Eschborn-Frankfurt-2019. Результаты

Вчера, 17:46 Eschborn - Frankfurt, 187,5 км 1 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 4:23:36 2 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 3 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4 Davide Cimolai (Ita) Israel Cycling Academy 5 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 7 Davide Gabburo (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 8 Lawrence Naesen (Bel) Lotto Soudal 9 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 10 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 11 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 12 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 13 Josef Cerny (Cze) CCC Team 14 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 15 Kevin Ledanois (Fra) Arkéa Samsic 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 17 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 18 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 19 Sergei Shilov (Rus) Gazprom–Rusvelo 20 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team Sunweb 21 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 22 Larry Warbasse (Usa) AG2R La Mondiale 23 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 24 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 25 Sean Bennett (Usa) EF Education First 26 Etienne van Empel (Ned) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 27 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 28 Anthony Delaplace (Fra) Arkéa Samsic 29 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 30 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 31 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 32 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 33 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot-Charles 34 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 35 Ruben Guerreiro (Por) Katusha-Alpecin 36 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 37 Mathieu Burgaudeau (Fra) Total Direct Energie 38 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 39 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 40 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 41 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 42 Lorenzo Fortunato (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 43 Amanuel Gebreigzabhier Werkilul 44 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 45 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 46 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 47 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Cycling Academy 48 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 49 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 50 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R La Mondiale 51 Artem Nych (Rus) Gazprom–Rusvelo 52 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 53 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 54 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 55 Brice Feillu (Fra) Arkéa Samsic 56 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 57 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 58 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 59 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R La Mondiale 60 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 61 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 62 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 63 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 64 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 65 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 66 Ivan Rovny (Rus) Gazprom–Rusvelo 67 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Wanty-Gobert 68 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 69 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 70 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 71 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 72 Perrig Quemeneur (Fra) Total Direct Energie 73 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 74 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:00:14 75 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:16 76 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:00:26 77 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 78 James Whelan (Aus) EF Education First 0:00:29 79 Simon Clarke (Aus) EF Education First 80 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 81 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:00:44 82 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:04 83 Dimitri Peyskens (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:22 84 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 0:01:29 85 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 86 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:52 87 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:53 88 Florian Vachon (Fra) Arkéa Samsic 0:02:17 89 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 90 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:02:58 91 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom–Rusvelo 92 Michael Valgren Andersen (Den) Dimension Data 0:03:41 93 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates DNF Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM DNF Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Kenny Molly (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Elmar Reinders (Ned) Roompot-Charles DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie DNF Kevyn Ista (Bel) Wallonie Bruxelles DNF Angelo Tulik (Fra) Total Direct Energie DNF Justin Jules (Fra) Wallonie Bruxelles DNF Anton Vorobyev (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles DNF Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom–Rusvelo DNF Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie DNF Justin Timmermans (Ned) Roompot-Charles DNF Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Willem Jakobus Smit (Rsa) Katusha-Alpecin DNF Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates DNF Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates DNF Michael Matthews (Aus) Team Sunweb DNF Casper Pedersen (Den) Team Sunweb DNF Rob Power (Aus) Team Sunweb DNF Roy Curvers (Ned) Team Sunweb DNF Damien Touze (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Kevin Van Melsen (Bel) Wanty-Gobert DNF Daniel McLay (Gbr) EF Education First DNF Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida DNF Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Scott Davies (Gbr) Dimension Data DNF Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data DNF Julien Vermote (Bel) Dimension Data DNF Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo DNF Alex Frame (Nzl) Trek-Segafredo DNF Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo DNF Yoann Offredo (Fra) Wanty-Gobert DNF Romain Hardy (Fra) Arkéa Samsic DNF August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy DNF Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy DNF Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Marco Mathis (Ger) Cofidis, Solutions Credits DNF Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo DNF Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team DNF Szymon Sajnok (Pol) CCC Team DNF Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team DNF Jérémy Maison (Fra) Arkéa Samsic DNF Moreno Hofland (Ned) EF Education First DNF André Greipel (Ger) Arkéa Samsic DNF Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal DNF Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal DNF Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal DNF Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal DNF Mathijs Paasschens (Ned) Wallonie Bruxelles DNF Sacha Modolo (Ita) EF Education First DNF Logan Owen (Usa) EF Education First DNF Massimo Rosa (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM DNF Jonas Koch (Ger) CCC Team Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. 