Дубль Фернандо Гавирии на Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия, Боб Юнгельс, Якуб Маречко, Сэм Беннетт, Андре Грайпель о 5-м этапе Джиро д'Италия-2017

Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria), сделал дубль, выиграв второй этап на юбилейной Джиро д’Италия-2017. На 5-м этапе, финишировавшим в Мессине, 22-летний колумбийский гонщик команды Quick Step Floors опередил в спринте итальянца Якуба Маречко (Jakub Mareczko) из команды Wilier Triestina - Selle Italia и ирландца Сэма Беннетта (Sam Bennett) из команды Bora - Hansgrohe).

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

На первом круге по улицам Мессины 23-летинй словенский гонщик команды Bahrain-Merida Лука Пиберник (Luka Pibernik) атаковал, не обратив внимания, что до настоящего финиша нужно проехать ещё 6 км. Из-за севшей батарейки радио он не услышал, что кричали ему спортивные директора.

После круга по улицам Мессины был разыгран общий спринт, где первым спуртовал Сэм Беннетт . Но Фернандо Гавирия терпеливо ждал и ускорился лишь за150 м до финиша, взяв победу на этапе, где на финише его ждала семья и друзья из Колумбии.

Помимо победы на этапе Фернандо Гавирия, боровшийся за очки и на промежуточных спринтах, возглавил и очковую классификацию, перехватив цикламеновую майку у Андре Грайпеля.

В команде Quick Step Floors остаётся и розовая майка лидера, которую защищает Боб Юнгельс.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Фернандо Гавирия (Quick Step Floors): «Команда сегодня снова отработала великолепно. Это невероятное ощущение, когда вокруг тебя такая команда. Я счастлив и благодарен за это.

Финиш был хаотичным, но благодаря отличной работе ребят я не терял головы. Давиде (Мартинелли) провёл большую смену, чтобы вывезти нас на хорошие позиции, потом Макс (Ричезе) потрясающе провёз меня на заключительных метрах. Я счастлив взять две победы. Эта победа не только для меня, она для моей семьи и команды, которые всегда поддерживают меня.

Да, мне бы хотелось выиграть классификацию по очкам, но впереди ещё много тяжёлых этапов Джиро д’Италия. Я поеду гонку день за днём. Думаю, если я продержусь до Милана, это превратит молодого Фернандо в зрелого Фернандо. Это важно для моей карьеры. Если я доеду до финиша этой разделки в Милане, то получу огромное удовлетворение от того, что буду знать – я прошёл Гран-тур.

Каждый день я беру роад-бук и смотрю профиль этапа, и тогда узнаю, есть у меня шанс побороться за победу или нет.

Сложно объяснить, как происходит спринтерский финиш, потому что на финальных километрах все спринтеры едут инстинктивно. Ты поворачиваешь налево или направо, чтобы сесть на колесо, но потом сложно вспомнить, что именно делал во время спринта. Я просто опираюсь на свой инстинкт».

Якуб Маречко (Wilier Triestina- Selle Italia): «Сегодня, наверное, был лучший из спринтов в моей карьере. Я, наконец, сумел поучаствовать в спринте на Джиро д’Италия. Мне удалось справиться с холмистым рельефом первой части этапа. А потом Жупа вёз меня до последнего километра и посадил на колесо спринтерам. Гавирия спуртовал, а я не смог его догнать. В итоге я финишировал вторым, и это очень хороший результат. Моя форма всё лучше, и я доволен».

Сэм Беннетт (Bora-Hansgrohe): «Я счастлив, и мне гораздо лучше. Не мог даже представить, что финиширую 3-м. У меня мелькнула надежда, что я смогу, но мне не хватило сил. Мы верно рассчитали время. Но я не ожидал ,что будет такой сильный встречный ветер. Я спуртовал за 200 м до финиша, но Гавирия был на колесе и смог обойти, а у меня не было сил удержаться за ним. После болезни я ещё не вернул себе полную силу.

Я не мог сегодня сделать большего, но я не мог бы просить лучшего развоза, чем сегодня сделали ребята. Я немного подставился под ветер, мне с трудом удалось сесть на колесо Руди, но ребята отработали отлично. Просто с таким ветром…

Я не выжимаю пиковых показателей, и даже если держу высокую мощность и стараюсь спринтовать, это не совсем то. Если бы у меня нога шла так же, как было до того, как я заболел (примечание – Сэм Беннетт заболел вечером накануне старта Джиро д’Италия, потеряв три килограмма за ночь и два этапа на Сардинии), я бы боролся за победу. Я пытаюсь восстановиться, но ещё не смог вернуть всю форму. На данный момент я просто стараюсь выживать в гонке».

Андре Грайпель (Lotto Soudal): «При таком встречном ветре спринт – это немного игра. Надо найти правильное колесо и правильный слипстрим, чего у меня не получилось. На последних 1,5 км был встречный ветер. Мы пытались использовать импульс, но команда Quick Step очень быстро вышли из левого поворота, а я потерял там несколько позиций. Так что, когда начал свой спринт, то находился на 12-й или 15-й позиции. Мне пришлось начать спринт за 300 м, а за 50 м до финиша сил не осталось».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Боб Юнгельс (Quick Step Floors): “Сегодня был опасный и безумный финал. Я очень счастлив, что Фернандо взял победу, но этот этап стоил мне много нервов. Потрясающе видеть такое большое количество людей на улицах, но иногда из-за этого становится опасно, потому что люди хотят сделать фотографию, селфи, подходят к дороге очень близко. А когда приближается пелотон из 200 человек, это очень опасно.

Я счастлив провести ещё день в розовой майке. Надеюсь удерживать её как можно дольше. Было бы хорошо удержать её до воскресенья, когда будет проходить Блокхаус. У меня лишь 6 секунд преимущества над Герантом Томасом (Sky). Но мы должны внимательно следить и за другими соперниками. Посмотрим, что будет в следующие дни. Но могу сказать, что я очень мотивирован».