Дубль Паскаля Акерманна на Джиро д’Италия-2019

|
Паскаль Акерманн, Фернандо Гавирия о 5-м этапе Джиро д’Италия-2019
Чемпион Германии, спринтер команды Bora-hansgrohe Паскаль Акерманн сделал дубль, выиграв второй этап на Джиро д’Италия-2019. На 5-м этапе, который проходил под проливным дождём, 25-летний немецкий гонщик обошёл на финише колумбийского спринтера команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирию.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Паскаль Акерманн: «Сегодня был один из тех дней, в которые задаюсь вопросом, зачем стал велогонщиком. Нам приходилось менять одежду каждые полминуты. Было холодно и страшно весь день ехать под дождём. На спусках ничего не было видно из-за воды. Повезло, что никто не упал.
Мне пришлось тормозить за 250 м до финиша, когда меня немного заблокировали, но повезло, что я сумел сесть на колесо Гавирии на высокой скорости. Он оказался идеальным для меня развозящим. Я смог обойти Гавирию на финишной черте и взять победу.
Цель моей первой Джиро д’Италия – доехать до Вероны. Я в хорошей форме и обязательно постараюсь выиграть цикламеновую майку - впереди ещё будут спринты, а также промежуточные спринты, если понадобится».
Фернандо Гавирия: «Гонка получилась выматывающей из-за дождя и холода. Я очень устал когда подъехали к последнему кругу. Несмотря на это, постарался выдать максимум в спринте. Я почти добился цели. Казалось, что мы никогда не сможем доехать до конца этой длинной финишной прямой. Когда посмотрел видео спринта после финиша, увидел, что начал спринт слишком рано. Если бы мог вернуться в тот момент, то поехал бы позднее».
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (571)
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
|
-
-
litxaa
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
Здравствуйте! Всегда удивлялся на сайт велоспорта. В ходе больших Гранд Туров еще ничего, но в остальное время очень нехотя обновляется и долго там может на первом месте висеть новость типа "Жесть, велогонщику надели на голову колесо" (реальный пример) и при этом могут игнорироваться результаты крупных соревнований.
-
SVS
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
Ну, если посмотреть, скажем, евроспорт - https://www.eurosport.com/cycling/ , то там этим грустным новостям отведено тоже не самое последнее место. Когда идёт большой тур, то их получается меньше в процентном соотношении.
Но в русской редакции их больше :-(.
-
-
Shega
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
К сожалению, это так. Так бог с ними, со спортивными журналистами. Они такие новости выискивают и любят, но главный популяризатор велоспорта в России тоже ведь недалеко ушел. Львиная доля репортажей - это описание ужасных падений, которые могли бы быть, если бы гонщик не увидел... не успел... повернул... затормозил... и т.д. В довершении картины "буквально умираешь в седле... безумный взгляд на финише" и не менее красочные картины. Дочь, вынужденно прослушав такой репортаж, резюмировала:"Если бы я всё это услышала в юности, я бы на велосипед точно не села. И ребенка своего в велоспорт не отдам никогда, даже если он хотеть будет." У мамы ещё проще "Опять твои самоубийцы поехали?"
Вот и берут меня сомнения, что при таких раскладах, да ещё и нищенских гонорарах по сравнению с другими спортсменами, возродится или появится у нас интерес к велоспорту((
То, что это тяжелейший и рискованный вид спорта, понятно всем, кто его любит. Я с удовольствием слежу за гонкой, когда все едут живые и здоровые. Этап без падений вообще за счастье. За всех упавших и сошедших переживаний хватает и без гипотетических выкладок, честное слово.
Я вот только не знаю.... В странах, где велоспорт популярен, также только о падениях, ужасах и трагедиях говорят? Или всё-таки как-то иначе его преподносят? Дают какую-то сбалансированную картину?
Прошу прощения за длинный текст( Наболело((
-
Znak
Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
Да уж...Вспомнил оброненную палочку в эстафете 4*100 на Олимпиаде. Пугает, что примеров из областей куда серьезней спортивных баталий еще больше!
-
el kun
Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
Но наверно и за них и были падения,поетому взяли и дали всем нейтрализацию,кусочки деревья были на дороге,поетому и случился завал,может ето и правильно
-
SportSpirit
Тур Калифорнии-2019. Этап 4 (9)
Ольга, спасибо за подобный рассказ.
Американцы беспрецедентно циничны по защите интересов своих спотрсменов во всех видах спорта. Чего только стоят истории с Джастином Гэтлином.
-
SVS
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
Кстати, завалы, как это не грустно - одна из наиболее зрелищных частей таких туров :-(.
И зрителей они явно интересуют и привлекают :-(.
Посмотрите на интерес и кол-во просмотров и новостей про завалы и травмы - они в лидерах, наравне с новостями о победителях :-(.
Такова природа людей :-(.
А если кто-то получает реальную травму, да к тому и кто-то из известных - новости попадают даже в общеновостные каналы :-(.
-
Konstantin41
Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (27)
Ну, по поводу холмистых этапов я частично соглашусь. Правда колхоза среди бигов на этих этапах всё равно не избежать, но хоть отрыв будет иметь возможность бороться за победу. Можно заменить 1-2 совсем плоских этапа на холмистые (холмистость тоже понятие относительное), но не более того. Спринтерская разборка — это отдельный вид искусства в велоспорте, и нельзя их убирать с Гранд туров. А тут человек пишет, что нужно убрать все спринтерские этапы, ну бред ведь, согласитесь. А вообще, я всегда был за то, чтобы на каждом Гранд туре был хотя бы один по-настоящему классический этап, обязательно с брусчаткой. Но на прошлом ТДФ был этап до Рубэ и падений и сходов там было больше, чем на всех спринтерских этапах вместе взятых, поэтому теперь даже не знаю...
Страницы истории велоспорта