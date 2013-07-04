 Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин и Ильнур Закарин готовятся к третьей неделе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал первым голландским гонщиком, одержавшим в одном выпуске Джиро д’Италия победу на этапе с индивидуальной гонкой на время и на этапе с горным финишем.

На 14-м этапе Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, сначала отпустивший атаковавших его соперников, добрал Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin) и Наиро Кинтану (Movistar), после чего задавал темп в небольшой группе генеральщиков. В итоге на подъёме 1-й категории скорости Тома Дюмулина не выдержали Адам Йейтс (Orica-Scott), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а Наиро Кинтане и Микелю Ланде (Sky) удалось сесть за Ильнуром Закариным и Томом Дюмулином. Эта группа и разыграла спринт на финише. Ильнур Закарин атаковал на финальных 300 метрах, но лидер общего зачёта Том Дюмулин опередил российского гонщика команды Katusha-Alpecin за 50 м до финиша.

Победа позволила Тому Дюмулину увеличить ещё на 24 секунды своё преимущество в общем зачёте над ближайшим соперником Наиро Кинтаной, а также принесла синюю майку лидера горной классификации, в которой он обошёл испанского гонщика команды Dimension Data Омара Фраиле.

Ильнур Закарин благодаря 2-м месту на 14-м этапе поднялся с 10-го на 5-е место в генеральной классификации.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada



Том Дюмулин (Sunweb): «Я знал, что меня будут атаковать, так всё и получилось. Было очень трудно, но я не терял концентрации и был довольно спокоен. Я не мог ответить на первые атаки Наиро Кинтаны, потому что атаки были очень мощными, и я поехал своей скоростью. Я знал, что другие соперники выпали, поэтому я решил идти на максимуме до финиша. Я не думал, что мне удастся догнать Кинтану, но в итоге я всё приближался и приближался, и добрал его за 2 км до финиша, после чего решил постараться выиграть как можно больше времени. Поэтому я ехал первым колесом на последнем километре.

Когда я ускорился, то подумал, что, по крайней мере, выиграю время у Тибо Пино, Винченцо Нибали и Бауке Моллемы. По радио мне сказали, что Кинтана выпал, и я поехал на максимальной скорости до финиша, и у меня даже хватило ноги обойти Ильнура Закарина.

Перед финальной неделей Джиро д’Италия у меня хорошее преимущество, посмотрим, будет ли этого достаточно. Конечно, 14-й этап мне отлично подходил, большая часть дистанции проходила по равнине. На последней неделе всё будет по-другому. Там много гор.

Два года назад на Вуэльте Испании я получил урок, что Гран-тур не закончен до последнего дня. Я снова могу проиграть в конце гонки, особенно при том, что мы ещё не прошли и половины всех подъёмов. Кинтана и Нибали обычно очень сильны на третьей неделе. Так что гонка ещё далека от завершения».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Я доволен своим выступлением на 14-м этапе. Конечно, мне хотелось выиграть этап, но Дюмулин был немного сильнее на последних метрах. Как я говорил раньше, финальная неделя будет решающей, я сконцентрирован на ней. Это был лишь первый бой из множества трудных этапов в Альпах, я слежу лишь за своим собственным выступлением, а не за другими гонщиками. Я стараюсь ехать гонку как можно лучше, потом посмотрим, что в итоге получится в Милане».