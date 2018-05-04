Том Дюмулин, Роан Деннис и Виктор Кампенартс о 1-м этапе Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин – победитель 1 этапа Джиро д’Италия-2018

Действующий чемпион мира в разделке, победитель Джиро д’Италия прошолого года, Том Дюмулин начал 101-й выпуск Джиро д’Италия с победы на 1-м этапе.

Дистанцию 9,7 км индивидуальной гонки на время 27-летний гонщик команды Sunweb проехал за 12 минут 2 секунды со средней скоростью 48,366 км/ч. На промежуточной отсечке он опережал лидировавшего на тот момент Роана Денниса (BMC) на 4 секунды, а на финише выиграл у австралийского гонщика 2 секунды. Тройку лучших на этапе замкнул бельгийский гонщик команды Lotto Fix All Виктор Кампенартс, уступивший Дюмулину 3 секунды на промежуточной отсечке и 2 секунды на финише.

Том Дюмулин надел первую розовую майку лидера. Лишь четверо гонщиков в истории Джиро д’Италия смогли удержать розовую майку с первого до последнего этапа (Костанте Джирарденго в 1919 году, Альфредо Бинда в 1927, Эдди Меркс в 1973 и Джанни Буньо в 1990).

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Это всё, что я хотел – выиграть, а также набрать значительное преимущество перед другими генеральщиками. Я знал, что готов к Джиро д’Италия, но в том, что выиграю разделку, уверен не был. Дистанция была трудной, но идеально мне подходила.

Мы не планируем защищать майку лидера любой ценой, потому что впереди три трудных недели. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Ситуация благоприятная. Я не хочу терять время в общем зачёте».

Роан Деннис: «Дистанция была технически сложной, поэтому оказалось трудно найти ритм. Это и стало вызовом. Я бы предпочёл, чтобы дорога была более гладкой, но невозможно иметь всё. Я сделал всё, что мог. Спокойно ждал, пока не начались последние полчаса гонки. Мне было ясно, что главным соперником сегодня станет Том, и он доказал это, взяв победу. Было несколько других гонщиков, выступление которых меня удивило. Однако, я не мог бы выступить лучше. Меня просто победил более сильный».

Виктор Кампенартс: «Конечно, я разочарован, что был к победе так близко, особенно при том, что сегодня на кону была розовая майка. В итоге я финишировал третьим, что делает ситуацию терпимой. Результат показал, что моя мечта о розовой майке реальна, хотя я заранее знал, что будет нелегко. Я завоевал своё место среди специалистов разделки.

На такой дистанции как сегодня всё дело в деталях. На последнем спуске я чувствовал, что не могу больше выдать максимальную скорость. Каждый раздельщик обдумывает выступление после гонки. Но две проигранные секунды – это детали. Нас с Деннисом разделили сотые секунды.

Моё разочарование после этапа быстро развеялось. Уверен, что могу гордиться тем, как работал последние месяцы, готовясь к этому дню. Команда верила в меня, подготовка была идеальной. Я благодарен всей команде. Джиро д’Италия – долгая гонка. Разделка на 16-м этапе мне должна подходить, но, конечно, я бы предпочёл взять победу сегодня. Поздравляю Тома Дюмулина».