Состав команды Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2018:

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 15:15
Гонщики Lotto Soudal нацелены на борьбу за победу на этапах Джиро д’Италия-2018
На Джиро д’Италия-2018 бельгийская команда Lotto Soudal нацелена бороться за победу на этапах. На старт 101-го выпуска итальянского Гран-тура выйдут: 26-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts), 26-летний бельгийский гонщик Тим Велленс (Tim Wellens), 32-летний бельгийский гонщик Сандер Арме (Sander Armée), 38-летний датский гонщик Ларс Бак (Lars Bak), 28-летний бельгийский гонщик Йенс Дебюссер (Jens Debusschere), 27-летний бельгийский гонщик Тосх Ван дер Санде (Tosh Van Der Sande), 25-летний бельгийский гонщик Фредерик Фризон (Frederik Frison) и 36-летний австралийский гонщик Адам Хансен (Adam Hansen).
Адам Хансен, который во время Джиро д’Италия-2018 отпразднует 37-летие, поедет 20-й подряд Гран-тур. В прошлом году он говорил, что, скорее всего, после Джиро д’Италия-2018 закончит свою непрерывную серию стартов на всех трёх Гран-турах, по крайней мере, три трёхнедельных гонки в 2018 году уже не поедет.
Барт Лейсен, спортивный директор команды Lotto Soudal: «Когда мы узнали маршрут Джиро д’Италия-2018, нам сразу стало ясно, что Виктор Кампенартс должен быть в составе. Он тщательно готовится к открывающей гонку разделке в Иерусалиме. Он отлично проехал пролог на Туре Романдии, хотя такой тип дистанции не слишком ему подходил. Перспектива взять розовую майку с Виктором вполне реальна, мы нацелены бороться. На 16-м этапе тоже будет разделка, которую он тоже может попытаться выиграть.
В спринтах нашим лидером будет Йенс Дебюссер. В гонке будет примерно пять – шесть спринтерских этапов, включая 2-й и 3-й этапы в Израиле. Мы верим в Йенса, и на спринтерских этапах ему будет помогать вся команда. Тосх Ван дер Санде будет развозящим, у него отлично получается вывозить вперёд во время хаотичного спринта.
Адам Хансен хорошо подготовился к старту на 20-м подряд Гран-туре. В начале сезона он выступал не так хорошо, как мы ожидали, но на предыдущих неделях показал, что готов к Джиро д’Италия. За ним будут следить многие. Считаю, что у него будут шансы атаковать, например, на первых двух этапах, которые пройдут по территории Сицилии. Но Адам Хансен будет играть важную роль, помогая Йенсу Дебюссеру на спринтерских этапах, так же, как и Ларс Бак. На Ларса всегда можно положиться. Он способен долго работать в голове пелотона на спринтерских этапах, помогать другим гонщикам. В финале некоторых этапов он сможет вывезти вперёд Тима Велленса.
Тим Велленс решительно настроен и очень хочет выиграть на Джиро д’Италия ещё один этап (Тим Велленс выигрывал этап на Джиро д’Италия в 2016 году). У него будут шансы, потому что многие этапы подходят для отрывов. Позже мы решим, на каком из этапов он будет атаковать.
То же самое относится к Сандеру Арме, чья форма в течение прошлых недель становилась всё лучше и лучше. Он готов к Джиро д’Италия, он умеет выживать на трёхнедельных Гран-турах, на Вуэльте Испании был награждён за красивую победу. Конечно, нет гарантий, что у него получится выиграть этап на этой Джиро д’Италия, но он доказал, что способен побеждать на этапах Гран-туров. Та победа на Вуэльте Испании-2017 (18-й этап) укрепила его уверенность в себе. Майка горного короля – не является нашей целью, я скорее думаю, что мы выиграем этапы. Но когда присоединяешься к отрыву, то можешь захватить и горную майку. Так что, возможно, кто-то из гонщиков нашей команды за время трёх недель гонки наденет на себя майку лидера классификации лучшего горного гонщика.
Последний в списке, но не последний по значимости Фредерик Фризон поедет Джиро д’Италия впервые в карьере. Это поможет ему трансформироваться в гонщика на Гран-туры. Ему 25 лет, он уже может пуститься в это приключение. Мы не будем на него давить, он просто должен работать на команду. Если будет возможность, он может присоединиться к отрыву, но мы не ждём от него атак каждый день. Важно, чтобы он распределил свои силы на все три недели Джиро д’Италия. Опытные Адам Хансен и Ларс Бак помогут Фредерику в этом.
Помимо нацеленности на спринтерские этапы с Йенсом Дебюссером мы хотим применять ту же тактику, что и на Вуэльте Испании-2017, т.е. атаковать. У нас нет лидера на общий зачёт, поэтому каждому из наших гонщиков мы даём шанс присоединиться к отрыву на не подходящих для спринтеров этапах. Мы нацелены бороться за этапы.
Впервые мы едем Гран-тур в составе восьми гонщиков, а не девяти, как раньше. Для команд, нацеленных на спринты, а также команд с генеральщиками такое уменьшение состава создаст дополнительное давление на гонщиков. Но зато у отрывов теперь больше шансов удержаться впереди до финиша. На спринтерских этапах нам понадобится искать союзников».
Состав команды Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2018:
Tim Wellens, (Бельгия)
Sander Armee, (Бельгия)
Lars Bak, (Дания)
Victor Campenaerts, (Бельгия)
Jens Debusschere, (Бельгия)
Adam Hansen, (Австралия)
Tosh Van Der Sande, (Бельгия)
Frederik Frison, (Бельгия)
Предварительные составы команд на Джиро д'Италия-2018
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