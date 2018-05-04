Этап 12 Джиро д'Италия-2018. Фотогалерея

12-й этап Джиро д’Италия-2018 завершился победой Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe). Финишировал этап под проливным дождём, единственный категорийный подъём дня не стал для Беннетта препятствием. Ирландский гонщик команды Mitchelton-Scott атаковал, когда группа на финальном километре добрала атаковавших ранее Матея Мохорича (Bahrain-Merida) и Карлоса Бетанкура (Movistar).

27-летний ирландский гонщик обошёл на финише нидерландского гонщика команды LottoNL-Jumbo Данни Ван Поппеля и итальянского гонщика команды Bahrain-Merida Никколо Бонифацио. Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott) финишировал в основной группе и сохранил на плечах розовую майку лидера. Элиа Вивиани (Quick Step Floors) выпал из основной группы и пересёк финиш через 9 минут, но он сохранил лидерство в зачёте по очкам, где со 184 очками опережает Сэма Беннетта на 22 очка.

В классификации лучшего горного гонщика продолжает лидировать Саймон Йейтс, опережающий своего товарища по команде Mitchelton-Scott Эстебана Чавеса на 11 очков.

В классификации лучшего молодого гонщика лидирует 24-летний эквадорский гонщик команды Movistar Ричард Карапас. На 12-м этапе Карапас выпадал из основной группы за 30 км до финиша, но сумел вернуться и финишировал с группой розовой майки, получив одно время с победителем этапа Сэмом Беннеттом.

Карапас опережает ближайшего претендента на белую майку Эстебана Чавеса на 1 минуту 21 секунду.

В командной классификации лидирует австралийская команда Mitchelton-Scott, опережающая ближайшего соперника, казахстанскую команду Astana на 3 минуты 11 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi