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Джиро д'Италия-2017. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия-2017. Синяя майка. Превью

Джиро д'Италия-2017. Синяя майка. Превью  Организаторы Джиро д'Италия-2017 (Giro d'Italia) устроили в этом году на маршруте только 4 этапа, финиши которых совпадают с вершинами 1-й категории, и еще 2 этапа, где вершины 1 категории расположены непосредственно перед финишами этапов.

  Синяя майка лучшего горного гонщика, скорее всего, достанется гонщику из отрыва, при условии если генеральщики поедут консервативно. Интрига в борьбе за обладание майки горного короля сохранится до 20 этапа, на котором организаторы расположили два подъема 1-й категории. 

   

   Основная масса горных очков сосредоточена на альпийских этапах Джиро д'Италия-2017. Самым урожайным на горные очки будет 16-й этап, вторым по урожайности является 18-й этап. Третьим по урожайности горных очков будет предпоследний этап Джиро д'Италия-2017.

 

  На 16-м этапе гонщики покорят наивысшую горную вершину Джиро д'Италия-2017 - Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio), получившую премию Чима Коппи (Cima Coppi)

 

   Микель Ниеве (Mikel Nieve) из команды Sky  -  горный король Джиро д'Италия - 2016 не стартует на гонке. Горный король Джиро д'Италия - 2015  Джовани Висконти (Giovanni Visconti) из команды Bahrain-Merida стартует на гонке, но также будет помогать своему капитану в борьбе за розовую майку.

 

   Среди гонщиков - любителей отрывов, можно выделить итальянского гонщика Bardiani–CSF Стефано Пиррацци (Stefano Pirazzi) - горного короля Джиро д'Италия 2013 года, а также российского гонщика Александра Фолифорова  (Alexander Foliforov) из команды Gazprom - RusVelo победителя горной разделки на Джиро д'Италия-2016 и горного короля на Альпийском Туре-2017.

 

Покорители вершин в зачет Maglia Azzurra получают очки:


Cima Coppi – 45; 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1;
гора 1-ой категории – 35; 18, 12, 9, 6, 4, 2 и 1;
гора 2-ой категории – 15; 8, 6, 4, 2, 1;
гора 3-ей категории – 7; 4, 2, 1;
гора 4-ой категории – 3; 2, 1.

 

Всего на Джиро д'Италия 2017 будет 41 категорийная вершина:


1 Cima Coppi = Пассо Стельвио (Passo dello Stelvio)

10 гор первой категории;
12 гор второй категории;
9 гор третьей категории;
9 гор четвертой категории.

 

в том числе:

 

удвоение очков для покорителя Мортироло на 16 этапе;

4 финиша этапа в гору 1 категории: финиш 4 этапа на Этне (Etna), финиш 9 этапа на Блокхаус (Blockhaus), финиш 14 этапа на Оропе (Oropa) и финиш 19 этапа на Пьянкавалло (Piancavallo);

а также перед финишем 18-го этапа подъем 1 категории Понтивес (Pontives) и перед финишем 20-го этапа подъем 1 категории  Фоца (Foza).

 

Итоговый зачет горной классификации Джиро д'Италия - 2016, топ-6:

 
1 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 152
2 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 134
3 Darwin Atapuma (Col) BMC 118
4 Stefan Denifl (Aut) IAM Cycling 109
5 Giovanni Visconti (Ita) Movistar 77
6 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom - RusVelo 66

 

 

Стефано Пирацци, 30 лет, (Bardiani – CSF)

 

  Итальянец Cтефано Пирацци победитель в горной номинации Джиро д’Италия в 2013 году. В этом году на Альпийском Туре занял 3-е место в горном зачёте.

 

Омар Фраиле, 26 лет, (Dimension Data) 

 

 

 Омар Фраиле (Omar Fraile) - горный король на Вуэльте Испании-2015.

 

 

Александр Фолифоров, 25 лет, (Gazprom - RusVelo)

 

Александр Фолифоров

 

 25-летний российский гонщик Александр Фолифоров (Alexander Foliforov) из команды Gazprom - RusVelo на Джиро д'Италия - 2016 одержал победу на горной разделке. На Альпийском Туре-2017 стал горным королем.

 

Пьер Роллан, 30 лет (Cannondale-Drapac)

 

 

  30-летний французский гонщик команды Cannondale-Drapac Пьер Роллан (Pierre Rolland), победитель этапа Тур де Франс с финишем на Альп д'Юэз 2011 года, в этом году отказался от амбиций в генеральной классификации, а значит, может уезжать в отрывы, борясь как за победу на этапах, так и за майку горного короля.

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Maglia Azzurra горная классификация превью Чима Коппи Cima Coppi Джиро д'Италия

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (25)
    rude_rider-Фото
    проблема Нибали в том что он уже не в астане с сумашедшей командой. супер развоза не будет видимо.хотя может по старинке астана резвезет его
  • Meilleur
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (25)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Александра
    Мне бы хотелось увдеть на подиуме кого-нибудь "новенького".

    Так в этот раз это сложно минуемо. Разве что подиум Нибали, Кинтана, Ланда. Что вряд ли.

  • YuraHist
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    YuraHist-Фото
    Большое количество фаворитов на этой гонке, но может родные стены помогут Нибали в очередной раз быть на вершине.
  • ZX330-5G
    К выходу книги Влада Богомолов ... (2)
    ZX330-5G-Фото

    Добрый день, Надеюсь в Казахстане мы сможем купить в книжных магазинах.

  • ktilp-12
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    ktilp-12-Фото

      В прошлом году у него была сильная команда Астана с великим Скарпони и со стратегом Мартинелли, а в этом году неизвестность, поэтому сомнения.

  • Sm1T
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (4)
    Sm1T-Фото

    Я хочу вам напомнить, что на гонках соперничество в первую очередь не внутри командное, а с другими гонщиками. внутрикоманды можно начать бодаться если все остальные будут в далеком "гарнире".

  • ZX330-5G
    Состав команды Katusha – Alpec ... (11)
    ZX330-5G-Фото
    Было бы здорово если Ильнур перешел в Команду Астана. Там бы ему была б и поддержка со стороны грегори и сам бы вырос как генеральшик) (мое субъективное мнение)
  • bob.velo17
    К выходу книги Влада Богомолов ... (2)
    bob.velo17-Фото

    Жду не дождусь выхода книги о Джиро.Судя по предыдущим репортажам с гонки думаю книга будет интересной и увлекательной.Так что любители велоспорта наберитесь терпения осталось не долго.

  • Александра
    Винченцо Нибали о целях на Джи ... (3)
    Александра-Фото

    Чувствуются нотки легкой безнадеги.

  • Sezar
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (4)
    Sezar-Фото

    Думаю в Скае понимают, что на 3 недели Томаса вряд ли хвати и шансов на подиум у него нет. Поэтому Ланда-номер один, а Томас-карта, которую можно разыграть, да и снизить давление на Ланду, чтобы опять чего не вышло))).

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