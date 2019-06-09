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Джиро д'Италия-2019. 18-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 18 этапа Джиро д'Италия-2019

 

  18-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился победой гонщика отрыва, хотя был последним из этапов, подходящих для спринтеров. Отрыв сформировался через 50 км после старта. В него отобрались три гонщика, преимущество которых на финальном километре составляло всего 18 секунд.

 

  Дамиано Чима (Nippo - Vini Fantini – Faizane), впервые участвующий в Джиро д’Италия, стал победителем этапа, опередив спринтеров всего на несколько метров.

 

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), финишировавший вторым, вернул себе цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где теперь опережает Арно Демара (Groupama-FDJ) на 13 очков.

 

Мигель Лопес (Astana) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остаётся обладателем синей майки лучшего горняка.

 

Ричард Карапас (Movistar) сохранил розовую майку лидера генеральной классификации.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 18 этапа Джиро д'Италия-2019

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Tour de Suisse


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Velolive-Team-Фото
    какие завтра 2 спринта будут?
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Спасибо, понятно. Секрет Полишинеля был раскрыт.
  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Последняя гора в 14км и в 10% ? Отрыву точно не дадут на этом этапе разыграть слишком короткий этап и много поставлено на карту. Гора под легких, маленьких горняков, Йейтса и Лопеса. Им терять уже нечего. Особенно Саймону , хоть этап прихватить. А вот послезавтра....там будут разборки по полной.
  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Эта финишная горка не настолько крутая, чтоб генералы смогли что-то    отыграть.                     А я смотрю все туры с 1999г, не пропускаю ни одного тура.              
                          
              

  • Mikael
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Mikael-Фото

    Многое будет зависеть от того как завтра разыграют 2 спринта. Посмотрим.
    Если Акерман возьмет, то наверное всё.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Вся интрига этапа была в последних 15км. Так хотелось, чтоб отрыв выиграл и всё-таки получилось. Аккерман так хотел выиграть этап, но команда немного просчиталась, и всё же он взял свою майку.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Earl57-Фото
    В Джиро-Экстра спортдиректор Групамы прямо сказал, что они хотели, чтобы доехал отрыв и им не нужно было было спринтовать. А включаться начали только тогда, когда поняли, что отрыв догоняют.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Серафим-Фото
    Не подскажете, о чем речь, ибо у меня пропал сигнал со спутника и я смотрел немецкий канал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Крайний
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?
    ++++
  • Крайний
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (20)
    Крайний-Фото
    Вы слишком уповаете на Курдюкова.
    Интересно, посмотрев репортаж на РАИ, тоже самое бы сказали?

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