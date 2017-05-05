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Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

Микель Ланда побеждает на 19-м горном этапе Джиро д'Италия-2017, атаковав из отрыва

 

  Микель Ланда (Mikel Landa) стал победителем 19-го горного этапа Джиро д’Италия-2017. 27-летний испанский гонщик команды Sky несколько раз пытался одержать победу на этапе, поставив это целью после того, как падение на 9-м этапе до Блокхауса перечеркнуло его шансы в общем зачёте. Ланда финишировал 3-м на 14-м этапе, а также дважды оказывался в шаге от победы на 14-м и 18-м этапах, где финишировал вторым.

 

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

 Микель Ланда отобрался в многочисленный отрыв, сформировавшийся за 50 км до финиша путём объединения двух групп атаковавших из пелотона гонщиков. За 90 км до финиша после атаки Луиса-Леон Санчеса  (Luis Leon Sanchez) Astana  сформировалась первая группа, куда вошли  Пелло Бильбао (Pello Bilbao) Astana , Себастьян Энао (Sebastian Henao) Sky, Пьер Роллан (Pierre Rolland) Cannondale-Drapac, Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) Gazprom – RusVelo и Руй Кошта (Rui Costa) UAE Team Emirates.

 

За 50 км до финиша к первой группе отрыва переложилась вторая, более многочисленная, в составе  Джованни Висконти (Giovanni Visconti) из Bahrain – Merida, Никола Боэм (Nicola Boem) и Лоренцо Рота (Lorenzo Rota) из Bardiani – CSF, Руди Молар (Rudy Molard) из FDJ, Клеман Шеврьер (Clement Chevrier) из AG2R La Mondiale, Хосе Эррада (Jose Herrada) и Хосе-Хоакин Рохас (Jose Joaquin Rojas) из Movistar,  Эрос Капекки (Eros Capecchi) из Quick Step Floors, Маттео Бузато (Matteo Busato) и Илья Кошевой (Ilia Koshevoy) из Wilier - Selle Italia, Рубен Пласа (Ruben Plaza) из Orica-Scott.

 

Атаковав за 12,5 км до финиша из отрыва, который начал рассыпаться  на финальном подъёме этапа Пьянкавалло (Piancavallo) 1 категория 159-1290 м, перепад 1131 м, протяженность 15.4 км, средний градиент 7.3%, максимальный градиент 14% , Микель Ланда добрал атаковавших ранее  Пьера Роллана (Cannondale-Drapac)и Руя Кошту (UAE Team Emirates), а за 10 км до финиша сбросил португальского гонщика и поехал в одиночку.

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Микель Ланда наращивал преимущество, которое за километр до финиша составляло 1 минуту 40 секунд, и взял победу на третьем в карьере этапе Джиро д’Италия. Кроме того испанский гонщик гарантировал себе синюю майку лучшего горного гонщика Джиро д'Италия-2017, ему остаётся только доехать до финиша в Милане.

 

В группе генеральщиков шла своя борьба, которая началась после промежуточного спринта на 43-км спуске с некатегорийного подъёма.  Лидировавший в общем зачёте Том Дюмулин (Sunweb) находился в хвосте пелотона, когда впереди атаковала командаMovistar, к работе которой подключились Bahrain-Merida и FDJ, а также Katusha-Alpecin. Пелотон раскололся на группы, Том Дюмулин, Адам Йейтс (Orica-Scott), Бауке Моллема (Trek-Segafredo), Стевен Крёйсвейк (LottoNl-Jumbo) оказались во второй группе и в какой-то момент проигрывали первой группе генеральщиков около минуты. Но  группа Дюмулина, в которой сошлись интересы команд Sunweb, Orica-Scott, Trek-Segafredo, добрала группу Нибали, Кинтаны, Пино, Закарина за 91 км до финиша, после чего в голове пелотона начала работать команда Sunweb.

 

В начале финального подъёма Пьянкавалло за 13 км до финиша Том Дюмулин не выдержал темпа группы лидеров и начал выпадать из неё. Работа его единственного помощника Симона Гешке не помогла голландскому гонщику закрыть просвет, и он потерял контакт с группой генеральщиков за 11 км до финиша. Затем Том Дюмулин поехал подъём своим темпом, лишившись помощи Гешке за 9 км до финиша.

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

 За 8 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Тибо Пино (FDJ), просвет за которым попытался закрыть Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).

 

Однако, Ильнур Закарин остался в группе лидеров, а затем в свою очередь атаковал примерно за 5 км до финиша. На колесо Закарину сразу сел Доменико Поццовиво (AG2R La Mondiale) и оба гонщика уехали от группы генеральщиков, но добрать Тибо Пино не успели.

 

Микель Ланда – победитель 19 этапа Джиро д'Италия-2017

 

В итоге Наиро Кинтана (Movistar) перехватил розовую майку лидера у Тома Дюмулина, у которого выигрывает после 19-го этапа 38 секунд. Том Дюмулин сместился на вторую позицию в общем зачёте. Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) остался на третьей позиции, но сократил своё отставание от Дюмулина с 1 минуты 12 секунд до 5секунд.

 

В 10 секундах от Винченцо Нибали на 4-й позиции идёт Тибо Пино (FDJ), Ильнур Закарин замыкает топ-5 генеральной классификации, уступая Кинтане 1:21.

 

Результаты 19 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Микель Ланда Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    RVL-Фото

    А. Что за Титан у Флечи? Раскладуха какая то ..

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    EL-Fenomeno-Фото

    Свой 1000-й комент на сайте посвящаю М.Ланде - настоящий боец, горняк, лидер. На такой тяжелой недели столько раз ехать в отрыв дня и не просто колесить и брать очки горные (и это ему тоже в плюс), а бороться за победу; 2 раза получить оплеуху на финише таких королевских этапов, что другой бып просто спекся, а он пошёл и ещё раз, и топил до самого финиша! Эта виктория для Микэля пожалуй будет одной из лучших и память о другом Микеле - молодец clapping что тут сказать. С такми отхватам минут в генерале он уже заехал в ТОП 20, а так, если бы не те расклады спокойно и в десятке был бы

  • SVS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    SVS-Фото
    Это начало большой любви, как к одному "небесному" капитану :-)..
  • SVS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    SVS-Фото
    Какой у Вас ник интересный :-). Напомнило прошлогодние обсуждения на сайте евроспорта - там там как раз такое употребляли вовсю :-)..
  • SVS
    Том Дюмулин о 18-м этапе Джиро ... (18)
    SVS-Фото
    А куда делась вся ветка ниже? Я пропустил момент, когда всё дошло до вмешательства модераторов?
  • крыс хрум
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    крыс хрум-Фото
    А у него изначально были помошники(горные)?
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    vitali-Фото
    На равнинно-долинную разделку в 30 км сил у Тома останется... много
  • Андрей Аблёхин
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (20)
    Андрей Аблёхин-Фото
    что-то я не уверен что отрыв будет без ильнура
  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    tim147-Фото
    Названные Вами ребята из Мувистар весьма перспективны, однако полагаю им нужно 2-3 года погоняться на гранд-турах в качестве грегари. Тот же Индурайн, прежде чем утвердиться в качестве лидера,ездил помощником Дельгадо, такой же путь прошло большинство известных генеральщиков. Таков моя точка зрения, хотя не настаиваю на ее исключительности.
  • ThaGoose
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (116)
    ThaGoose-Фото

    Колумбийцы с туалетной бумагой молодцы! Не помрут с голоду.

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