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Джиро д'Италия-2019. 12-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 12 этапа Джиро д'Италия-2019

 

 

  31-летний итальянский гонщик команды BORA – hansgrohe Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) стал победителем 12 этапа Джиро д’Италия-2019, и эта победа стала первой в его 10-летней карьере.

 

  На первом горном этапе 102-го выпуска Джиро д’Италия сменился обладатель розовой майки, а также лидеры горной классификации и классификации лучшего молодого гонщика. С самого старта этапа начались атаки, которые привели к образованию многочисленного отрыва.

 

  25 гонщиков до начала Монтозо, главного подъёма дня, которому была присвоена 1-я категория, набрали около 13 минут преимущества. В итоге гонщики отрыва разыграли этап. К финишу впереди осталось 6 гонщиков. Чезаре Бенедетти, выпавший на подъёме, сумел вернуться в первую группу на спуске, а на финальных метрах этапа он атаковал и обошёл Дамиано Карузо (Bahrain-Merida) и Эдди Данбара (INEOS).

 

  Ян Поланц (UAE Team Emirates), также выпадавший из первой группы на  подъёме, но вернувшийся в неё после спуска, возглавил генеральную классификацию, перехватив розовую майку лидера у своего товарища по команде Валерио Конти.

 

  В группе генеральщиков, которые вели свою гонку, первыми атаковали Микель Ланда (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), которые финишировали на полминуты раньше своих соперников. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), атаковавшие на спуске, раскололи группу генеральщиков, но затем на равнинном участке отставшие гонщики добрали своих соперников. 

 

  31-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла, атаковавший из отрыва на подъёме, первым пересёк вершину Монтозо и поднялся на 1-е место в классификации лучшего горного гонщика.

 

24-летний британский гонщик команды EF Education First Хью Карти по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Результаты 12 этапа Джиро д'Италия-2019

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • sergejdriver
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    sergejdriver-Фото
    Вы сделали таки себе справки? Поздравляю!
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Класно сказал Курдюков, что "одна гора и/а всё развалила". Этап смотрелся, даже не верится, что аж на 12-м этапе Джиро была первая гора 1-й категории (вспоминаю невольно ту Джиро где уже кажись на 4-м этапе был финиш на Этне).

    По фаворитах: мне кажется из всех ТОП гонцов увереннее всех пока что выглядит Нибали. И Йетс, и Роглич типа "очкуют": первый что никогда на этой Джиро уже не станет первым, другой что уже снова не станет первым.

    А так "равноценный" (?) размен призовых маек в командах ОАЭ и ТРЭК + агресивная молодёжь наступает и подтягивается. Но однозначно в этой версии Джиро Словении респект, урвали такой кусок славного пирога, что станет з запасом (а ведь "сладких кусков" на этом ГТ ещё полно осталось).

    Ждём завтрашнего этапа и высокогорного финиша. А значит ребята-генеральщики будут тратиться в большей степени чем сегодня ибо опосля никаких спусков + высота. От того и событий (предполагаю) будет намного больше чем сегодня.

  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото

    Астана - хорошая команда. Чисто объективно.

    Но у нее 2 проблемы:

     

    1. Сергей Курдюков

    2. Поклонники команды

     

    Первый навязывает свою команду в репортажах на Евроспорте. Да так, что уже на зубах хрустит. При том, что большая часть аудитория - не из Казахстана.

     

    Вторые, как правило, глупы и своими рассуждениями делают все, чтобы все остальные на них смотрели снисходительно, как на детей.

     

    А в остальном к самой команде вообще никаких вопросов.

  • levonardo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    levonardo-Фото
    Завтра Ильнур может подняться на 5-7 место в генерале. По крайней мере шансы не нулевые)
  • AleDe
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    AleDe-Фото
    Решающий на 13 этапе. Когда еще столько гор и разделка. В плане понимания велогонок ты поплыл - вот факт.
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: AleDe
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
    Может. Но что-то есть чуйка, что это его лучший ГТ будет
  • AleDe
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    AleDe-Фото
    С Бауке уже на раз так было: первые горы хорошо проходит, а потом капает. Например, на Джиро'17 также было. На Блокхаус отлично поднялся, лучше Нибали. А в конце в генерале только седьмой
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    ahahah,рассмешил даже! :)
  • jerzyk
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    jerzyk-Фото
    Ну или суперменлопес? :)
  • Arciv
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (41)
    Arciv-Фото
    Цитата: GTX
    Цитата: Arciv
    Пока отлично всё. Роглич не выходил вперёд вообще, минус Бильбао. 25 сек отыгрыша двух Мигелей пока норм. Теперь главное завтра отдержаться. И опять хорош Бауке, никак метит на пьедестал. Завтра будет интересно
    На Моллему страшно смотреть когда ногами гвозди забивает

    очень сомневаюсь, что будет на подиуме, но если попадет буду очень рад
    Ну это его манера такая)) вообще мне кажется он сейчас очень хорош,и в принципе ничем не хуже Нибали. Если Примож капнет,чего я очень не хочу,а Молема будет с Нибали всегда рядом, то в Вероне может и обойти его. Ну до этого всего ещё ой как далеко. Завтра большой финиш в гору,думаю эта горка многое покажет

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4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
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8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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