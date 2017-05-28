21-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

21-й этап Джиро д’Италия-2018 в Риме завершил трёхнедельный марафон, начавшийся 4 мая в Иерусалиме. После финиша решающего горного 20 этапа участники совершили перелёт с севера Италии в Рим.

Стартовав и проехав первый из 10 кругов, пелотон после обсуждений попросил жюри о нейтрализации генеральной классификации. Организаторы согласились во избежание опасных ситуаций на технически сложных улицах исторического центра Рима нейтрализовать результаты общего зачёта после трёх кругов.

Многочисленные атаки и отрывы были нейтрализованы и группа разыграла спринт, который выиграл ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт. Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 2-м, стал победителем очковой классификации по итогам Джиро д’Италия-2018, где опередил Сэма Беннетта на 59 очков.

Крис Фрум (Sky) стал первым британским велогонщиком, выигравшим итальянский Гран-тур. Он опередил в генеральной классификации нидерландского гонщика команды Sunweb Тома Дюмулина на 46 секунд. Тройку призёров Джиро д’Италия-2018 замкнул колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, ставший также победителем классификации лучшего молодого гонщика.

Крис Фрум стал обладателем не только розовой, но и синей майки лучшего в горной классификации. Впервые за 20 лет, с 1998 года после Марка Пантани, победитель Джиро д’Италия выиграл горную классификацию.

Британская команда Sky стала победителем командного зачёта, где опередила казахстанскую команду Astana на 24 минуты 58 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi