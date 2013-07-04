VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Успех команды Bora – Hansgrohe на 1-м этапе Джиро д'Италия-2017

Дебютант Джиро д'Италия Лукас Пёстлбергер надел розовую майку лидера, выиграв 1-й этап

 

 

  Впервые стартовав на Гран-туре, команда Мирового тура Bora – Hansgrohe в первый же день Джиро д’Италия-2017 собрала майки лидеров всех классификаций – розовую майку лидера, цикламеновую майку лучшего в очковой классификации, синюю майку лидера горной классификации и белую майку лучшего в молодёжной классификации.

 

  29-летний итальянский гонщик Чезаре Бенедетти (Cesare Benedetti), отобравшийся в отрыв дня, первым пересёк все три категорийные вершины дня, первым в 100-м выпуске Джиро д’Италия надев майку лучшего в горной классификации.

 

  А дебютант Джиро д’Италия, 25-летний австрийский гонщик Лукас Пёстлбергер (Lukas Postlberger) в свой первый день на Гран-туре одержал победу на этапе и первым надел розовую майку лидера юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Он также возглавил классификацию лучшего молодого гонщика и классификацию лучшего по очкам.

 

  Лукас Пёстелбергер на последних километрах этапа вышел вперёд, чтобы развозить в спринте своего товарища по команде Сэма Беннета. Но, увидев, что позади него образовался просвет, он продолжил удерживать скорость и сумел сохранить небольшое преимущество, позволившее ему взять первую в карьере победу на этапе Гран-тура. Кроме того. Лукас Пёстлбергер вошёл в историю Джиро д’Италия, так как ещё ни один австрийский гонщик не выигрывал этап итальянского Гран-тура.

 

 

 

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Лукас Пёстлбергер: «Сегодня весь день было ветрено, поэтому этап был тяжёлым. У нас был гонщик в отрыве, так что мы сохранили силы для финала. Когда мы приехали в Ольбию, то потеряли друг друга, гонка стала неорганизованной. Некоторые гонщики атаковали, поэтому я поехал за ними, чтобы закрыть просвет для Сэма. Но потом позади меня образовался разрыв, и я услышал, как Сэм Беннет кричал мне по радио: «Пёсти, у тебя просвет, езжай».

 

  Иногда чувствуешь лёгкость, будто плывёшь в потоке. За 700 м до финиша я удивился, что никто меня не обогнал. В конце концов, никто не добрал меня до самой финишной черты, и я выиграл. У меня нет слов. Мне понадобится много часов, или несколько бокалов вина, чтобы осознать, что случилось сегодня. Это не планировалось, но таков велоспорт. У Петера Сагана я научился искать в ситуации положительные стороны, даже если в гонке идёт снег, как было на Туре Романдии».

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Чезаре Бенедетти: «Так как здесь нет Лео (Леопольда Кёнига), то наш план состоит в том, чтобы бороться везде, где возможно. Мне сказали попробовать сегодня поехать за горной майкой. Когда я ехал в отрыве, то сконцентрировался на этих горных спринтах. Это великолепно – взять лидерскую майку в 100-м выпуске Джиро д’Италия. Я так счастлив, невероятно было выходить на подиум вместе с Лукасом».

 

 

  Сэм Беннет: «Мы собирались бороться в спринте, но финал получился хаотичным. Пёсти (Лукас Пёстлбергер) оказался впереди и стал спрашивать по радио, что ему делать. Я сказал, чтобы он продолжал, потому что не хотел, чтобы другие заехали высоко. Мы находились на хорошей позиции. За 2 км до финиша на повороте он создал просвет и продолжил держать скорость. За километр я крикнул ему, чтобы он боролся сам. И он просто поехал, никто не догнал его. Это невероятно».

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Йенс Земке, спортивный директор Bora – Hansgrohe: «Не думали, что так будет. Планы были связаны с Чезаре Бенедетти, уехавшим в отрыв, у него был шанс побороться за горную майку. Второй план – вывезти Сэма Беннета для спринта. У был чёткий порядок, мы изучали финал, и были хорошо подготовлены. Лукас был вторым развозящим, но что-то случилось на последних километрах. Я только услышал, как Сэм кричит по радио «давай, уезжай». На своей первой Джиро д’Италия Лукас преуспел. У меня уже сорван голос, так сильно я кричал в техничке. Это мечта! Мы мечтали взять здесь один этап. И сделали это в первый же день. Теперь мы можем ехать свободно, наслаждаться тремя праздничными неделями в Италии. Мы очень счастливы, взяв майки лидеров классификаций».

 

Результаты 1-го этапа Джиро д’Италия-2017

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур Лукас Пёстлбергер Чезаре Бенедетти

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 4.07.2013

    Фантастический День для Bora! Невероятно! 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

7 мая 2017

Gran Premio Citta di Lugano

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Микель Ланда о старте на Джиро ... (17)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: Sezar
    Здесь не так то, что телега стоит впереди лошади. Ланда приходил на большие деньги и с большими надеждами


    Дмитрий, согласитесь, иногда стОит купить дорогую лошадь, чтобы первым прийти к финишу. 
    А "большие надежды" на Ланду в качестве капитана -
    это были надежды болельщиков. Ланда выбрал деньги и Скай.

    P.S. Про Интересы Мердока в Британии нам с вами мало что известно. 

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Презента ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Запал? )))
  • VeloVelo
    Успех команды Bora – Hansgrohe ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Фантастический День для Bora! Невероятно! 

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Velolive-Team-Фото
    В интервале от 3570 до 3617 км много вариантов. У нас принято, на данный момент, 3609.1 км.
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Тройной успех Боры - славно начали!

    Цитата: tim147
    Удивительный финиш этапа - при полном попустительстве пелотона первым приезжает Некто, а за ним уже парад элитных спринтеров (Юэн, Грайпель, Ниццоло, Модоло). Я думаю, это промах не столько самих спринтеров, сколько их спортдиректоров. Надеюсь, это не последний сюрприз Джиро!

    В хайлайтах я заметил, что это австриец начал свой отъезд ровно за 2 км. до финиша, и поначалу оглядывался ищя глазами Беннета и даже толком не знал валить ему уже на финиш или же все же придержать(ся), но уже за 1 км. до финиша наверное услышал в наушниках то самое "Гоу-Гоу" и пошёл, а "скрытые" повороты ему и помогли.

     

    Кстати, какая на самом деле протяжность этой Джиро, а то я уже выдел целых 3 разных варианта ?

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    velodoctor-Фото
    Команда дебютант WT
  • HastaManana
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    HastaManana-Фото

    Бора собрала все подиумы дня!
    Да здравствует неопределённость!

  • Rokka
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Rokka-Фото
    Первый гранд-тур, первый день и тут же победа! Браво!
  • Николай Н.
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Николай Н.-Фото

    По началу всё шло как всегда в спринторском этапе. Отрыв догнали, а вот спринторы пролетели. Парень так натянул на вирожах что ни кто не усидел за ним и в итоге победа. Такое не часто увидешь.

  • sixpack
    5 колец Москвы-2017. Пролог (3)
    sixpack-Фото

    первый гоночный день Трофимова в этом году. Уж и не знаю, что там с ним случилось

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 мая

Francisco Ventoso (BMC Racing Team)

David De La Cruz (Quick-Step Floors)

Jan Polanc (UAE Team Emirates)

Pawel Poljanski (Bora-hansgrohe)

Silvio Herklotz (Bora-hansgrohe)

Roman Kreuziger (Orica-Scott)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (37)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)