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Микель Ланда, Мигель Лопес, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Саймон Йейтс о 12-м этапе Джиро д’Италия-2019

Микель Ланда, Мигель Лопес, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Саймон Йейтс о 12-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

 

  Группа генеральщиков проверила ногу на 12-м и первом горном этапе Джиро д’Италия-2019. На середине подъёма 1-й категории  Монтозо (Montoso) первым атаковали гонщики команды Astana Ян Хирт и Мигель Лопес. Микель Ланда (Movistar) ответил на ускорение Лопеса, а затем испанский и колумбийский гонщик вдвоём удерживали просвет от группы остальных генеральщиков и в итоге финишировали с преимуществом в 28 секунд.

 

  Остальные генеральщики финишировали в одной группе. Главными проигравшими на первом горном этапе можно назвать Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и Боба Юнгельса (Deceuninck-Quick Step), проигравших группе генеральщиков на финише 2:34, Пельо Бильбао (Astana), отставшего от группы фаворитов на 10:41, а также Валерио Конти (UAE Team Emirates), потерявшего розовую майку лидера.

 

 

Photo credit: © Getty Images

 

   Микель Ланда (Movistar): «Я очень доволен. Мне было важно проверить себя на первом горном этапе. Хотя отыграно и немного, но нога шла, поэтому я считаю, что этап  прошёл отлично. Увидев, как пройдя половину подъёма, Мигель Лопес пытается переложиться к отрыву, в то время как скорость в группе начала падать, я решил этим воспользоваться и атаковал, чтобы переложиться к нему. У нашей команды в отрыве находился Яша, я постарался использовать это преимущество, чтобы в конце этапа удержать просвет. У нас сильный фаворит – Примож Роглич, который удерживает большое преимущество, плюс такой гонщик как Нибали, который отлично знает эту гонку и находится в оптимальной форме. Поэтому мы продолжим попытки. Гонка останется открытой до этих выходных, её трудно контролировать, мы хотим этим воспользоваться, а также хотим сделать её зрелищной для болельщиков».

 

  Мигель Анхель Лопес (Astana): «Мы планировали эту атаку. Я неплохо себя чувствовал, и наша команда очень хорошо сработала, готовя мою атаку. Но, конечно, нам не повезло сегодня с моим проколом колеса за 5 км до начала горы. Мои товарищи сделали все возможное, чтобы вернуть меня в группу в нужный момент. На подъеме, мне удалось уехать вместе с Ландой, мы хорошо сработались. Позже, я получил поддержку от Мануэле Боаро и Дарио Катальдо. Я хочу поблагодарить их и всю команду за сегодняшний этап».

 

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Работали все за исключением Роглича. Я работал, Йейтс проводил смены, все ребята в группе работали кроме него. Он знает, что у него есть финальная разделка, так что он защищается, но завтра гонка будет более открытой.

 

  Этап сегодня был не слишком тяжёлым, но всё равно трудным. Ехали быстро, было сложно разобраться в ситуации. Мы немного отпустили Лопеса и Ланду, но в конце этапа всё сложилось хорошо, потому что все лучшие гонщики вели преследование слаженно.

 

  Отрыв дня создал большой просвет, но в пелотоне никто не стал брать ответственность по погоне, поэтому мы выставили вперёд Боле и Аньоли. Но мы не могли делать всю работу, это должны выполнять те, кто находится выше в классификации.

 

  Второе место Дамиано Карузо – хороший результат, но было бы лучше, если бы он выиграл. Но он не потратил много  сил, не работал, когда отрыв уехал, сидел на колесе. А меня защищал Поццовиво.

 

  Мы знали, что Astana собирается атаковать на подъёме. Я поехал за Лопесом в первый раз, но не во второй. Не я должен его ловить каждый раз… Они с Ландой дальше всех в общем зачёте, поэтому естественно, что они должны что-то предпринять.

 

  Завтра ещё один важный день, да и все выходные будут тяжёлыми. Я чувствую себя хорошо. После всей усталости, которая накопилась, скоро ситуация прояснится. А на третьей неделе всё зависит от того, как гонщики восстановятся. Только самые выносливые выживут. Я не волнуюсь, потому что восстанавливаюсь довольно хорошо».

 

 

Photo (c) CORVOS/Team Jumbo-Visma

 

  Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Это был первый большой подъём, сегодня я чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому не собирался атаковать и уезжать в одиночку. Но этап закончился хорошо. У нас было много дней, когда мы отдыхали, сложно сразу начать гонку. Сегодня она, наконец, стартовала. У меня было достаточно сил, чтобы удержаться с другими. Это была разминка перед более высокими горами. Что касается атаки Ланды и Лопеса, для меня она не была большой проблемой».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож финишировал без проблем. Он легко удержался с соперниками на подъёме и финишировал в элитной группе. Мы знали, что Лопес и Ланда собираются атаковать. Примож об этом не беспокоился. В итоге разрыв составил лишь полминуты. Антван, Кун и Сепп после подъёма были не слишком далеко позади. Это хороший знак перед следующими этапами».

 

  Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Сегодня был тёплый день, даже жарче, чем я ожидал. Некоторые ребята показали, что у них отлично идёт нога. Но главное, что мы показали, что являемся одной из сильнейших команд. У нас впереди было три гонщика, а Микель Ниеве был позади, но недалеко. Так что ситуация на оставшуюся неделю выглядит хорошо».

 

  Мэтт Уайт, спортивный директор Mitchelton-Scott: «В подъёме у нас осталось несколько гонщиков, это очень хороший знак. Лукас едет свою первую Джиро, и он сумел остаться с сильнейшими. Это также отличный знак для Эстебана и Саймона, которые находились в группе фаворитов, и им не пришлось слишком много тратиться сегодня».

 

 

Результаты 12 этапа Джиро д’Италия-2019

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Теги к статье: Микель Ланда Мигель Лопес Винченцо Нибали Примож Роглич Саймон Йейтс Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Вы сделали таки себе справки? Поздравляю!
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Класно сказал Курдюков, что "одна гора и/а всё развалила". Этап смотрелся, даже не верится, что аж на 12-м этапе Джиро была первая гора 1-й категории (вспоминаю невольно ту Джиро где уже кажись на 4-м этапе был финиш на Этне).

    По фаворитах: мне кажется из всех ТОП гонцов увереннее всех пока что выглядит Нибали. И Йетс, и Роглич типа "очкуют": первый что никогда на этой Джиро уже не станет первым, другой что уже снова не станет первым.

    А так "равноценный" (?) размен призовых маек в командах ОАЭ и ТРЭК + агресивная молодёжь наступает и подтягивается. Но однозначно в этой версии Джиро Словении респект, урвали такой кусок славного пирога, что станет з запасом (а ведь "сладких кусков" на этом ГТ ещё полно осталось).

    Ждём завтрашнего этапа и высокогорного финиша. А значит ребята-генеральщики будут тратиться в большей степени чем сегодня ибо опосля никаких спусков + высота. От того и событий (предполагаю) будет намного больше чем сегодня.

  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото

    Астана - хорошая команда. Чисто объективно.

    Но у нее 2 проблемы:

     

    1. Сергей Курдюков

    2. Поклонники команды

     

    Первый навязывает свою команду в репортажах на Евроспорте. Да так, что уже на зубах хрустит. При том, что большая часть аудитория - не из Казахстана.

     

    Вторые, как правило, глупы и своими рассуждениями делают все, чтобы все остальные на них смотрели снисходительно, как на детей.

     

    А в остальном к самой команде вообще никаких вопросов.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    levonardo-Фото
    Завтра Ильнур может подняться на 5-7 место в генерале. По крайней мере шансы не нулевые)
  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото
    Решающий на 13 этапе. Когда еще столько гор и разделка. В плане понимания велогонок ты поплыл - вот факт.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: AleDe
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
    Может. Но что-то есть чуйка, что это его лучший ГТ будет
  • AleDe
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    AleDe-Фото
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    ahahah,рассмешил даже! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    Ну или суперменлопес? :)
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Arciv
    Пока отлично всё. Роглич не выходил вперёд вообще, минус Бильбао. 25 сек отыгрыша двух Мигелей пока норм. Теперь главное завтра отдержаться. И опять хорош Бауке, никак метит на пьедестал. Завтра будет интересно
    На Моллему страшно смотреть когда ногами гвозди забивает

    очень сомневаюсь, что будет на подиуме, но если попадет буду очень рад
    Ну это его манера такая)) вообще мне кажется он сейчас очень хорош,и в принципе ничем не хуже Нибали. Если Примож капнет,чего я очень не хочу,а Молема будет с Нибали всегда рядом, то в Вероне может и обойти его. Ну до этого всего ещё ой как далеко. Завтра большой финиш в гору,думаю эта горка многое покажет

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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