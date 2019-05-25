Микель Ниеве, Микель Ланда, Мигель Лопес, Винченцо Нибали, Рафал Майка о 13-м этапе Джиро д’Италия-2019

Цитаты после 13-го этапа Джиро д’Италия-2019

После 13-го этапа Джиро д’Италия-2019 перешли перестроения в генеральной классификации. Ян Поланц (UAE Team Emirates) сохранил розовую майку лидера, но во время этапа выпал из группы генеральщиков, а его преимущество в общем зачёте сократилось. Атака Микеля Ланды (Movistar) позволила ему подняться в генеральной классификации. Мигель Лопес (Astana) был вынужден догонять соперников после проблем с велосипедом. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) не выдержал темпа соперников на финальном подъёме. Позиции Приможа Роглича (UAE Team Emirates) и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) в общем зачёте не поменялись, они следили друг за другом на подъёме и финишировали вместе. Но борьба только начинается. После финиша гонщики и спортивные директора команд подвели итоги горного этапа.

Микель Ниеве (Mitchelton-Scott): «Мы планировали, что я отберусь в отрыв, а потом на второй части подъёма подожду инструкций из технички. План сработал отлично, я уехал, ждал сигнала, но также поборолся за победу, был к ней совсем близко. Результат даёт горький привкус, потому что я не выиграл. На последнем подъёме я держался позади Моллемы и Закарина, они были сильнейшими в общем зачёте и должны были тянуть. Когда я увидел, что Закарин атаковал, то попытался сесть за ним. Я догнал его за 3 км до фиинша, подумал, что у меня есть шанс, но за 2 км он уехал, он был слишком силён для меня».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды (Mitchelton-Scott): «Конечно, не такой результат мы хотели увидеть, но Лукас Хэмильтон невероятно помогал Саймону. У Саймона был плохой момент, он не смог удержаться в группе. Какое-то время он ехал с Мигелем Лопесом (Astana), но потом ему просто было очень тяжело на последних километрах.

Не на такую ситуацию мы рассчитывали, теперь придётся соответственно менять тактику. Мы не ищем оправданий. Саймон не был достаточно силён, чтобы удержаться за этими ребятами на финальном подъёме. Я спрошу у него, почему так получилось, но определённо он внезапно почувствовал себя не слишком хорошо».

Микель Ланда: «Я атаковал задолго до финиша, из-за высоты и усилий до финиша добрался варёным. (Смеётся). Очень доволен своим результатом, тем, как идёт нога, фантастической работой товарищей по команде. У меня не хватает слов благодарности для них. Я увидел некоторую слабость соперников, они шли скоростью, которую я мог поддерживать или увеличить на финальном подъёме. Поэтому решил попробовать. Атака дала мне уверенность, настрой продолжать. Мы будем бороться изо всех сил, будем надеяться, что это удастся сделать до Вероны. Пока рано говорить о результате. Джиро всё меняет каждый день. Продолжим выстраивать стратегию день за днём».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы контролировали гонку вместе с командой UAE Team Emirates до второго подъёма дня. Мы показали, что настроены брать ответственность в гонке. Примож подтвердил, что прекрасно себя чувствует. Возможно, выглядело так, будто у них с Нибали личная дуэль, но и впереди Приможа, и позади находились опасные соперники. Я не считаю, что происходит поединок Нибали против Роглича. На финальном подъёме они были более менее равны по силам. Они проверили друг друга и увидели, что не могут сбросить друг друга.

Дело не в том, что Примож не хотел работать. Это его способ наиболее эффективного распределения сил. Мы знали, что гонщики, которые расположены в генеральной классификации ниже, будут атаковать раньше, и даже уедут в ранний отрыв. Теперь эти гонщики выиграли время у Приможа. Но я считаю, что сегодня этап сложился для нас хорошо. Глядя на классификацию, могу сказать, что мы выступили отлично».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Он (Роглич) дал уехать Карапасу и Майке, а потом хотел, чтобы я закрывал просвет. Я ответил: «Баста! Хватит уже!» Сказал ему, что если он хочет выиграть Джиро, надо ехать. Роглич хорошо расположен в генеральной классификации, но если продолжит так вести гонку, то не выиграет. Я тоже не выиграю, но и он проиграет.

Я сказал ему: «Если хочешь, приезжай ко мне домой и сфотографируй всё, что хочешь из коллекции моих трофеев…

Не так он должен ехать, если хочет выиграть Джиро. Он сел мне на колесо, и провёл так весь день. Не знаю, может быть в итоге это очень эффективный способ ведения гонки. Могу понять, но не согласен с этим.

Наша команда отлично поработала впереди. Поццовиво был великолепен, отдал все силы. Вот так я предпочитаю вести гонку.

Когда я ускорялся, Роглич тоже ускорялся. Могу сказать, что физически и психологически наши силы более менее равны.

Генеральная классификация изменилась, но гонщики, которые сегодня работали впереди, потратили много сил, потому что этап был тяжёлым от старта и до финиша. Мы финишировали на высоте более 2000 м. Это ударяет по ногам».

Мигель Анхель Лопес (Astana): «Все шло хорошо в течение дня. Команда работала отлично, мы прекрасно контролировали гонку, и в финале я чувствовал себя хорошо, находясь в одной группе со всеми главными фаворитами, Нибали, Рогличем, Майкой. Но, в какой-то момент, произошла поломка, я даже не понял, что именно случилось. Но, вынужден был остановиться. Наша «техничка» была очень далеко, потребовалось время для того, чтобы получить новый велосипед. Я очень старался вернуться, сделал все, что мог, но, в конце концов, это не сработало. Конечно, я расстроен, но завтра будет новый день и новые возможности. Все, что мы можем делать – выкладываться на 100% день за днем до самого финала».

Рафал Майка (Bora-hansgrohe): «Сегодня Давиде удалось отобраться в отрыв. Мы планировали, что он постарается побороться за победу на этапе. Этап получился интересным. Многие генеральщики проиграли время, другие выиграли. Но впереди ещё несколько этапов, сложно предсказать, как они будут развиваться. Последние километры были очень тяжёлыми. Я пытался переложиться к лидерам с помощью Давиде Формоло, но не получилось».