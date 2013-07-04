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Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин и Ильнур Закарин готовятся к третьей неделе Джиро д'Италия-2017

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал первым голландским гонщиком, одержавшим в одном выпуске Джиро д’Италия победу на этапе с индивидуальной гонкой на время и на этапе с горным финишем.

 

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 

  На 14-м этапе Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин, сначала отпустивший атаковавших его соперников, добрал  Ильнура Закарина (Katusha-Alpecin) и Наиро Кинтану (Movistar), после чего задавал темп в небольшой группе генеральщиков. В итоге на подъёме 1-й категории скорости Тома Дюмулина не выдержали Адам Йейтс (Orica-Scott), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), а Наиро Кинтане и Микелю Ланде (Sky) удалось сесть за Ильнуром Закариным и Томом Дюмулином. Эта группа и разыграла спринт на финише. Ильнур Закарин атаковал на финальных 300  метрах, но лидер общего зачёта Том Дюмулин опередил российского гонщика команды Katusha-Alpecin за 50 м до финиша.

 

  Победа позволила Тому Дюмулину увеличить ещё на 24 секунды своё преимущество в общем зачёте над ближайшим соперником Наиро Кинтаной, а также принесла синюю майку лидера горной классификации, в которой он обошёл испанского гонщика команды Dimension Data Омара Фраиле.

Ильнур Закарин благодаря 2-м месту на 14-м этапе поднялся с 10-го на 5-е место в генеральной классификации.

 

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Я знал, что меня будут атаковать, так всё и получилось. Было очень трудно, но я не терял концентрации и был довольно спокоен. Я не мог ответить на первые атаки Наиро Кинтаны, потому что атаки были очень мощными, и я поехал своей скоростью. Я знал, что другие соперники выпали, поэтому я решил идти на максимуме до финиша. Я не думал, что мне удастся догнать Кинтану, но в итоге я всё приближался и приближался, и добрал его за 2 км до финиша, после чего решил постараться выиграть как можно больше времени. Поэтому я ехал первым колесом на последнем километре.

 

 Когда я ускорился, то подумал, что, по крайней мере, выиграю время у Тибо Пино, Винченцо Нибали и Бауке Моллемы. По радио мне сказали, что Кинтана выпал, и я поехал на максимальной скорости до финиша, и у меня даже хватило ноги обойти Ильнура Закарина.

 

  Перед финальной неделей Джиро д’Италия у меня хорошее преимущество, посмотрим, будет ли этого достаточно. Конечно, 14-й этап мне отлично подходил, большая часть дистанции проходила по равнине. На последней неделе всё будет по-другому. Там много гор.

 

  Два года назад на Вуэльте Испании я получил урок, что Гран-тур не закончен до последнего дня. Я снова могу проиграть в конце гонки, особенно при том, что мы ещё не прошли и половины всех подъёмов. Кинтана и Нибали обычно очень сильны на третьей неделе.  Так что гонка ещё далека от завершения».

 

 

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

 

Том Дюмулин и Ильнур Закарин о 14-м этапе Джиро д'Италия-2017

 Photos © Tim De Waele/Katusha-Alpecin

 

  Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin): «Я доволен своим выступлением на 14-м этапе. Конечно, мне хотелось выиграть этап, но Дюмулин был немного сильнее на последних метрах. Как я говорил раньше, финальная неделя будет решающей, я сконцентрирован на ней. Это был лишь первый бой из множества трудных этапов в Альпах, я слежу лишь за своим собственным выступлением, а не за другими гонщиками. Я стараюсь ехать гонку как можно лучше, потом посмотрим, что в итоге получится в Милане».

 

 

Результаты 14 этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Ильнур Закарин Ilnur Zakarin Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 4.07.2013

    Мне нравится настрой Зака. 

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Димуля еще не выиграл Джиро,
    а Кинтана и Нибали еще не проиграли, это уж точно.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото
    Это ваши личные ощущения или есть факты?
  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    ungvar-Фото
    Возможно. Кинтана не славится сильным чемпионским характером, как у тех же Нибали, Контадора и Фрума. Но вряд ли Том думад об этом сегодня. Он ехал, потому что ехалось. На эмоциях, а не из гроссмейстерского расчета.
  • VeloVelo
    Герант Томас вынужден сойти с ... (30)
    VeloVelo-Фото
    Марина, спасибо. Всё работает!
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    VeloVelo-Фото

    Классный этап! Будет жесть. Жаль, не смогу посмотреть.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин и Ильнур Закарин о ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Мне нравится настрой Зака. 

  • Sezar
    Джиро д’Италия-2017, превью эт ... (10)
    Sezar-Фото
    Очередной безыдейный этап, которых так много на этой Джиро. Мне кажется сегодня для Кинтаны пробил момент истины. И он, судя по его интервью после гонки это почувствовал. Это больно-признать, что как гонщик он перестал развиваться с 2013 года. Что избегание малейшего риска может дать ему случайные победы, но это не те победы, которых он и его талант достойны. Ровно год назад перед той же проблемой стоял Нибали. И смог принять как факт, что он может позволить себе не выиграть эту гонку. Сбросил с себя груз обязательств и сразу полетел... Либо Кинтана научится ставить свои цели выше навязанных извне и тогда сможет ставить все на карту как это делает Контадор или тот же Нибали. Либо он так и будет пытаться удержать синицу в руках. Этой дорогой едут с ярмарки. Час мужества пробил на часах Наиро. И по его интервью видно, что он понимает перед каким выбором он стоит.
  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (14)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Калифорнии-2017, у России 0 очков

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    VeloVelo-Фото

    Рад за Тома и Ильнура.
    Но, Впереди еще жуткая последняя неделя
    на которой может быть всё, что угодно.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (74)
    EL-Fenomeno-Фото

    Этап + две майки = БРАВО ТД.
    Первый не итальянец покоривший Оропу. Конечно же могу ошибиться, но кажись даже дон Мигелон не брал две майки за один этап (ещё и с победой на нём). Тепрь я себе представляю что будет творится на Джиро со вторника по субботу. а Мовистар как выяснилось не такой уж хорош как предполагалось (это вам не СКАЙ разлива ТдФ), но Кинтана зол и нервный (хоть по нему и не видно) так что будет "мстить".

    Я не верю и не понимаю как ТД ростом 190см. (да?) удержтися на Мортироло и последующем проходе Стельвио но если даже так, то как говорится в таких случаях "я съем свою шляпу")) "Беда" ТД в том, что его буду атаковать в Доломитах все и вся, кусать, как кусала Астана на Вуэльте 2015. 16-й и 18-й этапы это "сущий ад", но и его надо пережить с честью, достоинством и самое главное с умом...и это касается всех фаворитов.

    С Нибсом что-то неладное творится, было видно кау же после финиша его взбодрил, а скорее поддержал накативший Пеллицо, Винченцо тяжко и натужно финишировал

    Цитата: ungvar
    Ни в Англии, ни в Кенни их тоже нет. Но ведь так бывает.

    опять намёк на Фрумия)

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