Джиро д'Италия-2019. 3-й этап. Фотогалерея

Цитата: uran

На ТДФ Демар такие финтеля выдавал, что на Джиро его бы точно дискв. В данной ситуации спорно: он выбирался на позицию и прямолинейность тут никак не подходит, но делал это резко и откровенно опасно. Не мне судить, но Вивиани был достоин победы.

П.С. там еще и очки -50 для итальянца, ноплохо так наказали.



поддерживаю про Демара, там французкие орги сделали все чтобы отдать лавры, а можно взять к примеру тот же спринт когда Саган якобы завалил Кэва Итальянские орги строги но справедливы (пока что)