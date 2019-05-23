Джиро д'Италия-2019. 12-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея 12 этапа Джиро д'Италия-2019

31-летний итальянский гонщик команды BORA – hansgrohe Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti) стал победителем 12 этапа Джиро д’Италия-2019, и эта победа стала первой в его 10-летней карьере.

На первом горном этапе 102-го выпуска Джиро д’Италия сменился обладатель розовой майки, а также лидеры горной классификации и классификации лучшего молодого гонщика. С самого старта этапа начались атаки, которые привели к образованию многочисленного отрыва.

25 гонщиков до начала Монтозо, главного подъёма дня, которому была присвоена 1-я категория, набрали около 13 минут преимущества. В итоге гонщики отрыва разыграли этап. К финишу впереди осталось 6 гонщиков. Чезаре Бенедетти, выпавший на подъёме, сумел вернуться в первую группу на спуске, а на финальных метрах этапа он атаковал и обошёл Дамиано Карузо (Bahrain-Merida) и Эдди Данбара (INEOS).

Ян Поланц (UAE Team Emirates), также выпадавший из первой группы на подъёме, но вернувшийся в неё после спуска, возглавил генеральную классификацию, перехватив розовую майку лидера у своего товарища по команде Валерио Конти.

В группе генеральщиков, которые вели свою гонку, первыми атаковали Микель Ланда (Movistar) и Мигель Лопес (Astana), которые финишировали на полминуты раньше своих соперников. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) и Рафал Майка (Bora-hansgrohe), атаковавшие на спуске, раскололи группу генеральщиков, но затем на равнинном участке отставшие гонщики добрали своих соперников.

31-летний итальянский гонщик команды Trek-Segafredo Джанлука Брамбилла, атаковавший из отрыва на подъёме, первым пересёк вершину Монтозо и поднялся на 1-е место в классификации лучшего горного гонщика.

24-летний британский гонщик команды EF Education First Хью Карти по итогам этапа надел белую майку лучшего молодого гонщика.

Арно Демар (Groupama-FDJ) сохранил на плечах цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Результаты 12 этапа Джиро д'Италия-2019