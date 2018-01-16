Доменико Поццовиво будет бороться за подиум Джиро д'Италия и помогать Винченцо Нибали на Тур де Франс-2018

Доменико Поццовиво: «Главная цель – бороться за подиум Джиро д’Италия-2018»

Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) после 5 лет выступления во французской команде AG2R La Mondiale впервые начнёт сезон в новой для себя команде - Bahrain Merida. 35-летний итальянский гонщик в 2018 году ставит для себя целью борьбу за подиум Джиро д’Италия-2018, а на Тур де Франс он будет помогать капитану команды Винченцо Нибали.

Об этом, а также о том, что продолжает совмещать получение второго образования с гонками Доменико Поццовиво рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo © Team Bahrain-Merida/ @BettiniPhoto

Доменико Поццовиво о Джиро д’Италия-2018 и Тур де Франс

«Почему бы не попробовать побороться за подиум Джиро д’Италия-2018. Будет трудно, но думаю, эта цель достижима. Всё зависит от того, какие гонщики примут участие. До сих пор мы не так много знаем о том, кто поедет Джиро д’Италия. Возможно, Фабио Ару, мы не знаем, и не узнаем, пока остальные лидеры не объявят свои программы.

Моя главная цель – генеральная классификация Джиро д’Италия, а потом я буду помогать Винченцо Нибали на Тур де Франс-2018. Надеюсь, что смогу стать важным для него помощником на горных этапах. Затем, надеюсь войти в состав сборной на чемпионат мира, потому что маршрут будет очень тяжёлым, думаю, на чемпионате мира смогу помочь Нибали в этом году попробовать одержать там победу.

На Джиро д’Италия всегда много гор, думаю, маршрут мне очень подходит. В этом году я должен продолжить работу над разделкой, потому что мне пришлось менять материалы (после перехода в новую команду), поэтому буду тренироваться на велосипеде больше.

Крис Фрум будет главным фаворитом Джиро д’Италия-2018. Считаю, что по сравнению с Тур де Франс и Вуэльтой Испании итальянский Гран-тур предлагает другой вызов. Проехать Джиро д’Италия и Тур де Франс сложнее. И маршруты отличаются. На Джиро больше гор. На Вуэльте Испании гор тоже много, но в основном в конце гонки».

Доменико Поццовиво о переходе в команду Bahrain-Merida

«Я ушёл из AG2R не потому, что не хотел оставаться. У меня закончился контракт, я подумал, что прошлый сезон прошёл хорошо, что у меня появилась возможность что-то изменить и мотивировать себя по-другому. Затем я несколько раз контактировал с Винченцо Нибали, он спросил меня, не хочу ли я стать гонщиком его команды Bahrain-Merida и помогать ему на горных этапах Гран-туров, а также получить шанс стать лидером на других гонках».

Доменико Поццовиво о своей учёбе

Доменико Поццовиво получил диплом специалиста по экономике бизнеса, а сейчас учится, чтобы стать тренером.

«Я люблю учиться, и у меня уже есть один диплом, но я не останавливаюсь на этом, сейчас хочу продолжать учиться. Я наслаждаюсь процессом учёбы. Мне 35 лет, и я понимаю, что делаю. Когда был моложе, мне было сложнее сочетать учёбу и велогонки. Было трудно, когда стал лидером на некоторых гонках, и в то же время продолжал учиться. Но сейчас всё по-другому. Я знаю, когда мне надо только гоняться, а когда только учиться. Думаю, у меня впереди ещё три года, когда могу выступать в гонках на хорошем уровне».

Сезон 2018 года Доменико Поццовиво начнёт на Туре Даун Андер-2018, где разделит лидерство с братьями Исагирре.