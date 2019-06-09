Джиро д'Италия-2019. 18-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 18 этапа Джиро д'Италия-2019

18-й этап Джиро д’Италия-2019 завершился победой гонщика отрыва, хотя был последним из этапов, подходящих для спринтеров. Отрыв сформировался через 50 км после старта. В него отобрались три гонщика, преимущество которых на финальном километре составляло всего 18 секунд.

Дамиано Чима (Nippo - Vini Fantini – Faizane), впервые участвующий в Джиро д’Италия, стал победителем этапа, опередив спринтеров всего на несколько метров.

Паскаль Акерманн (Bora-hansgrohe), финишировавший вторым, вернул себе цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, где теперь опережает Арно Демара (Groupama-FDJ) на 13 очков.

Мигель Лопес (Astana) продолжает лидировать в классификации лучшего молодого гонщика.

Джулио Чикконе (Trek-Segafredo) остаётся обладателем синей майки лучшего горняка.

Ричард Карапас (Movistar) сохранил розовую майку лидера генеральной классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 18 этапа Джиро д'Италия-2019