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Доменико Поццовиво будет бороться за подиум Джиро д'Италия и помогать Винченцо Нибали на Тур де Франс-2018

Доменико Поццовиво: «Главная цель – бороться за подиум Джиро д’Италия-2018»

 

 

  Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) после 5 лет выступления во французской команде AG2R La Mondiale впервые начнёт сезон в новой для себя команде - Bahrain Merida. 35-летний итальянский гонщик в 2018 году ставит для себя целью борьбу за подиум Джиро д’Италия-2018, а на Тур де Франс он будет помогать капитану команды Винченцо Нибали.  

 

  Об этом, а также о том, что продолжает совмещать получение второго образования с гонками Доменико Поццовиво рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Доменико Поццовиво будет бороться за подиум Джиро д'Италия и помогать Винченцо Нибали на Тур де Франс-2018

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

 

Доменико Поццовиво о Джиро д’Италия-2018 и Тур де Франс

 

  «Почему бы не попробовать побороться за подиум Джиро д’Италия-2018. Будет трудно, но думаю, эта цель достижима. Всё зависит от того, какие гонщики примут участие. До сих пор мы не так много знаем о том, кто поедет Джиро д’Италия. Возможно, Фабио Ару, мы не знаем, и не узнаем, пока остальные лидеры не объявят свои программы.

 

  Моя главная цель – генеральная классификация Джиро д’Италия, а потом я буду помогать Винченцо Нибали на Тур де Франс-2018. Надеюсь, что смогу стать важным для него помощником на горных этапах. Затем, надеюсь войти в состав сборной на чемпионат мира, потому что маршрут будет очень тяжёлым, думаю, на чемпионате мира смогу помочь Нибали в этом году попробовать одержать там победу.

 

  На Джиро д’Италия всегда много гор, думаю, маршрут мне очень подходит. В этом году я должен продолжить работу над разделкой, потому что мне пришлось менять материалы (после перехода в новую команду), поэтому буду  тренироваться на велосипеде больше.

 

  Крис Фрум будет главным фаворитом Джиро д’Италия-2018. Считаю, что по сравнению с Тур де Франс и Вуэльтой Испании итальянский Гран-тур предлагает другой вызов. Проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс сложнее. И маршруты отличаются. На Джиро больше гор. На Вуэльте Испании гор тоже много, но в основном в конце гонки».

 

 Доменико Поццовиво о переходе в команду Bahrain-Merida

 

  «Я ушёл из AG2R не потому, что не хотел оставаться. У меня закончился контракт, я подумал, что прошлый сезон прошёл хорошо, что у меня появилась возможность что-то изменить и мотивировать себя по-другому. Затем я несколько раз контактировал с Винченцо Нибали, он спросил меня, не хочу ли я стать гонщиком его команды Bahrain-Merida и помогать ему на горных этапах Гран-туров, а также получить шанс стать лидером на других гонках».

 

 

Доменико Поццовиво о своей учёбе

 

  Доменико Поццовиво получил диплом специалиста по экономике бизнеса, а сейчас учится, чтобы стать тренером.

 

  «Я люблю учиться, и у меня уже есть один диплом, но я не останавливаюсь на этом, сейчас хочу продолжать учиться. Я наслаждаюсь процессом учёбы. Мне 35 лет, и я понимаю, что делаю. Когда был моложе, мне было сложнее сочетать учёбу и велогонки. Было трудно, когда стал лидером на некоторых гонках, и в то же время продолжал учиться. Но сейчас всё по-другому. Я знаю, когда мне надо только гоняться, а когда только учиться. Думаю, у меня впереди ещё три года, когда могу выступать в гонках на хорошем уровне».

 

 Сезон 2018 года Доменико Поццовиво начнёт на Туре Даун Андер-2018, где разделит лидерство с братьями Исагирре.

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Теги к статье: Доменико Поццовиво Domenico Pozzovivo Bahrain Merida Джиро д'Италия Тур де Франс

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Комментарии

  • Meilleur
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Meilleur-Фото

    Споры будут всегда, т.к. всегда будут появляться все более передовые методы и лекарства. Сегодня они вне списка запрещенных, а через 3-5 лет уже там. И как тут нащупать некую справедливость в оценках? Уверен, что никак. beee

  • ktilp-12
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    ktilp-12-Фото

     Чтобы не было никаких лазеек, надо запретить все лекарства от астмы, а недовольных отправить соревноваться к параолимпийцам, так можно всех астматиков в  "большом спорте" вылечить. Тогда не будет асматиков:  норвежских лыжников, теннисистов, велогонщиков и т.д.  Споров среди болельщков по данному вопросу тоже не будет.

  • Shalam s Urala
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    DNF'ы нашли на дороге пивбар. но DNS'ы знали дорогу короче

  • Shalam s Urala
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Shalam s Urala-Фото

    ещё раз. вопрос не может заключаться в разновидностях астмы или в особенностях метаболизма. также как и невозможно установить (особенно диванным методом) чья астма правее, яжефрума, яженибали или ещё какая

    актуальный вопрос только один - для всех ли писаны правила?

    или (если не для всех) можно ли их (правила) переписать во время игры?

    или - самая печаль - мы наблюдаем игру без правил

  • Shalam s Urala
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    Shalam s Urala-Фото
    ) ну вроде ж ясно, что про "сильнее-слабее" на голову - лишь ответ на конкретную реплику
    буквально - забавно короновать залетевшего бойца "сильнейшим на голову". ровно в этом контексте.
    а в целом я их всех (и любимцев и прочих) уже и простил и наперёд прощаю. к примеру - при некотором усилии - даже придурка кобру. ну вот дал бог одержимости и совсем не дал башки )
  • VeloVelo
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    VeloVelo-Фото

    Бездельник - так кажется в переводе на русский язык звучит ваше "имя"?
    Уважаемый Бездельник, Вы витиеваты и многословны.
    Не изволите ли Вы быть проще в изложении вашей мысли?
    Из всего вами написанного многотекста я понял лишь одно - Ниббали не стоило "наезжать" на Фрума.
    В чем полностью согласен.
    Есть ли у вас сказать что-то еще, кроме этой простой очевидной мысли?
    Или вы просто "Словесный шпаготырец"? acute

    Дружище, будь проще biggrin

  • VeloVelo
    Чемпионат Австралии-2018, груп ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Бедный, бедный Ричи. . .

  • VeloVelo
    Роан Деннис – трёхкратный чемп ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Деннис очень крут. Удачи на Джиро.

  • ludmilam
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    ludmilam-Фото
    Если попался - должен ответить. Иначе ничего хорошего не будет.

    И правильно Лемонд сказал:" Правила для всех должны быть одинаковы!". А то получается, кого хочу - прощу. А этот мне не нравиться, или он из России - его надо наказать!
  • RVL
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (51)
    RVL-Фото
    Может вы и не болеете, но бросаете тень на Нибали, ставя его вровень по передозу с Фрумом. вектор неболения очевиден.
    Всего наилучшего)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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