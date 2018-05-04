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Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

  12-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился победой Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe). Финишировал этап под проливным дождём, единственный категорийный подъём дня не стал для Беннетта препятствием. Ирландский гонщик команды Mitchelton-Scott атаковал, когда группа на финальном километре добрала атаковавших ранее Матея Мохорича (Bahrain-Merida) и Карлоса Бетанкура (Movistar).

 

 27-летний ирландский гонщик обошёл на финише нидерландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Данни Ван Поппеля и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в основной группе и сохранил на плечах розовую майку лидера.  Элиа Вивиани (Quick Step Floors) выпал из основной группы и пересёк финиш через 9 минут, но он сохранил лидерство в зачёте по очкам, где со 184 очками опережает Сэма Беннетта на 22 очка.

 

В классификации лучшего горного гонщика  продолжает лидировать Саймон Йейтс, опережающий своего товарища по команде Mitchelton-Scott Эстебана Чавеса на 11 очков.

 

В классификации лучшего молодого гонщика лидирует 24-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас. На 12-м этапе Карапас выпадал из основной группы за 30 км до финиша, но сумел вернуться и финишировал с группой розовой майки, получив одно время с победителем этапа Сэмом Беннеттом.

 

Карапас опережает ближайшего претендента на белую майку Эстебана Чавеса на 1 минуту 21 секунду.

В командной классификации лидирует австралийская команда Mitchelton-Scott, опережающая ближайшего соперника, казахстанскую команду Astana на 3 минуты 11 секунд.

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 

Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    От Феррары до Вероны рукой подать, а в Вероне родился Вивиани, ну и финишировать будут на землях родного Венето, рядом с местом базирования его любительской команды и первой командой про: ликвигас. Рядом с финишем в соседнем городке живёт его девушка Элена Чеккини. Так что ставлю на Вивиани.
  • смотрю вело давно
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    смотрю вело давно-Фото

    хехехех отрыв

  • BaTman
    Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Дав ... (8)
    BaTman-Фото

    Цитата: Такие дела
    ttps://velolive.com/velo_news/12327-simon-yates-orica-green-edge-diskvalificir ovan-na-4-mesyaca.html

    я думаю узнать астатик или нет, можно по людям у кого были какие то проблемы с допингом. Если человек делал всё по правилам найти информацию в сети практически невозможно.  Если по наличию астмы формировать отношение к атлету можно потом разочароваться. 

  • смотрю вело давно
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    смотрю вело давно-Фото
    всем проконтинентальным командам, желаю чтоб отзыв забрал этап
  • 0x5F375A86
    Саймон Йейтс, Том Дюмулин, Дав ... (8)
    0x5F375A86-Фото
    Да. Он уже лет 5 выступает на таком уровне, успел заработать все профессиональные болезни.
  • 3NSN
    Сэм Беннетт и Саймон Йейтс о 1 ... (5)
    3NSN-Фото

    Больше достоин цикламеновой майки, как более универсальный финишёр, чем Вивиани, который выпадает на градиентах 

  • Андрон
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    Андрон-Фото

     Горушечка перед финишем простенькая, но если очень, очень и очень постараться, можно большинство спринтеров и высадить, во всяком случае поезда поломать. 

      Другой вопрос - да кому ж это нужно?

  • allb46
    Сэм Беннетт и Саймон Йейтс о 1 ... (5)
    allb46-Фото

    Всем привет, очень рад, что в команде Бора по мимо Петера, появляется ещё один классный спринтер-финишор, приятно глазу, как он работает, всё по уму, (классически, как сказал С. Курдюков). Бора пошла в верх, если так будет и дальше, то через пару лет это будет ТОП команда не только на весенних кассиках но и на Гранд Турах

  • veloQazaQ
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (11)
    veloQazaQ-Фото

    этот этап подходит для КрисФрума, ТомДму и Смон Яиетсу также как и остальным....biggrin

  • Yuriy 17
    Тур Калифорнии-2018. Этап 5 (10)
    Yuriy 17-Фото

    Спасибо.
    Хорошо, что не упал.

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