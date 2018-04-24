Состав команды Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2018:

Гонщики Lotto Soudal нацелены на борьбу за победу на этапах Джиро д’Италия-2018

На Джиро д’Италия-2018 бельгийская команда Lotto Soudal нацелена бороться за победу на этапах. На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: 26-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), 26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс (Tim Wellens), 32-летний бельгийский гонщик Сандер Арме (Sander Armée), 38-летний датский гонщик Ларс Бак (Lars Bak), 28-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссер (Jens Debusschere), 27-летний бельгийский гонщик Тосх Ван дер Санде (Tosh Van Der Sande), 25-летний бельгийский гонщик Фредерик Фризон (Frederik Frison) и 36-летний австралийский гонщик Адам Хансен (Adam Hansen).

Адам Хансен, который во время Джиро д’Италия-2018 отпразднует 37-летие, поедет 20-й подряд Гран-тур. В прошлом году он говорил, что, скорее всего, после Джиро д’Италия-2018 закончит свою непрерывную серию стартов на всех трёх Гран-турах, по крайней мере, три трёхнедельных гонки в 2018 году уже не поедет.

Барт Лейсен, спортивный директор команды Lotto Soudal: «Когда мы узнали маршрут Джиро д’Италия-2018, нам сразу стало ясно, что Виктор Кампенартс должен быть в составе. Он тщательно готовится к открывающей гонку разделке в Иерусалиме. Он отлично проехал пролог на Туре Романдии, хотя такой тип дистанции не слишком ему подходил. Перспектива взять розовую майку с Виктором вполне реальна, мы нацелены бороться. На 16-м этапе тоже будет разделка, которую он тоже может попытаться выиграть.

В спринтах нашим лидером будет Йенс Дебюссер. В гонке будет примерно пять – шесть спринтерских этапов, включая 2-й и 3-й этапы в Израиле. Мы верим в Йенса, и на спринтерских этапах ему будет помогать вся команда. Тосх Ван дер Санде будет развозящим, у него отлично получается вывозить вперёд во время хаотичного спринта.

Адам Хансен хорошо подготовился к старту на 20-м подряд Гран-туре. В начале сезона он выступал не так хорошо, как мы ожидали, но на предыдущих неделях показал, что готов к Джиро д’Италия. За ним будут следить многие. Считаю, что у него будут шансы атаковать, например, на первых двух этапах, которые пройдут по территории Сицилии. Но Адам Хансен будет играть важную роль, помогая Йенсу Дебюссеру на спринтерских этапах, так же, как и Ларс Бак. На Ларса всегда можно положиться. Он способен долго работать в голове пелотона на спринтерских этапах, помогать другим гонщикам. В финале некоторых этапов он сможет вывезти вперёд Тима Велленса.

Тим Велленс решительно настроен и очень хочет выиграть на Джиро д’Италия ещё один этап (Тим Велленс выигрывал этап на Джиро д’Италия в 2016 году). У него будут шансы, потому что многие этапы подходят для отрывов. Позже мы решим, на каком из этапов он будет атаковать.

То же самое относится к Сандеру Арме, чья форма в течение прошлых недель становилась всё лучше и лучше. Он готов к Джиро д’Италия, он умеет выживать на трёхнедельных Гран-турах, на Вуэльте Испании был награждён за красивую победу. Конечно, нет гарантий, что у него получится выиграть этап на этой Джиро д’Италия, но он доказал, что способен побеждать на этапах Гран-туров. Та победа на Вуэльте Испании-2017 (18-й этап) укрепила его уверенность в себе. Майка горного короля – не является нашей целью, я скорее думаю, что мы выиграем этапы. Но когда присоединяешься к отрыву, то можешь захватить и горную майку. Так что, возможно, кто-то из гонщиков нашей команды за время трёх недель гонки наденет на себя майку лидера классификации лучшего горного гонщика.





Последний в списке, но не последний по значимости Фредерик Фризон поедет Джиро д’Италия впервые в карьере. Это поможет ему трансформироваться в гонщика на Гран-туры. Ему 25 лет, он уже может пуститься в это приключение. Мы не будем на него давить, он просто должен работать на команду. Если будет возможность, он может присоединиться к отрыву, но мы не ждём от него атак каждый день. Важно, чтобы он распределил свои силы на все три недели Джиро д’Италия. Опытные Адам Хансен и Ларс Бак помогут Фредерику в этом.

Помимо нацеленности на спринтерские этапы с Йенсом Дебюссером мы хотим применять ту же тактику, что и на Вуэльте Испании-2017, т.е. атаковать. У нас нет лидера на общий зачёт, поэтому каждому из наших гонщиков мы даём шанс присоединиться к отрыву на не подходящих для спринтеров этапах. Мы нацелены бороться за этапы.

Впервые мы едем Гран-тур в составе восьми гонщиков, а не девяти, как раньше. Для команд, нацеленных на спринты, а также команд с генеральщиками такое уменьшение состава создаст дополнительное давление на гонщиков. Но зато у отрывов теперь больше шансов удержаться впереди до финиша. На спринтерских этапах нам понадобится искать союзников».

Состав команды Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2018:

Tim Wellens, (Бельгия)

Sander Armee, (Бельгия)

Lars Bak, (Дания)

Victor Campenaerts, (Бельгия)

Jens Debusschere, (Бельгия)

Adam Hansen, (Австралия)

Tosh Van Der Sande, (Бельгия)

Frederik Frison, (Бельгия)