Дубль Паскаля Акерманна на Джиро д’Италия-2019

litxaa

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Евроспорта конечно же

litxaa

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.

SVS

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.

Но в русской редакции их больше :-(.

litxaa

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Полностью согласен с Вами.

Shega

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"

Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((

То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.

Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?

Прошу прощения за длинный текст( Наболело((

Znak

Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9) Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!

el kun

Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9) Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно

SportSpirit

Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9) Ольга, спасибо за подобный рассказ. Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.

SVS

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.

И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.

Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.

Такова природа людей :-(.

А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.

Konstantin41

Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27) Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...