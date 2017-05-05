Джиро д'Италия-2017. Синяя майка. Превью

Организаторы Джиро д'Италия-2017 (Giro d'Italia) устроили в этом году на маршруте только 4 этапа, финиши которых совпадают с вершинами 1-й категории, и еще 2 этапа, где вершины 1 категории расположены непосредственно перед финишами этапов.

Синяя майка лучшего горного гонщика, скорее всего, достанется гонщику из отрыва, при условии если генеральщики поедут консервативно. Интрига в борьбе за обладание майки горного короля сохранится до 20 этапа, на котором организаторы расположили два подъема 1-й категории.

Основная масса горных очков сосредоточена на альпийских этапах Джиро д'Италия-2017. Самым урожайным на горные очки будет 16-й этап, вторым по урожайности является 18-й этап. Третьим по урожайности горных очков будет предпоследний этап Джиро д'Италия-2017.

На 16-м этапе гонщики покорят наивысшую горную вершину Джиро д'Италия-2017 - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio), получившую премию Чима Коппи (Cima Coppi).

Микель Ниеве (Mikel Nieve) из команды Sky - горный король Джиро д'Италия - 2016 не стартует на гонке. Горный король Джиро д'Италия - 2015 Джовани Висконти (Giovanni Visconti) из команды Bahrain-Merida стартует на гонке, но также будет помогать своему капитану в борьбе за розовую майку.

Среди гонщиков - любителей отрывов, можно выделить итальянского гонщика Bardiani–CSF Стефано Пиррацци (Stefano Pirazzi) - горного короля Джиро д'Италия 2013 года, а также российского гонщика Александра Фолифорова (Alexander Foliforov) из команды Gazprom - RusVelo победителя горной разделки на Джиро д'Италия-2016 и горного короля на Альпийском Туре-2017.

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:



Cima Coppi – 45; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;

гора 1-ой категории – 35; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;

гора 2-ой категории – 15; 8, 6, 4, 2, 1;

гора 3-ей категории – 7; 4, 2, 1;

гора 4-ой категории – 3; 2, 1.

Всего на Джиро д'Италия 2017 будет 41 категорийная вершина:



1 Cima Coppi = Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio)

10 гор первой категории;

12 гор второй категории;

9 гор третьей категории;

9 гор четвертой категории.

в том числе:

удвоение очков для покорителя Мортироло на 16 этапе;

4 финиша этапа в гору 1 категории: финиш 4 этапа на Этне (Etna), финиш 9 этапа на Блокхаус (Blockhaus), финиш 14 этапа на Оропе (Oropa) и финиш 19 этапа на Пьянкавалло (Piancavallo);

а также перед финишем 18-го этапа подъем 1 категории Понтивес (Pontives) и перед финишем 20-го этапа подъем 1 категории Фоца (Foza).



Итоговый зачет горной классификации Джиро д'Италия - 2016, топ-6:



1 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 152

2 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 134

3 Darwin Atapuma (Col) BMC 118

4 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 109

5 Giovanni Visconti (Ita) Movistar 77

6 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 66

Стефано Пирацци, 30 лет, (Bardiani – CSF)

Итальянец Cтефано Пирацци победитель в горной номинации Джиро д’Италия в 2013 году. В этом году на Альпийском Туре занял 3-е место в горном зачёте.

Омар Фраиле, 26 лет, (Dimension Data)

Омар Фраиле (Omar Fraile) - горный король на Вуэльте Испании-2015.

Александр Фолифоров, 25 лет, (Gazprom - RusVelo)

25-летний российский гонщик Александр Фолифоров (Alexander Foliforov) из команды Gazprom - RusVelo на Джиро д'Италия - 2016 одержал победу на горной разделке. На Альпийском Туре-2017 стал горным королем.

Пьер Роллан, 30 лет (Cannondale-Drapac)

30-летний французский гонщик команды Cannondale-Drapac Пьер Роллан (Pierre Rolland), победитель этапа Тур де Франс с финишем на Альп д'Юэз 2011 года, в этом году отказался от амбиций в генеральной классификации, а значит, может уезжать в отрывы, борясь как за победу на этапах, так и за майку горного короля.