио ZG Mobili тогда выступала вместе с гонщиками Telekom.

Однако, директор Джиро д’Италия Мауро Веньи (Mauro Vengi) ответил Джанни Савио категорическим отказом.

Джанни Савио с просьбой о приглашении на Джиро д’Италия-2017

«Нет ничего невозможного в том, чтобы найти решение. Мы не хотим сдаваться и предлагаем сделать исключение из правил, допустив на старт пятую команду со смешанным составом, состоящую из четырёх гонщиков Androni-Sidermec и четырёх из Nippo-Fantini.

Мы отсылаем официальный запрос в RCS Sport, в итальянскую федерацию велоспорта, в Лигу профессиональных велогонщиков. Причина для исключения – юбилейный, сотый выпуск Джиро д’Италия. В 2011 году RCS Sport запросило разрешение и получило его ради исключительного события – 150-летия объединения Италии.

С 8 дополнительными участниками общее количество гонщиков пелотона увеличится со 198 до 206, что абсолютно не влияет на безопасность гонки, если сравнить с 200 участниками, максимально допустимом количестве гонщиков, запланированном в правилах UCI.

Мы верим, что UCI, Федерация велоспорта Италии, Лига профессиональных велогонщиков и RCS Sport поймут драматичность момента для итальянского велоспорта. С уходом Lampre все итальянские команды исчезли из Мирового тура, осталось лишь 4 проконтинентальных. Если спонсоры Androni и Fantini тоже уйдут из велоспорта, как они объявили, то можно без преувеличения прогнозировать, что весь итальянский профессиональный велоспорт рискует оказаться на грани исчезновения».

Мауро Веньи о решении организаторов Джиро д’Италия

PHOTO CREDIT: ANSA - PERI / ZENNARO / DAL ZENNARO / BAZZI

«Каждый имеет право делать любые предложения, но суть в том, что компания RCS Sport сделала свой выбор, предоставив 4 приглашения на Джиро д’Италия. И менять своё мнение мы не намерены.

Я уже объяснял, что наше решение базировалось на спортивных, коммерческих и стратегических аспектах. Ничего личного в отношении к командам Androni Giocattoli или Nippo-Vini Fantini у нас нет, и им об этом известно. Но как частная компания, мы имеем право решать, кому отдать четыре приглашения на гонку».