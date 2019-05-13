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Джиро д'Италия-2019. 3-й этап. Фотогалерея

Фотогалерея. 3-й этап Джиро д'Италия-2019

 3-й этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 220 км прошёл по традиционному сценарию спринтерского этапа. В отрыв дня уехал  японский гонщик команды Nippo-Vini Fantini-Faizanè Со Хацуяма (Sho Hatsuyama), который в одиночку проехал впереди пелотона 144 км. Его максимальное преимущество достигало 7 минут, но за 75 км до финиша пелотон добрал беглеца. Этап завершился общим спринтом, в котором первым пересёк финишную черту чемпион Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Но судейское жюри гонки посчитало, что Вивиани нарушил линейность во время спринта, поэтому победителем этапа был назван Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), а Элиа Вивиани был смещён на 73-е место.

 

Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах розовую майку лидера.

Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации перешла к Фернандо Гавирии.

Синюю майку горного короля удержал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), первым пересёкший вершину единственного на этапе категорийного подъёма.

Белая майка лучшего молодого гонщика осталась на плечах колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур фотогалерея

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • hodorik
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    hodorik-Фото

    Сложный момент всех носило на финише , но возмущений и претензий ни кто не заявлял.

  • hodorik
    Фернандо Гавирия - победитель ... (2)
    hodorik-Фото

    После финиша ни кто даже и не возмущался, нормально финишнули, да толкотня мало места , судьи как всегда ... преувеличили. Вивиани был реально силён. Печально жостко.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото
    с каких пор мнение спортсмена , который участвовал, выше тех кто смотрел со стороны ))
  • pac1ent
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (4)
    pac1ent-Фото
    Цитата: veloster
    Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит..

    [quote=pac1ent][quote=veloster]Тут и Юэн может вполне
    Ну каг-бэ он и главный фаворит.. Хотя на мой взгляд этап под Улисси
  • litxaa
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    litxaa-Фото
    Здравствуйте! Согласен с Вами. Мне сразу показалось что он слишком резко и опасно взял влево и подумалось, а не оштрафуют ли его за это. По моему очень скромному мнению жалко, но справедливо.
  • Серафим
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Серафим-Фото

      Не увидел настолько жесткого нарушения. По моему рассудили по принципу:"Бей своих, чтоб чужие боялись".

     А вообще этап был занудным, давно так не высыпался.

  • tiuteamd
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    tiuteamd-Фото

    я ещё удивился как  на евроспорте говорили, мол вивиани притерли , Когда он сам чуть не   снес мальца )

  • SSS
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    SSS-Фото
    твои глаза и глаза Москетте-это все-таки разные глаза по уровню экспертизы) Так что, извини кими, но прислушаюсь к Москетте)
  • paziz
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    paziz-Фото
    Цитата: uran
    На ТДФ Демар такие финтеля выдавал, что на Джиро его бы точно дискв. В данной ситуации спорно: он выбирался на позицию и прямолинейность тут никак не подходит, но делал это резко и откровенно опасно. Не мне судить, но Вивиани был достоин победы.
    П.С. там еще и очки -50 для итальянца, ноплохо так наказали. 
    поддерживаю про Демара, там французкие орги сделали все чтобы отдать лавры, а можно взять к примеру тот же спринт когда Саган якобы завалил Кэва Итальянские орги строги но справедливы (пока что)
  • Костя К
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (36)
    Костя К-Фото

    Завтра посмотрим. Всех порвет или сольется?

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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