Джиро д'Италия-2019. 17-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 17 этапа Джиро д'Италия-2019

17-й этап Джиро д’Италия-2019 с финишем в подъём 3-й категории завершился победой гонщика отрыва. 20-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale Нан Петер (Nans Peters) атаковал в одиночку из многочисленного отрыва дня за 16 км до финиша и уехал от своих попутчиков, опередив ближайшего из них на финише на 1 минуту 34 секунды.

В группе генеральщиков за 3 км до финиша атаковал Микель Ланда (Movistar), который выиграл у соперников по общему зачёту 19 секунд.

Мигель Лопес (Astana) также провёл атаку, за ним поехал лидер общего зачёта Ричард Карапас (Movistar). Оба гонщика опередили группу, в которой находились Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Приможа Роглича (Jumbo-Visma), на 7 секунд.

Мигель Лопес сохранил на плечах белую майку лучшего молодого гонщика и ещё на 30 секунд оторвался в этой классификации от своего ближайшего соперника Павла Сивакова (Ineos).

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 17 этапа Джиро д'Италия-2019