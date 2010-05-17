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Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

Хавьер Морено снят с гонки, Винченцо Нибали и Константин Сивцов наблюдали за соперниками на подъёме к вершине Этны

 

 

  Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) на 4-м этапе Джиро д'Италия-2017 лишился одного из своих помощников. Хавьер Морено (Javier Moreno), 32-летний испанский гонщик, был оштрафован на 200 швейцарских франков и снят с гонки за то, что толкнул и тем самым вызывал падение итальянского гонщика команды Sky Диего Розы. Инцидент случился в начале подъёма к вершине Этны, когда Диего Роза пытался сесть на колесо одному из гонщиков команды Bahrain-Merida.

 

Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

 

Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

 

   Хавьер Морено и генеральный менеджер команды Брент Коупленд принесли извинения Диего Розе, команде Sky, спонсорам команды Bahrain-Merida.

 

 

  Хавьер Морено: «Мои товарищи по команде и я выстроились на подходе к финальному подъёму. Команда Sky подошла по левому краю, Роза захотел сесть на колесо моего товарища по команде, едущего впереди меня. Когда он понял, что я ему препятствую, он разозлился на меня. Я отреагировал на это, толкнув его. К сожалению, это привело к  падению. Хочу извиниться за свою реакцию и прояснить, что я не хотел, чтобы он упал. Я прошу прощения у него и команды Sky, а также у моих товарищей по команде и спонсоров».

 

  Брент Коупленд, генеральный менеджер Bahrain-Merida: «Эта ситуация заслуживает сожаления, такое случается в напряжённые моменты гонки. Однако, действия Хавьера неприемлемы. От лица команды Bahrain-Merida мы просим прощения у тех, кто был вовлечён в инцидент».

 

Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

 Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера МореноВинченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

 Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

Винченцо Нибали, который борется за третью победу на Джиро д’Италия, попробовал ускориться за 3 км до финиша, но его атаку нейтрализовали. Он финишировал 10-м и в генеральной классификации идёт на 4-й позиции, уступая лидеру Бобу Юнгельсу (Quick Step Floors) 10 секунд.

 

  Винченцо Нибали: «Мы не собирались брать контроль над гонкой, так как посчитали, что другие команды будут действовать, но в итоге как сложилось, так сложилось. Когда я атаковал, примерно за 4 км до финиша, там был встречный ветер, и меня добрали. Ещё одну атаку провёл Дюмулин, потом уехал Закарин, а мы все следили друг за другом.

 

 На таком первом горном финише всегда довольно трудно. Я чувствую себя хорошо, иначе не стал бы атаковать. Просто хотел посмотреть, кто поедет за мной. На встречном ветре атаковать тяжело, но я попытался просто чтобы понять, будут ли атаки и контратаки. Дюмулин был активнее Кинтаны, и я видел, что Тибо Пино тоже активен. Кинтана сегодня шёл от защиты. Он отправил Амадора вперёд на одном из участков, но сам почти всё время сидел на колёсах».

 

  Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы ожидали, что генеральщики будут следить друг за другом и постараются ничего не потерять, поэтому на вершине Этны  увидели спринт из группы в 15-20 гонщиков. Подъём был тяжёлым у подножия, в то время как крутые участки были короткими, а на вершине было ветрено, так что выиграть время оказалось сложно. Конечно, когда Винченцо попробовал, все последовали за ним. А когда атаковал Закарин, никто за ним не поехал. Закарин не сильнее остальных, просто шла игра генеральщиков, как на каждом Гран-туре. Мы старались задавать высокую скорость с Сивцовым, чтобы подготовить почву для атаки Винченцо, надеялись, что ветер не будет сильным на вершине. Мы попробовали атаковать, пока не попытаешься, не узнаешь».

 

  Константин Сивцов: «Сегодня на подъёме я видел лица соперников. Винченцо выглядел отлично, чувствовал себя хорошо. Мы финишировали на высоте около 2000 м, что осложняет задачу, плюс вчера был день отдыха, ноги были немного «деревянными».

 

 

Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Винченцо Нибали Хавьер Морено Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 17.08.2015

    Я-то думал, что Роза ему действительно чем-то навредил, а так какая-то совсем необоснованная агрессия на обычные для этой ситуации действия.

  2. Имя: Андрей

    Khan

    Сегодня, 01:06 | Регистрация: 17.05.2010

    Если каждый после толчка/жёсткого манёвра/косого взгляда начнёт распускать руки и пихаться, то бои без пправил и прочее ММА будет нервно курить в сторонке по сравнению с велоспортом.

     

    Какие-то психованые гонцы пошли

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:12 | Регистрация: 4.07.2013

    Конечно, Зак не сильнее остальных, он просто сделал то, что хотел сделать, в отличие от дпугих.
    И поэтому он Молодец.

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Ближайшие старты

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    Адриен-Фото
    В том то и дело, что не то что только Астане, а всей гонке явно недостает Ару ... Он бы точно расшевелил этот колхоз, борясь за победу на "родной стороне", да и лейтенанты выглядят очень даже неплохо... А так,без него первый горный этап - сплошная бухгалтерия. Хорошего только - Закарин отыграл разрыв.
  • Tom_Boonen
    Боб Юнгельс, Герант Томас, Мик ... (1)
    Tom_Boonen-Фото

    Квик Степ в очередной раз не имея очень сильного горняка "делает гонку" командой. Вот теперь ещё несколько дней в розовой майке.

  • VeloVelo
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Конечно, Зак не сильнее остальных, он просто сделал то, что хотел сделать, в отличие от дпугих.
    И поэтому он Молодец.

  • Khan
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    Khan-Фото

    Если каждый после толчка/жёсткого манёвра/косого взгляда начнёт распускать руки и пихаться, то бои без пправил и прочее ММА будет нервно курить в сторонке по сравнению с велоспортом.

     

    Какие-то психованые гонцы пошли

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тут ещё видео как повздорили Морено Базан и Диего Роса на 4 этапе:

    http://www.velonews.com/2017/05/giro-ditalia/nibalis-key-teammate-moreno-kicked
    -giro_437758

  • 0x5F375A86
    Крис Фрум избежал травм после ... (17)
    0x5F375A86-Фото
    Для этого есть юристы команды и другие ответственные лица. Фруму скорей всего дали новый велосипед и отправили дальше тренироваться.
  • 0x5F375A86
    Винченцо Нибали о подъеме на Э ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Я-то думал, что Роза ему действительно чем-то навредил, а так какая-то совсем необоснованная агрессия на обычные для этой ситуации действия.

  • Student
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    Student-Фото
    Цитата: protur
    Вывод. Нибали нужна Астана, надо как-то договариваться. У Астаны нет головы....(((. Катальдо, Хансен, Кангерт - отличный горный поезд.
    Зак на отлично, но тоже без команды (в горах), и с точки зрения "толстого мачизма" )) - это не есть хорошо. Кинтана - это негэнтропия, упорядоченное течение частиц тела в нужном направлении - хочет добавит, а не захочет чуть добавит и этого будет достаточно, в горах. На 10-м - не столообразная ITT, вряд ли много проиграет, если вообще проиграет, Нибали. А на 21-м, на фоне усталости Нибали вряд ли кинет больше минуты. Так что все дело в горах, если у Нибса не будет "brutta giornata" - то борьба станет интересней. Хотя могут быть сюрпризы и на пересеченке... на встречном ветре, где маленький Кинтана может не выдюжить. Остальные пока - слабо смотряться, как-то "нежизнеутверждающе что-ли".
    В нынешним состоянии не думаю, по настоящему сильных Грегори уже нет.
  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (48)
    djick-Фото
    смотря как смотреть. Энао после того как отдал колесо Ланде, напрягаться не стал, та и смысл то пока это делать, в смысле развоз под кого..?пока не ясно. ирландец подвез Ланду как мог...Кенни как часто бывает на равнине его ветром сдувает, так что провал это лишь Роза и то в него причина..переживал из-за дисквала Морено (шутка)
  • Tom_Boonen
    Крис Фрум избежал травм после ... (17)
    Tom_Boonen-Фото
    И часто велосипедисты по встречной полосе едут? В большинстве случаев их сбивают сзаду или сбоку, а это однозначно в первую очередь вина доганявшего, хотя многие этого не хотят понимать.

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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