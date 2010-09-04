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Винченцо Нибали – призёр Джиро д’Италия-2019

Винченцо Нибали – серебряный призёр Джиро д’Италия-2019

 

 

  Винченцо Нибали в шестой раз в карьере поднялся на итоговый подиум Джиро д’Италия, но ему не удалось стать трёхкратным победителем итальянского Гран-тура. 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida занял на Джиро д’Италия-2019 второе место, уступив 1 минуту 5 секунд победителю гонки, эквадорскому гонщику Ричарду Карапасу (Movistar). Своего ближайшего соперника, словенского гонщик команды Jumbo-Visma Приможа Роглича Нибали опередил на 1 минуту 25 секунд.

 

  Для Винченцо Нибали это 11-й финальный подиум на Гран-туре, больше было лишь у Жака Анкетиля (13 подиумов), Феличе Джимонди, Эдди Меркса и Бернара Ино (по 12 подиумов). На Джиро д’Италия Винченцо Нибали во второй раз финишировал вторым, дважды он был на итальянском Гран-туре 3-м, дважды выигрывал «Корса роза».

 

  Команда Bahrain-Merida по итогам Джиро д’Италия-2019 получила приз «честной игры», став командой, получившей меньше всех наказаний от организаторов.

 

 

Винченцо Нибали – призёр Джиро д’Италия-2019

 

Винченцо Нибали – призёр Джиро д’Италия-2019

 

Photo © @bettiniphoto/Merida bike

 

  Винченцо Нибали: «У меня нет сожалений, хотя многие говорят, что они должны быть, потому что мы ошиблись, упустив Ричарда. На этапе до Курмаёр он был очень хорош, мощно контратаковал и выиграл время. Сначала мы его преследовали, но в финале поехали так, как шла нога. Он нашёл момент сделать просвет и укрепил его в конце. Я не жалею, потому что старался провести гонку так хорошо, как только мог.

 

  Думаю, выступление было хорошим, команда работала отлично. Гонка была очень напряжённой. Мои соперники были сильны, одержать победу было нелегко. Ричард Карапас и его команда великолепно провели гонку. Лидеры разных команд контролировали друг друга, особенно в первой части Джиро д’Италия. Но не могу сказать, что мы сделали ошибки. Карапас был очень силён, мы пытались его атаковать.

 

  Я многим пожертвовал, много работал, и, учитывая, что с момента моей травмы, полученной на Тур де Франс, прошло меньше 9 месяцев, мой результат ещё более важен. Если помните, я поехал на Вуэльту Испании через месяц после падения, но это был абсурдный план. Потом постепенно боль вернулась. Самая большая победа для меня в том, что на Джиро я уже не испытывал никаких проблем. Мне было интересно проверить, смогу ли вернувшись, бороться за победу на Гран-туре. Я финишировал вторым и всё ещё конкурентоспособен – это факт.

 

Что касается Тур де Франс, посмотрим. Я потратил много  сил. Проверю, каким будет моё состояние во время подготовки к Туру, как ответит тело».

 

 

 

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Bahrain-Merida Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Вчера, 20:28 | Регистрация: 4.08.2018

      Дочура у Нибали прелестная, светленькая, белокожая. И не скажешь, что папа из южных итальянцев.

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 5.05.2018

    Ждём на Туре! Нибали великий гонщик, человек, спортсмен. Желаю удачи и здоровья!

  3. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 4.09.2010

    как гонщик - на своём уровне

    как человек - потерял лицо

    так и запомнится эта джира

    поздравляю

  4. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 21:29 | Регистрация: 2.05.2014

    Цитата: Shalam s Urala
    как гонщик - на своём уровне
    как человек - потерял лицо
    так и запомнится эта джира
    поздравляю
    100% плюс

  5. Имя: Андрей

    AndreyEst

    Вчера, 21:41 | Регистрация: 13.03.2019

    Мне кажется Нибали уже вернулся на землю,взял себя в руки.

    Однако его поезд уже ушёл.И в пелотоне он тоже потерял лицо.

    Там всё на виду.

    По моему скромному мнению Трек получил хорошие козыри для торговли.

    1. Имя: Елена

      Shega

      Вчера, 22:12 | Регистрация: 16.09.2013

      Пожалуйста, дайте хоть одно высказывание итальянской прессы, или гонщиков, подтверждающее Ваш тезис. Это я без подковырок, искренне интересуюсь. То, что тут на сайте писалось - это известно. Но слова Нибали общеизвестны. В Италии тоже. Их отклик?

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Комментарии

  • Arciv
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    Arciv-Фото
    Большой ошибкой было не дать ему Беннета.
  • ironharley
    Джулио Чикконе – победитель кл ... (2)
    ironharley-Фото
    Люто плюсую. Наблюдаю за ним со времен его бардиани. Мне не понравилось, когда он ушел в трек - я не считаю их сильной командой для роста, но видимо я ошибался. Джу - малацца!
  • Александра
    Ричард Карапас – победитель Д ... (15)
    Александра-Фото

    Мда, кто бы мог предсказать такой результат три недели назад?

    Карапуаз, конечно, молодец, тут не поспоришь. И дальше удачи парню.

  • yamaha373
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    yamaha373-Фото

    Очень рада за Приможа Роглича! 

  • Shega
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    Shega-Фото
    Пожалуйста, дайте хоть одно высказывание итальянской прессы, или гонщиков, подтверждающее Ваш тезис. Это я без подковырок, искренне интересуюсь. То, что тут на сайте писалось - это известно. Но слова Нибали общеизвестны. В Италии тоже. Их отклик?
  • salomon
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    salomon-Фото
    Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: " ... я очень горжусь командой. Мы достигли этого результата вместе ". ЧУШЬ !!! Роглич достиг этого результата в одиночку ! Вопреки слабой команде !
  • AndreyEst
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    AndreyEst-Фото

    Мне кажется Нибали уже вернулся на землю,взял себя в руки.

    Однако его поезд уже ушёл.И в пелотоне он тоже потерял лицо.

    Там всё на виду.

    По моему скромному мнению Трек получил хорошие козыри для торговли.

  • AndreyEst
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (6)
    AndreyEst-Фото

    Думаю ему элементарно не хватило сил,на второй неделе форма пошла на спад.И,вообщем-то,мало ещё опыта..Компетентность спортдиров я обсуждать не могу,но команды как таковой на ГТ у них нет.Гесинк и Де Плюс,думаю,погоды бы не сделали.

    Роглич ещё не созрел для победы на Гранд Туре,и,возможно,его удел недельки и отдельные этапы.

     

     

     

     

     

  • YuraHist
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    YuraHist-Фото
    Цитата: Shalam s Urala
    как гонщик - на своём уровне
    как человек - потерял лицо
    так и запомнится эта джира
    поздравляю
    100% плюс
  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    как гонщик - на своём уровне

    как человек - потерял лицо

    так и запомнится эта джира

    поздравляю

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