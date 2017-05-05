Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Адам Йейтс, Винченцо Нибали и Том Дюмулин о 15-м этапе Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс опередил Наиро Кинтану и Тибо Пино в спринте на финише 15-го этапа Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс (Bob Jungels) выиграл свой первый этап на Гран-туре, став вторым после Шарли Голя гонщиком из Люксембурга, победителем этапа Джиро д’Италия. 24-летний гонщик довёл число побед гонщиков команды Quick Step Floors в этом выпуске Джиро д’Италия до 5 за 15 дней гонки.

15-й этап вошёл в ряд одного из самых быстрых в истории итальянского Гран-тура (за исключением разделок). Гонщики преодолели 199-км дистанцию до Бергамо со средней скоростью 46.486 км/ч. Несмотря на многочисленнные попытки создания отрывов и атаки этап решился в спринте, который разыграла группа претендентов на высокие места в общем зачёте.

Чемпион Люксембурга, лидирующий в молодёжной классификации Джиро д’Италия-2017 Боб Юнгельс пытался атаковать в начале некатегорийного подъема в Бергамо, его атаку нейтрализовали, но ускорение проредило группу. Том Дюмулин (Sunweb), притормозивший пелотон, узнав о падении Наиро Кинтаны на спуске с Мираголо сан Сальваторе, чтобы колумбийский гонщик смог вернуться в группу.

В итоге Том Дюмулин защитил розовую майку лидера, финишировав в группе фаворитов. В спринте соперники не смогли противостоять Юнгельсу. Наиро Кинтана финишировал 2-м, французский гонщик команды FDJ Тибо Пино замкнул на этапе тройку лучших.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Вообще-то, это первый спринт, который я выиграл на подобной гонке. На финальном подъёме нога шла, чувствовал себя хорошо. Когда увидел, что Нибали выходит вперёд, решил атаковать. Я не слышал, что говорил мне в наушники Давид Брамати, который подбадривал меня из технички. Такую атаку никогда не запланируешь на подобном этапе. С самого начала этапа ехали на высокой скорости, гонка была трудной до самого конца, когда остались одни фавориты. Этап был больше похож на классику, чем на этап Гран-тура.

Я знал, что будет сложно, потому что все гонщики в группе были заинтересованы выиграть и взять бонусные секунды. Подъём оказался протяжённее, чем я ожидал. Потом пошёл спуск. Мне повезло выйти на хорошую позицию. Я был на колесе Поццовиво, а затем спуртовал. Иногда победа зависит от интуиции.

Если приезжаешь на Гран-тур с таким спринтером как Фернандо Гавирия, то ожидаешь взять победу на одном или двух этапах. Но из 15 пройденных этапов наша команда выиграла 5 – одну треть. Это неплохо. По правде говоря, это исключительный результат даже для нас. У нас отличный командный дух, я очень горжусь, что завершил работу ребят. Надеюсь, что мой плохой день позади, предстоящие горные этапы будут интересными».

Наиро Кинтана (Movistar): «Мне повезло пройти через трудный момент с падением целым и невредимым. К счастью, я финишировал без проблем. В начале, когда поднялся после падения, пересел на велосипед моего товарища по команде, поэтому позже остановился снова и вернулся на свой. Затем мои товарищи по команде привезли меня вперёд, в голову группы, без проблем. В финальном спринте я хотел подойти расчётливо, выйти неожиданно для соперников. Но с таким мощным гонщиком как Юнгельс, трудно взять победу».

Адам Йейтс (Orica-Scott) финишировал 4-м: «Мы выжидали, когда сформируется отрыв, а это заняло почти 100 км. Потом посвятили себя борьбе за этап. В финале чувствовал себя хорошо, но Юнгельс на 10 кг тяжелее, я не мог соответствовать его мощности».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Нога сегодня шла хорошо, поэтому я должен был атаковать. Подъём к Бергамо Альто подходит для поздних атак. Конечно, соперники не дали мне уехать. Но я рад, что попытался. Вчера я проиграл, и был разочарован, но что я мог сделать. Я не могу жаловаться на свою форму, потому что показатели выросли. Уровень соперников на Джиро д’Италия очень высок, некоторые сильнее меня.

Джиро д’Италия не окончена, но я уже довольно далеко от Тома Дюмулина. Если Том выиграет, я могу только пожать ему руку и поздравить его. На гонке мне остаётся выкладываться по максимуму».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Том Дюмулин (Sunweb): «Я не считаю себя боссом пелотона, мне это и не нужно. Думаю, нормально подождать соперника, когда он упал, особенно на таком спуске. Я не хочу выигрывать время у соперников, потому что они упали.

В спринте нужно рассчитать момент. Я сохранил розовую майку и не слишком горел желанием участвовать в спринте. Мог бы финишировать и выше восьмого места, но просто рад, что этот этап закончился. День был стрессовым».