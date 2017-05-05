Состав команды Movistar на Джиро д’Италия-2017:  

Наиро Кинтана будет бороться за второй титул победителя Джиро д’Италия

Испанская команда Movistar объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитан команды, 27-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана (Nairo Quintana), победителем Джиро д’Италия в 2014 году. Это был единственный раз, когда колумбийский гонщик принял участие в итальянском Гран-туре, а в этом году он собирается во второй раз в карьере принять участие в Джиро д’Италия и будет пытаться повторить свой успех.

В борьбе за розовую майку ему будут помогать: 30-летний костариканский гонщик Андрей Амадор (Andrey Amador), 28-летний колумбийский гонщик Виннер Анакона (Winner Anacona), 36-летний итальянский гонщик Даниэле Беннати (Daniele Bennati), 30-летний испанский гонщик Виктор Де ла Парте (Víctor De La Parte), 31-летний испанский гонщик Хосе Эррада (José Herrada), 29-летний испанский гонщик Горка Исагирре (Gorka Izagirre), 31-летний испанский гонщик Хосе-Хоакин Рохас (José Joaquín Rojas) и 35-летний австралийский гонщик Рори Сазерленд (Rory Sutherland). Средний возраст команды 31,4 года.

Лишь один из гонщиков этого состава впервые примет участие в Гран-туре – это Виктор Де Ла Парте. Андрей Амадор дважды входил в десятку сильнейших на Джиро д’Италия – завершил гонку 8-м в прошлом году и занял 4-е место в общем зачёте в 2015. Самый опытный из команды – Даниэле Беннати, стартует на Гран-туре в 22-й раз в карьере.

Наиро Кинтана: «В этом году маршрут Джиро д’Италия очень сложный, последняя неделя впечатляет количеством гор, которые придётся преодолевать. Там должны появиться большие разрывы. Мне кажется, что на таком маршруте выиграет сильнейший из горняков. Я выезжал на разведку этапов финальной недели несколько месяцев назад, посмотрел Пьянкавалло и Асиаго, а также Монте-Граппу, адский подъём. Также посмотрел Блокхаус и дистанцию разделки в Фолиньо.

Я никогда прежде не участвовал в Джиро д’Италии и Тур де Франс в один год, но мне кажется, мы на верном пути к успеху, тренировки проходили так, чтобы я вышел на пик формы на обоих Гран-турах. Я уверен в своих силах, потому что уже принимал участие в двух Гран-турах за сезон, хотя не выиграл оба, но поднялся на подиум и был близко. Кроме того, воодушевляет, что буду бороться за победу в юбилейном 100-м выпуске гонки. Это делает её ещё привлекательнее. Я чувствую, что у меня повысилась выносливость, за последние годы я стал более зрелым. Поэтому считаю, что мне нужно бороться за победу, так как я нахожусь в хорошей форме. Некоторые гонщики ставили целью борьбу на двух Гран-турах в конце карьеры, я хочу попробовать сейчас, когда я ещё молод».

Состав команды Movistar на Джиро д’Италия-2017:

Nairo Quintana, (Колумбия)

Andrey Amador, (Коста Рика)

Winner Anacona, (Колумбия)

Daniele Bennati, (Италия)

Victor De La Parte, (Испания)

Jose Herrada, (Испания)

Gorka Izagirre, (Испания)

Jose Joaquin Rojas, (Испания)

Rory Sutherland, (Австралия)