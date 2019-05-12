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Паскаль Акерманн, Элиа Вивиани, Калеб Юэн, Фернандо Гавирия о 2-м этапе Джиро д’Италия-2019

Паскаль Акерманн, Элиа Вивиани, Калеб Юэн, Фернандо Гавирия о 2-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

 

  Паскаль Акерманн одержал первую в карьере победу на Гран-туре, причём победу на своём дебютном Гран-туре. 25-летний гонщик команды Bora-hansgrohe стал первым после Андре Грайпеля действующим чемпионом Германии, выигравшим этап Джиро д’Италия. 2-й этап Джиро д’Италия-2019, начавшийся под дождём, завершился по традиционному сценарию спринтерского. Отрыв дня был пойман за 7 км до финиша.  В общем спринте за 200 м до финиша первым спринтовал Калеб Юэн (Lotto Soudal), но Паскаль Акерман опередил чемпиона Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step) и Калеба Юэна (Lotto Soudal), а также надел цикламеновую майку лучшего в очковой классификации.

 

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Паскаль Акерманн, Элиа Вивиани, Калеб Юэн, Фернандо Гавирия о 2-м этапе Джиро д’Италия-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Паскаль Акерман: «Невероятно счастлив, что выиграл здесь. Хотя я уже встречался в гонках с такими соперниками как Калеб Юэн и Элиа Вивиани, взять победу на Джиро д’Италия – нечто особенное. Конечно, на Гран-туре давление больше. Поэтому я так счастлив. Это был мой первый шанс, и мы достигли цели. А то, что я в майке чемпиона Германии, делает победу ещё более значимой.

 

  Команде было непросто принять решение, кто должен войти в состав на Джиро д’Италия-2019. Думаю, меня выбрали, потому что я моложе и хорошо выступал. Мне ещё в прошлом году хотелось проехать Гран-тур, но мне сказали подождать, потому что в команде много спринтеров. В этот раз мне дали шанс, но подчеркнули, что я должен быть сфокусирован и находиться в хорошей форме. Надеюсь, я оправдал доверие команды, которая поддерживает меня на сто процентов. А я работаю со стопроцентной отдачей для них. Думаю, это плодотворные взаимоотношения. Я просто счастлив, что мог принести победу.

 

  Не забываю, что это мой первый Гран-тур, поэтому хочу взять от него максимум. Это уже большой шаг в моей карьере. Весной мне не повезло – падал пять раз за шесть гоночных дней. Мне не удавалось  показать, насколько хорошо идёт нога. К счастью, команда поверила в меня. Я был счастлив, когда выиграл во Франкфурте. Та победа вовремя придала мне уверенности перед Джиро».

 

  Йенс Земке, спортивный директор: «Хороший старт Джиро. Два года назад мы одержали победу с Лукасом Пёстльбергером, в прошлом году с Сэмом Беннеттом, который выиграл много этапов. В этом году мы вписали первую победу Паскаля на Гран-туре. Он её полностью заслужил. Команда всё время работала в голове пелотона, контролировала отрыв, великолепно развезла его. Мы очень счастливы».

 

  Элиа Вивиани: «Думаю, наверное, я слишком долго выжидал перед тем, как спуртовать. Когда Акерман приблизился, его скорость была вдвое выше. Я просто сел ему на колесо и попытался обойти. Но на финише был попутный ветер, поэтому трудно было выиграть одну позицию. Он шёл на высокой скорости до самого финиша. Я попытался его обойти, но проиграл ему колесо, может, полколеса. Не знаю. Я подошёл близко, но слишком поздно. Последние 50 метров я ехал очень быстро, но этого оказалось недостаточно. Положительная сторона  - это хорошие ощущения, мотивация команды, что даёт мне уверенность перед следующими спринтерскими этапами».

 

  Калеб Юэн: «Развоз был великолепным, и мой спринт тоже был хорош, но в конце я немного выдохся. Мне жаль, что я не смог закончить работу команды. Возможно, я поехал слишком рано. Но весь этап был тяжёлым, с дождём, с прохождением подъёмов. Конечно, у нас есть шансы в ближайшие дни. Если продолжим работать как сегодня, конечно, сможем взять победу».

 

  Фернандо Гавирия: «После первого подъёма чувствовал себя совсем не так, как ожидал. Возможно, повлияла холодная погода. Но я постарался удержаться. Мне очень хотелось закончить великолепную работу моих товарищей по команде. Меня идеально развезли, но я выступил не настолько хорошо. Прошло несколько недель с тех пор, как выступал в гонке в последний раз, возможно, мне надо улучшить свою скорость в гонке. Уверен, что смогу это сделать в ближайшее время».

 

 

Результаты 2 этапа Джиро д’Италия-2019

 

Фотогалерея 2 этапа Джиро д'Италия-2019

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Теги к статье: Паскаль Акерманн Элиа Вивиани Калеб Юэн Фернандо Гавирия Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Немного странно что орги Джиро более крутой и длинее первый пупырь Поджо в начале этапа оставили вообще без категории, а пологий второй Поджо уже гора (скорее холм) 4-й категории.

    Последние 20-25 км. елси ветер решит вмешатся в гонку будут самыми интересными, надеюсь к тому времени успею вернуться с работы, а 1.5 км. прям "взлётная полоса" сказал бы Курдюков)

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если так дальше пойдёт среди спринтеров ожидается классная заруба!

     

    Прикольно было уВидеть на этапе Саймона Йейтса в чикламиновой майке спринтерского зачёта)) Наверное в первый и последний раз в карьере))

     

    Awet Gebremedhin, & Amanuel Gebreigzabhier - это о них Курдюков говорил, что у эритрейцев сложная для произношения фамилия mamba я бы тоже их по имени только упоминал с учётом команд, в которых они выступают)

     

  • Inception
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    Inception-Фото

    Не работает кнопка поделится, под всем постами.
    Пропали значки социальныз сетей.

  • Freejazz
    Марсель Киттель и команда Katu ... (37)
    Freejazz-Фото
    Аля, а вы причину понимаете в такой разнице? На западе его будущее в его руках и условных гарантиях государства. Результат - достаточно много счастливых людей с именем в ораслях, близких с спорту и достатком. У нас (родина спортсмена З.)- или в депутаты, или в детские тренеры. Посмотрите, куда пропали все последние гонцы, чьи фамилии звучали несколько лет назад.
    Это не оправдывает падение результатов З., но не надо сравнивать разные ситуации.
  • Alya
    Марсель Киттель и команда Katu ... (37)
    Alya-Фото
    Разница между западными гонщиками и российским гонщиком на букву З. У нашего - миллион отмазок, почему не вышло и все виноваты кроме меня. У всего остального веломира - спасибо всем, вы чудесные. Я сам во всем виноват.
  • Shalam s Urala
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Вивиани плакал?

  • Freejazz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (11)
    Freejazz-Фото

    Соса ещё минуту отхватил. Похоже в Инеос уже начинают на этапы готовить кандидата.

  • Den0595
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    Den0595-Фото

    А я думаю концовка будет зависеть от действий Дикеник-квик степ, уж они мастера эшелоны делать, особенно на Джиро помнится это, как Боб юнгельс в 2017 увёз Гавирию к победе на этапе до Кальяри. На Элию ставлю 

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (11)
    hodorik-Фото

    Ильнур уже 1.30 ,как всё быстро , всего лишь второй этап.

  • Николай Н.
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Ещё один этап для Боры. Акерман возьмёт и этот этап.

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