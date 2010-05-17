 Винченцо Нибали о подъеме на Этну и дисквалификация Хавьера Морено

Хавьер Морено снят с гонки, Винченцо Нибали и Константин Сивцов наблюдали за соперниками на подъёме к вершине Этны

Капитан команды Bahrain-Merida Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) на 4-м этапе Джиро д'Италия-2017 лишился одного из своих помощников. Хавьер Морено (Javier Moreno), 32-летний испанский гонщик, был оштрафован на 200 швейцарских франков и снят с гонки за то, что толкнул и тем самым вызывал падение итальянского гонщика команды Sky Диего Розы. Инцидент случился в начале подъёма к вершине Этны, когда Диего Роза пытался сесть на колесо одному из гонщиков команды Bahrain-Merida.

Хавьер Морено и генеральный менеджер команды Брент Коупленд принесли извинения Диего Розе, команде Sky, спонсорам команды Bahrain-Merida.

Хавьер Морено: «Мои товарищи по команде и я выстроились на подходе к финальному подъёму. Команда Sky подошла по левому краю, Роза захотел сесть на колесо моего товарища по команде, едущего впереди меня. Когда он понял, что я ему препятствую, он разозлился на меня. Я отреагировал на это, толкнув его. К сожалению, это привело к падению. Хочу извиниться за свою реакцию и прояснить, что я не хотел, чтобы он упал. Я прошу прощения у него и команды Sky, а также у моих товарищей по команде и спонсоров».

Брент Коупленд, генеральный менеджер Bahrain-Merida: «Эта ситуация заслуживает сожаления, такое случается в напряжённые моменты гонки. Однако, действия Хавьера неприемлемы. От лица команды Bahrain-Merida мы просим прощения у тех, кто был вовлечён в инцидент».

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Винченцо Нибали, который борется за третью победу на Джиро д’Италия, попробовал ускориться за 3 км до финиша, но его атаку нейтрализовали. Он финишировал 10-м и в генеральной классификации идёт на 4-й позиции, уступая лидеру Бобу Юнгельсу (Quick Step Floors) 10 секунд.

Винченцо Нибали: «Мы не собирались брать контроль над гонкой, так как посчитали, что другие команды будут действовать, но в итоге как сложилось, так сложилось. Когда я атаковал, примерно за 4 км до финиша, там был встречный ветер, и меня добрали. Ещё одну атаку провёл Дюмулин, потом уехал Закарин, а мы все следили друг за другом.

На таком первом горном финише всегда довольно трудно. Я чувствую себя хорошо, иначе не стал бы атаковать. Просто хотел посмотреть, кто поедет за мной. На встречном ветре атаковать тяжело, но я попытался просто чтобы понять, будут ли атаки и контратаки. Дюмулин был активнее Кинтаны, и я видел, что Тибо Пино тоже активен. Кинтана сегодня шёл от защиты. Он отправил Амадора вперёд на одном из участков, но сам почти всё время сидел на колёсах».

Горазд Штангели, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Мы ожидали, что генеральщики будут следить друг за другом и постараются ничего не потерять, поэтому на вершине Этны увидели спринт из группы в 15-20 гонщиков. Подъём был тяжёлым у подножия, в то время как крутые участки были короткими, а на вершине было ветрено, так что выиграть время оказалось сложно. Конечно, когда Винченцо попробовал, все последовали за ним. А когда атаковал Закарин, никто за ним не поехал. Закарин не сильнее остальных, просто шла игра генеральщиков, как на каждом Гран-туре. Мы старались задавать высокую скорость с Сивцовым, чтобы подготовить почву для атаки Винченцо, надеялись, что ветер не будет сильным на вершине. Мы попробовали атаковать, пока не попытаешься, не узнаешь».

Константин Сивцов: «Сегодня на подъёме я видел лица соперников. Винченцо выглядел отлично, чувствовал себя хорошо. Мы финишировали на высоте около 2000 м, что осложняет задачу, плюс вчера был день отдыха, ноги были немного «деревянными».