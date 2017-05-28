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21-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 21-й этап Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  21-й этап Джиро д’Италия-2018 в Риме завершил трёхнедельный марафон, начавшийся 4 мая в Иерусалиме. После финиша решающего горного 20 этапа участники совершили перелёт с севера Италии в Рим.

 

  Стартовав и проехав первый из 10 кругов, пелотон после обсуждений попросил жюри о нейтрализации генеральной классификации. Организаторы согласились во избежание опасных ситуаций на технически сложных улицах исторического центра Рима нейтрализовать результаты общего зачёта после трёх кругов.

 

 

  Многочисленные атаки и отрывы были нейтрализованы и группа разыграла спринт, который выиграл ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт. Элиа Вивиани (Quick Step Floors), финишировавший 2-м, стал победителем очковой классификации по итогам Джиро д’Италия-2018, где опередил Сэма Беннетта на 59 очков.

 

  Крис Фрум (Sky) стал первым британским велогонщиком, выигравшим итальянский Гран-тур. Он опередил в генеральной классификации нидерландского гонщика команды Sunweb Тома Дюмулина на 46 секунд. Тройку призёров Джиро д’Италия-2018 замкнул колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес, ставший также победителем классификации лучшего молодого гонщика.

 

  Крис Фрум стал обладателем не только розовой, но и синей майки лучшего в горной классификации. Впервые за 20 лет, с 1998 года после Марка Пантани, победитель Джиро д’Италия выиграл горную классификацию.

 

  Британская команда Sky стала победителем командного зачёта, где опередила казахстанскую команду Astana на 24 минуты 58 секунд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Гонщик

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 28.05.2017

    Конта какой-то измождённый , как будто тоже Джиро катил , а по Тому вообще не сказать что впахивал на пределе , видимо бабушкины пирожки .

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Комментарии

  • ARC
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    ARC-Фото

    Если бы Крис попался на допинге во время внезапной случайной проверки - его бы давно наказали, но он сдавал на Вуэльте тест каждый день, как лидер гонки, и в этой ситуации разовое превышение невозможно трактовать как умышленное, так как он точно знал, что его опять будут проверять. Кто будет специально спускать в унитаз всю свою карьеру, ради какой-нибудь лишней минуты на этапе, зная что точно попадется? Только не надо писать всякого бреда, типа думал что отмажут или простят за былые заслуги.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (19)
    VeloVelo-Фото
    Как раз молодым нужно учиться слушать свой организм, а не фигачить на эмоциях, убивая себя.

    Впрочем, кто-то и в старости этому не хочет учиться)
  • VeloVelo
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Поздно. Он уже ее взял. Как и Контадор свои. И как все другие.

  • shekn
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (3)
    shekn-Фото

    До тех пор, пока вопрос с Вуэльтой открыт, не стоит ставить Криса в этот список.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (41)
    VeloVelo-Фото

    Не соглашусь с вами.
    Орги соорудили отличный маршрут.
    Но, так получилось, что проходных (транзитных, отдыхающих) этапов не было. Так получилось благодаря
    течению самой гонки, тому, как она проходила. 
    (отцепляли Чавеса на транзитном этапе, например
    и т.д.). А еще погодные условия были очень комфортные. 
    Из-за всего этого Джиро получилась очень скоростной и тяжелой.
    В результате, Не все смогли грамотно рассчитать силы.
    Пино, кстати, этим никогда не отличался. Тибо - человек эмоций.

    Кстати, если бы Джиро выдалась холодной и дождливой,
    не факт, что Фрум бы ее вообще доехал. Это так, информация к размышлению.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (147)
    Sezar-Фото

    Так вы и со второго раза не поняли, раз спрашиваете. Я написал что это значит в предыдущем постинге с 3 предложения.
    Лучшая иллюстрация на тему"если надо объяснять-то не надо объяснять".

  • VeloVelo
    Финальный подиум и белая майка ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Поздравления Астане и ее болельщикам с 3-м местом в генерале
    (а это Дорого стоит!) и с Мальябьянки! 

    Интересно будет посмотреть на Лопеса в следующем сезоне.

  • VeloVelo
    Тибо Пино доставлен в больницу ... (19)
    VeloVelo-Фото

    Андрей, ну что вы в самом деле.
    Райхенбах не был капитаном.
    Райхенбах не боролся на каждом этапе за каждую секунду в генерале. У Райхенбаха не было ответственности перед командой за генеральский подиум. Вы согласны?
    И как после этого можно сравнивать готовность Пино и Себа?

  • Александра
    Джиро д'Италия-2018. Розовая ... (62)
    Александра-Фото
    )) По-моему, подиум был очень предсказуемым. Хотя к итогу шли кривыми переулками.))
  • Александра
    Финальный подиум и белая майка ... (3)
    Александра-Фото

    Каталась все выходные, не смотрела этапы. Что, думаю, я там не видела, Фрума на подиуме штоле?))

    Поздравляю всех, кто рад его победе, сочувствую тем, кто расстроен. Мне же как-то никак.) Видимо, дошла до стадии масла маслянее и неба голубее.

    Я начинала смотреть велошоссе, когда в пелотоне катались Контадор, Бассо, Тиралонго, Попович, Скарпони, Винокуров, Пурито, Спартак, Томмике, Меньшов... "Иных уж нет, а те далече"... Не все мне нравились, не за всех болела, но, видимо, старая любовь не ржавеет, а новая никак не срастается.
    Один старик Вальверде и остался, вот и буду ждать Тур.

    Спасибо всем за компанию и нескучные беседы.

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1 Саган П. (Svk) (BOH) 1914
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Йейтс С. (GBr) (MTS) 1472
4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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