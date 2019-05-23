Микель Ланда, Мигель Лопес, Винченцо Нибали, Примож Роглич, Саймон Йейтс о 12-м этапе Джиро д’Италия-2019

Группа генеральщиков проверила ногу на 12-м и первом горном этапе Джиро д’Италия-2019. На середине подъёма 1-й категории Монтозо (Montoso) первым атаковали гонщики команды Astana Ян Хирт и Мигель Лопес. Микель Ланда (Movistar) ответил на ускорение Лопеса, а затем испанский и колумбийский гонщик вдвоём удерживали просвет от группы остальных генеральщиков и в итоге финишировали с преимуществом в 28 секунд.

Остальные генеральщики финишировали в одной группе. Главными проигравшими на первом горном этапе можно назвать Давиде Формоло (Bora-hansgrohe) и Боба Юнгельса (Deceuninck-Quick Step), проигравших группе генеральщиков на финише 2:34, Пельо Бильбао (Astana), отставшего от группы фаворитов на 10:41, а также Валерио Конти (UAE Team Emirates), потерявшего розовую майку лидера.

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Микель Ланда (Movistar): «Я очень доволен. Мне было важно проверить себя на первом горном этапе. Хотя отыграно и немного, но нога шла, поэтому я считаю, что этап прошёл отлично. Увидев, как пройдя половину подъёма, Мигель Лопес пытается переложиться к отрыву, в то время как скорость в группе начала падать, я решил этим воспользоваться и атаковал, чтобы переложиться к нему. У нашей команды в отрыве находился Яша, я постарался использовать это преимущество, чтобы в конце этапа удержать просвет. У нас сильный фаворит – Примож Роглич, который удерживает большое преимущество, плюс такой гонщик как Нибали, который отлично знает эту гонку и находится в оптимальной форме. Поэтому мы продолжим попытки. Гонка останется открытой до этих выходных, её трудно контролировать, мы хотим этим воспользоваться, а также хотим сделать её зрелищной для болельщиков».

Мигель Анхель Лопес (Astana): «Мы планировали эту атаку. Я неплохо себя чувствовал, и наша команда очень хорошо сработала, готовя мою атаку. Но, конечно, нам не повезло сегодня с моим проколом колеса за 5 км до начала горы. Мои товарищи сделали все возможное, чтобы вернуть меня в группу в нужный момент. На подъеме, мне удалось уехать вместе с Ландой, мы хорошо сработались. Позже, я получил поддержку от Мануэле Боаро и Дарио Катальдо. Я хочу поблагодарить их и всю команду за сегодняшний этап».

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Работали все за исключением Роглича. Я работал, Йейтс проводил смены, все ребята в группе работали кроме него. Он знает, что у него есть финальная разделка, так что он защищается, но завтра гонка будет более открытой.

Этап сегодня был не слишком тяжёлым, но всё равно трудным. Ехали быстро, было сложно разобраться в ситуации. Мы немного отпустили Лопеса и Ланду, но в конце этапа всё сложилось хорошо, потому что все лучшие гонщики вели преследование слаженно.

Отрыв дня создал большой просвет, но в пелотоне никто не стал брать ответственность по погоне, поэтому мы выставили вперёд Боле и Аньоли. Но мы не могли делать всю работу, это должны выполнять те, кто находится выше в классификации.

Второе место Дамиано Карузо – хороший результат, но было бы лучше, если бы он выиграл. Но он не потратил много сил, не работал, когда отрыв уехал, сидел на колесе. А меня защищал Поццовиво.

Мы знали, что Astana собирается атаковать на подъёме. Я поехал за Лопесом в первый раз, но не во второй. Не я должен его ловить каждый раз… Они с Ландой дальше всех в общем зачёте, поэтому естественно, что они должны что-то предпринять.

Завтра ещё один важный день, да и все выходные будут тяжёлыми. Я чувствую себя хорошо. После всей усталости, которая накопилась, скоро ситуация прояснится. А на третьей неделе всё зависит от того, как гонщики восстановятся. Только самые выносливые выживут. Я не волнуюсь, потому что восстанавливаюсь довольно хорошо».

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Примож Роглич (Jumbo-Visma): «Это был первый большой подъём, сегодня я чувствовал себя не слишком хорошо, поэтому не собирался атаковать и уезжать в одиночку. Но этап закончился хорошо. У нас было много дней, когда мы отдыхали, сложно сразу начать гонку. Сегодня она, наконец, стартовала. У меня было достаточно сил, чтобы удержаться с другими. Это была разминка перед более высокими горами. Что касается атаки Ланды и Лопеса, для меня она не была большой проблемой».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Примож финишировал без проблем. Он легко удержался с соперниками на подъёме и финишировал в элитной группе. Мы знали, что Лопес и Ланда собираются атаковать. Примож об этом не беспокоился. В итоге разрыв составил лишь полминуты. Антван, Кун и Сепп после подъёма были не слишком далеко позади. Это хороший знак перед следующими этапами».

Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott): «Сегодня был тёплый день, даже жарче, чем я ожидал. Некоторые ребята показали, что у них отлично идёт нога. Но главное, что мы показали, что являемся одной из сильнейших команд. У нас впереди было три гонщика, а Микель Ниеве был позади, но недалеко. Так что ситуация на оставшуюся неделю выглядит хорошо».

Мэтт Уайт, спортивный директор Mitchelton-Scott: «В подъёме у нас осталось несколько гонщиков, это очень хороший знак. Лукас едет свою первую Джиро, и он сумел остаться с сильнейшими. Это также отличный знак для Эстебана и Саймона, которые находились в группе фаворитов, и им не пришлось слишком много тратиться сегодня».