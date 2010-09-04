Винченцо Нибали – призёр Джиро д’Италия-2019

Винченцо Нибали – серебряный призёр Джиро д’Италия-2019

Винченцо Нибали в шестой раз в карьере поднялся на итоговый подиум Джиро д’Италия, но ему не удалось стать трёхкратным победителем итальянского Гран-тура. 34-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida занял на Джиро д’Италия-2019 второе место, уступив 1 минуту 5 секунд победителю гонки, эквадорскому гонщику Ричарду Карапасу (Movistar). Своего ближайшего соперника, словенского гонщик команды Jumbo-Visma Приможа Роглича Нибали опередил на 1 минуту 25 секунд.

Для Винченцо Нибали это 11-й финальный подиум на Гран-туре, больше было лишь у Жака Анкетиля (13 подиумов), Феличе Джимонди, Эдди Меркса и Бернара Ино (по 12 подиумов). На Джиро д’Италия Винченцо Нибали во второй раз финишировал вторым, дважды он был на итальянском Гран-туре 3-м, дважды выигрывал «Корса роза».

Команда Bahrain-Merida по итогам Джиро д’Италия-2019 получила приз «честной игры», став командой, получившей меньше всех наказаний от организаторов.

Photo © @bettiniphoto/Merida bike

Винченцо Нибали: «У меня нет сожалений, хотя многие говорят, что они должны быть, потому что мы ошиблись, упустив Ричарда. На этапе до Курмаёр он был очень хорош, мощно контратаковал и выиграл время. Сначала мы его преследовали, но в финале поехали так, как шла нога. Он нашёл момент сделать просвет и укрепил его в конце. Я не жалею, потому что старался провести гонку так хорошо, как только мог.

Думаю, выступление было хорошим, команда работала отлично. Гонка была очень напряжённой. Мои соперники были сильны, одержать победу было нелегко. Ричард Карапас и его команда великолепно провели гонку. Лидеры разных команд контролировали друг друга, особенно в первой части Джиро д’Италия. Но не могу сказать, что мы сделали ошибки. Карапас был очень силён, мы пытались его атаковать.

Я многим пожертвовал, много работал, и, учитывая, что с момента моей травмы, полученной на Тур де Франс, прошло меньше 9 месяцев, мой результат ещё более важен. Если помните, я поехал на Вуэльту Испании через месяц после падения, но это был абсурдный план. Потом постепенно боль вернулась. Самая большая победа для меня в том, что на Джиро я уже не испытывал никаких проблем. Мне было интересно проверить, смогу ли вернувшись, бороться за победу на Гран-туре. Я финишировал вторым и всё ещё конкурентоспособен – это факт.

Что касается Тур де Франс, посмотрим. Я потратил много сил. Проверю, каким будет моё состояние во время подготовки к Туру, как ответит тело».