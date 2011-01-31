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Паскаль Акерманн – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн выигрывает второй этап на Джиро д’Италия-2019

 

 

  25-летний немецкий гонщик команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн одержал победу на 5-м этапе Джиро д’Италия-2019. На старте этапа сошёл победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин (Sunweb), который не смог продолжить гонку из-за травмы левого колена.

 

Этап начался и проходил под проливным дождём, поэтому во время гонки организаторы приняли решение нейтрализовать время, идущее в зачёт генеральной классификации, на финальном 9-км круге по улицам финишного города Террачина.   

 

После старта в отрыв дня уехали шесть гонщиков, но на единственном подъёме этапа бельгийский гонщик команды Sunweb Луис Верваке (Louis Vervaeke) атаковал своих попутчиков по отрыву и продолжил гонку в одиночку. Он стал последним из отрыва гонщиком, которого пелотон догнал за 22 км до финиша.

 

Благодаря нейтрализации группа генеральщиков после первого пересечения линии финиша в Террачине спокойно доехала этап, в то время как  группа спринтеров отделилась от группы генеральщиков и разыграла спринт. Паскаль Акерман опередил на финишной черте колумбийского гонщика команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.

 

Паскаль Акерманн – победитель 5 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Photo © @VelonCC

 

 

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил розовую майку лидера.

 

Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Pascal Ackermann Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Владимир

    hodorik

    Вчера, 22:32 | Регистрация: 31.01.2011

    Вопросов нет силён, до последнего думал - Вивиани...

    Greg Hodorini
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Amgen Tour of California


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото

    Евроспорта конечно же

  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.
  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
    Но в русской редакции их больше :-(.
  • litxaa
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    litxaa-Фото
    Полностью согласен с Вами.
  • Shega
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Shega-Фото

    К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь  недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
    Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
    То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
    Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
    Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

  • Znak
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    Znak-Фото

    Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!

  • el kun
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    el kun-Фото
    Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно
  • SportSpirit
    Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
    SportSpirit-Фото

    Ольга, спасибо за подобный рассказ.

     

    Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.

     

  • SVS
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    SVS-Фото
    Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
    И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
    Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
    Такова природа людей :-(.
    А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.
  • Konstantin41
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
    Konstantin41-Фото
    Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...

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