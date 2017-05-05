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Боб Юнгельс, Наиро Кинтана, Адам Йейтс, Винченцо Нибали и Том Дюмулин о 15-м этапе Джиро д'Италия-2017

Боб Юнгельс опередил Наиро Кинтану и Тибо Пино в спринте на финише 15-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

 

  Боб Юнгельс (Bob Jungels) выиграл свой первый этап на Гран-туре, став вторым после Шарли Голя гонщиком из Люксембурга, победителем этапа Джиро д’Италия.  24-летний гонщик довёл число побед гонщиков команды Quick Step Floors в этом выпуске Джиро д’Италия до 5 за 15 дней гонки.

 

 15-й этап вошёл в ряд одного из самых быстрых в истории итальянского Гран-тура (за исключением разделок). Гонщики преодолели 199-км дистанцию до Бергамо со средней скоростью 46.486 км/ч. Несмотря на многочисленнные попытки создания отрывов и атаки этап решился в спринте, который разыграла группа претендентов на высокие места в общем зачёте.

 

  Чемпион Люксембурга, лидирующий в молодёжной классификации Джиро д’Италия-2017 Боб Юнгельс пытался атаковать в начале некатегорийного подъема в Бергамо, его атаку нейтрализовали, но ускорение проредило группу. Том Дюмулин (Sunweb), притормозивший пелотон, узнав о падении Наиро Кинтаны на спуске с Мираголо сан Сальваторе, чтобы колумбийский гонщик смог вернуться в группу.

 

  В итоге Том Дюмулин защитил розовую майку лидера, финишировав в группе фаворитов. В спринте соперники не смогли противостоять Юнгельсу. Наиро Кинтана финишировал 2-м,  французский гонщик команды FDJ Тибо Пино замкнул на этапе тройку лучших.

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Боб Юнгельс (Quick Step Floors): «Вообще-то, это первый спринт, который я выиграл на подобной гонке. На финальном подъёме нога шла, чувствовал себя хорошо. Когда увидел, что Нибали выходит вперёд, решил атаковать. Я не слышал, что говорил мне в наушники Давид Брамати, который подбадривал меня из технички. Такую атаку никогда не запланируешь на подобном этапе. С самого начала этапа ехали на высокой скорости, гонка была трудной до самого конца, когда остались одни фавориты. Этап был больше похож на классику, чем на этап Гран-тура.

 

  Я знал, что будет сложно,  потому что все гонщики в группе были заинтересованы выиграть и взять бонусные секунды. Подъём оказался протяжённее, чем я ожидал. Потом пошёл спуск. Мне повезло выйти на хорошую позицию. Я был на колесе Поццовиво, а затем спуртовал. Иногда победа зависит от интуиции.

 

Если приезжаешь на Гран-тур с таким спринтером как Фернандо Гавирия, то ожидаешь взять победу на одном или двух этапах. Но из 15 пройденных этапов наша команда выиграла 5 – одну треть. Это неплохо. По правде говоря, это исключительный результат даже для нас. У нас отличный командный дух, я очень горжусь, что завершил работу ребят. Надеюсь, что мой плохой день позади, предстоящие горные этапы будут интересными».

 

 

  Наиро Кинтана (Movistar): «Мне повезло пройти через трудный момент с падением целым и невредимым. К счастью, я финишировал без проблем. В начале, когда поднялся после падения, пересел на велосипед моего товарища по команде, поэтому позже остановился снова и вернулся на свой. Затем мои товарищи по команде привезли меня вперёд, в голову группы, без  проблем. В финальном спринте я хотел подойти расчётливо, выйти неожиданно для соперников. Но с таким мощным гонщиком как Юнгельс, трудно взять победу».

 

 

  Адам Йейтс (Orica-Scott) финишировал 4-м: «Мы выжидали, когда сформируется отрыв, а это заняло почти 100 км. Потом посвятили себя борьбе за этап. В финале чувствовал себя хорошо, но Юнгельс на 10 кг тяжелее, я не мог соответствовать его мощности».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Винченцо Нибали (Bahrain-Merida): «Нога сегодня шла хорошо, поэтому я должен был атаковать. Подъём к Бергамо Альто подходит для поздних атак. Конечно,  соперники не дали мне уехать. Но я рад, что попытался.  Вчера я проиграл, и был разочарован, но что я мог сделать. Я не могу жаловаться на свою форму, потому что показатели выросли. Уровень соперников на Джиро д’Италия очень высок, некоторые сильнее меня.

 

 Джиро д’Италия не окончена, но я уже довольно далеко от Тома Дюмулина. Если Том выиграет, я могу только пожать ему руку и поздравить его. На гонке мне остаётся выкладываться по максимуму».

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Я не считаю себя боссом пелотона, мне это и не нужно. Думаю, нормально подождать соперника, когда он упал, особенно на таком спуске. Я не хочу выигрывать время у соперников, потому что они упали.

  В спринте нужно рассчитать момент. Я сохранил розовую майку и не слишком горел желанием участвовать в спринте. Мог бы финишировать и выше восьмого места, но просто рад, что этот этап закончился. День был стрессовым».

 

 

 

 

Результаты 15 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Боб Юнгельс Наиро Кинтана Винченцо Нибали Том Дюмулин Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    SSS-Фото

    Уиггинс, Фрум, Контадор, Нибали, Кинтана, Хорнер, Ару, Хешдаль. А на подиуме бывало в разы больше народа. А что этого мало? И это не генеральщики? Те, кто попадают на подиум, в пятерку.

  • Serks
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (3)
    Serks-Фото
    спасибо за упоминание о моей скромной персоне Никола Парилини италиано веро...кстати классно пишете легко и непринуждённо, мне понравилось
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо, что ТиДжей все-таки это понял.
    А вот Ричи пока еще сомневается. 



    Настоящие Генералы - штучный товар. Претендентов на генерал много,
    победителей ГТ - еденицы.

    Кто в последние 5 лет выиграл ГТ?

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    Сначала с позволения админа немного вело-флуда (но почти по теме)

    Цитата: Александра
    Господа, извините, что я к вам обращаюсь))), подскажите, пожалуйста, что за ерунда: не могу ни цитировать, ни отвечать, пи плюсовать: страница прыгает вверх. Такой казус только на этом сайте. Есть какое-нибудь лечение?

    Да, и у меня такое тоже вчера было. К тому же окошко сообщений было без кнопок сверху, и не мог цитирировать или исправлять свое же сообщение (уже отосланное, но подметил что не на всех страницах сайта.

    А ещё заметил что такой трабл случался в тех случаях, когда страница не полностью грузилась (сижу в нете через Мозиллу), каг бе подвисала, хотя сам интренет не пропадал.

    Сейчас все исправлено, спасибо.

    Кстати, Ти Джей на этой Джиро наконец то признал(ся) что пожалуй он все же НЕ генеральщик - цитата: "Maybe I am not a grand tour rider"

  • st.Devil
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    st.Devil-Фото

    Может рановато петь оды Тому (да он уже почти заслужил, но хотя бы что б не сглазить)? Столько вариантов развития событий впереди... 

  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Превью э ... (2)
    SSS-Фото

    Неужели 4 мало? Чего там смотреть первые часы-то? Виды созерцать?

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    Андрон-Фото

    Наверно это будет считаться оффтопом, но что-то навеяло воспоминания о минувших гранд-турах. Вспомнил этого нереального Мигеля Индурайна и подумал: "какой поворот судьбы, ведь  Movistar та самая команда в своем нынешнем воплощении, за которую ездил Индурайн. То есть тот же самый  Banesto, где он добился в основном всех своих побед.

      И теперь эта команда вынуждена охотиться за гонщиком, которого называют "новым Индурайном". Это что - закон обратного волшебства в действии?  Или просто совпадение?

      Хотя я бы не спешил называть Дюмулана новым Индурайном. Мигель был настолько неординарным гонщиком, что встать на одну ступень с ним - надо столько пропахать...

      Да и своего Хосе Луиса Аррету Том еще не нашел. Надеюсь, будет у него лейтенант такого же уровня, как капитан. Тогда посмотрим.

     

  • svenfischer
    Джиро д'Италия-2017. Превью э ... (2)
    svenfischer-Фото

    Братцы, выручайте! На каких интернет-сайтах можно бесплатно смотреть Джиро в прямой транслации? А то этап во вторник должен длиться около 6,5 часов, а Евроспорт показывает только 4.

  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    Николай Н.-Фото

    Как я писал, что этот этап не принесёт изменений в гениралке, так оно и вышло.

  • SSS
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (20)
    SSS-Фото

    Добрый вечер.

    После ухода Нибали и неучастия Ару я к Астане как-то параллельно отношусь на этой Джиро. Наверное даже больше с симпатией-мне нравится Кангерт, как гонщик. Понятно было, что макисмум его потолок в генерале-это десятка, что бы там не вещал Винокуров в интервью. Но теперь мы это не проверим, а жаль(

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