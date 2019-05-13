Джиро д'Италия-2019. 3-й этап. Фотогалерея

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- Дата:
- Сегодня, 21:56
Фотогалерея. 3-й этап Джиро д'Италия-2019
3-й этап Джиро д'Италия-2019 протяжённостью 220 км прошёл по традиционному сценарию спринтерского этапа. В отрыв дня уехал японский гонщик команды Nippo-Vini Fantini-Faizanè Со Хацуяма (Sho Hatsuyama), который в одиночку проехал впереди пелотона 144 км. Его максимальное преимущество достигало 7 минут, но за 75 км до финиша пелотон добрал беглеца. Этап завершился общим спринтом, в котором первым пересёк финишную черту чемпион Италии Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Но судейское жюри гонки посчитало, что Вивиани нарушил линейность во время спринта, поэтому победителем этапа был назван Фернандо Гавирия (UAE Team Emirates), а Элиа Вивиани был смещён на 73-е место.
Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил на плечах розовую майку лидера.
Цикламеновая майка лучшего в очковой классификации перешла к Фернандо Гавирии.
Синюю майку горного короля удержал Джулио Чикконе (Trek-Segafredo), первым пересёкший вершину единственного на этапе категорийного подъёма.
Белая майка лучшего молодого гонщика осталась на плечах колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса.
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
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