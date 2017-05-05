Микель Ланда - победитель горной классификации Джиро д'Италия-2017

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:44
Микель Ланда - горный король Джиро д'Италия-2017
27-летний испанский гонщик команды Sky Микель Ланда стал победителем в горной классификации Джиро д’Италия-2017. Он потерял шансы в борьбе за общий зачёт после падения на этапе до Блокхауса, но сумел восстановиться и поставить перед собой новые цели – победу на этапе и борьбу за синюю майку лучшего в горной классификации, что с успехом выполнил, набрав 224 очка. Своего ближайшего преследователя, соотечественника Луиса-Леона Санчеса (Astana) он опередил в горной классификации на 106 очков.
PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada
Микель Ланда одержал победу на 19-м этапе с горным финишем на Пьянкавалло, причём дважды оставался в шаге от победы на 18-м и 16-м горных этапах, где финишировал вторым. На 14-м этапе с горным финишем на Оропе Микель Ланда финишировал 3-м, а также первым прошёл самую высокую точку Джиро д’Италия-2017 – Чима Коппи, перевал Стельвио на 16-м этапе.
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