Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

Бельгийская команда Quick-Step Floors успешно выступила на 100-м юбилейном выпуске Джиро д’Италия, гонщики которой суммарно набрали 1060 очков, выиграв также классификацию команд по очкам на Джиро д’Италия-2017. Таким образом, Quick Step Floors укрепила свое положение в командном рейтинге Мирового Тура, где набрав 8540 очков, продолжает лидировать.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

22-летний Фернандо Гавирия, для которого Джиро д’Италия-2017 стал первым Гран-туром в карьере, принёс команде 4 победы на этапах и выиграл классификацию лучшего спринтера.

24-летний Боб Юнгельс одержал победу на этапе, став первым за последние 56 лет гонщиком из Люксембурга, выигравшим этап на Джиро д’Италия. Он также 5 дней удерживал розовую майку лидера, на восьми этапах финишировал в десятке сильнейших, занял в итоге 8-е место в генеральной классификации, и второй год подряд выиграл классификацию лучшего молодого гонщика, опередив в ней британского гонщика команды Orica-Scott Адама Йейтса на финальном этапе Джиро д’Италия-2017.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Боб Юнгельс: «Борьба за белую майку была очень интересной. У нас обоих (с Адамом Йейтсом) были этапы, пройденные хорошо, и этапы неудачные. В итоге я счастлив, что снова выиграл эту классификацию. Нет слов, чтобы передать, как я горжусь моей командой, как потрясающе ребята выступали эти три недели, помогая мне в достижении моих целей. В этой гонке мы финишировали вдевятером, всем составом. Это показывает качество и силу нашей команды. Джиро д’Италия была очень тяжёлой. Белая майка и 8-е место в генеральной классификации – это моя основа, на которой смогу строить будущее».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Фернандо Гавирия: «Не могу в полной мере выразить, что для меня означает такой успех на моём первом Гран-туре. Невероятно финишировать в Милане с такой особенной командой. Мы провели фантастические спринты, всегда были впереди, боролись, и теперь очень счастливы.

Перед стартом я думал о победе на этапе, но завершение гонки с четырьмя победами и в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, которую в истории гонки выигрывали такие сильнейшие спринтеры как Чиполлини, Петакки, Кэвендиш, превзошло все мои ожидания. Хочу поблагодарить команду, мою семью и болельщиков, это успех также и для Колумбии».