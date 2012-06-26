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Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

 Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

 

  Бельгийская команда Quick-Step Floors успешно выступила на 100-м юбилейном выпуске Джиро д’Италия, гонщики которой суммарно набрали 1060 очков, выиграв также классификацию команд по очкам на Джиро д’Италия-2017. Таким образом,  Quick Step Floors укрепила свое положение в командном рейтинге Мирового Тура, где набрав 8540  очков, продолжает лидировать.

 

Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

 22-летний Фернандо Гавирия, для которого Джиро д’Италия-2017 стал первым Гран-туром в карьере, принёс команде 4 победы на этапах и выиграл классификацию лучшего спринтера.

 

  24-летний Боб Юнгельс одержал победу на этапе, став первым за последние 56 лет гонщиком из Люксембурга,  выигравшим этап на Джиро д’Италия. Он также 5 дней удерживал розовую майку лидера, на восьми этапах финишировал в десятке сильнейших, занял в итоге 8-е место в генеральной классификации, и второй год подряд выиграл классификацию лучшего молодого гонщика, опередив в ней британского гонщика команды Orica-Scott Адама Йейтса на финальном этапе Джиро д’Италия-2017.

 

Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Боб Юнгельс: «Борьба за белую майку была очень интересной. У нас обоих (с Адамом Йейтсом) были этапы, пройденные хорошо, и этапы неудачные. В итоге я счастлив, что снова выиграл эту классификацию. Нет слов, чтобы передать, как я горжусь моей командой, как потрясающе ребята выступали эти три недели, помогая мне в достижении моих целей. В этой гонке мы финишировали вдевятером, всем составом. Это показывает качество и силу нашей команды. Джиро д’Италия была очень тяжёлой. Белая майка и 8-е место в генеральной классификации – это моя основа, на которой смогу строить будущее».

 

Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс о Джиро д’Италия-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Фернандо Гавирия: «Не могу в полной мере выразить, что для меня означает такой успех на моём первом Гран-туре. Невероятно финишировать в Милане с такой особенной командой. Мы провели фантастические спринты, всегда были впереди, боролись, и теперь очень счастливы.

Перед стартом я думал о победе на этапе, но завершение гонки с четырьмя победами и в цикламеновой майке лучшего в очковой классификации, которую в истории гонки выигрывали такие сильнейшие спринтеры как Чиполлини, Петакки, Кэвендиш, превзошло все мои ожидания. Хочу поблагодарить команду, мою семью и болельщиков, это успех также и для Колумбии».

 

 

 

Результаты 21-го этапа Джиро д’Италия-2017.

 

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria Quick-Step Floors Боб Юнгельс Bob Jungels Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 8.07.2013

    Отличное выступление Ф.Гавирии и Б.Юнгельса, поздравляю обоих.Для меня выступление Гавирии стало самым большим открытием на Джиро.Многим надолго запомнятся как он брал спринты выстреливая чуть ли не с 10 позиции как пулька.Ну и Юнгесьс тоже большой молодец белая майка и 8 позиция дорогого стоят.Обоих ждет большое будущее.

  2. Имя: дмитрий

    LANCEer

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 26.06.2012

    Юнгельс может пойти путём ТД. Разделка + терпеть в гору. Да и атаковать может

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Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • LANCEer
    Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс ... (2)
    LANCEer-Фото
    Юнгельс может пойти путём ТД. Разделка + терпеть в гору. Да и атаковать может
  • крыс хрум
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    крыс хрум-Фото
    Да Ланда сильно состав усилит это безспорно.А как он усилит Санвеб!А Каюшу! Только вот что он сам то хочет? От Нибали он помоему уже уходил.
  • Student
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: крыс хрум
    Так ведь условием перехода в Бахрейн было то что команда подбирается под Нибали и он сам список составил,чего то не угадал наверное. А Пелицоти удивил по настоящему.
    Вот как раз Ланду туда, как раз подходит.
  • Student
    Тибо Пино о Джиро д’Италия-201 ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    Пино помоему растерял всю свою разделку..
     
    Та не факт, может он Раздельщик на свежачка.
  • крыс хрум
    Том Дюмулин – первый голландец ... (27)
    крыс хрум-Фото
    А что если на вуэльте маршрут не понравится не поедите?
  • крыс хрум
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    крыс хрум-Фото
    Наивная хитрожопость!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  • крыс хрум
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    крыс хрум-Фото
    На самом деле здесь на сайте все знают когда, где ,с кем надо атаковать.А сколько грантуров выиграли посетители сайта? Трусов здесь нет все решительные мужчины. Мало знать и хотеть надо еще мочь. Кинтана никогда не ехал один он умело пользуется помощью команды. Ну двинул он на Блокхаусе на следующей горе Дюмулан от него уехал он что хотел Тома отпустить, нет просто не смог.Многие же здесь когда то гонялись что глупее были? Вряд ли. Или кто гонялся такое не пишут? Ни кого не хотел обидеть просто не приятно читать про колхоз про то что этап скучный.Некоторым вся гонка не понравилась.Чудеса чудесные.
  • evgeny1330
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    evgeny1330-Фото
    В принципе верно, хотя Найро мог и сам в одиночку зарешать, но чего-то опять забоялся.
  • error
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (78)
    error-Фото
    добавил бы в списрк Угрюмова Петра
  • старт-шоссе 82
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не знаю что там со стратегией и тактикой у них в команде ,но 2 место это отличный результат.... Хотя если бы был приз за наивную хитрожопость , я бы отдал его именно Кинтане.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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