Андре Грайпель – победитель 2-го этапа Джиро д'Италия-2017

Андре Грайпель побеждает на 2-м этапе Джиро д’Италия-2017 и надевает розовую майку лидера

Андре Грайпель (Andre Greipel), 34-летний немецкий спринтер команды Lotto Soudal, одержал победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2017. За свою карьеру он ещё ни разу не уезжал с итальянского Гран-тура без выигранного этапа, это его 7-я победа на Джиро д’Италия.

Хотя этап включал в себя прохождение двух категорийных подъёмов – 3-й и 2-й категории, и проходил по пересечённому рельефу со множеством некатегорийных подъёмов, он завершился общим спринтом.

С километра ноль атаковали белорусский гонщик Илья Кошевой (Ilia Koshevoy из команды Wilier Triestina - Selle Italia и польский гонщик Лукаш Овсян (Lukasz Owsian)из команды CCC Sprandi Polkowice, к которым переложились российский гонщик Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) из команды Gazprom – RusVelo, эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) из команды Dimension Data и итальянский гонщик Симоне Андреетта (Simone Andreetta) из Bardiani – CSF, которые образовали отрыв дня.

Отрыв стал распадаться за 50 км до финиша при прохождении подъёма 2-й категории Дженна Силана (Genna Silana) (протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%). Евгений Шалунов несколько раз атаковал, пытаясь сбросить попутчиков, но на его ускорения отвечал Даниэль Теклехайманот.

Теклехайманот, которому не удалось взять первую горную премию дня на вершине 3-й категории, взял максимальное количество очков - 15 – на вершине 2-й категории, атаковав, когда пелотон уже видел отрыв, и стал первым эритрейским гонщиком, возглавившим горную классификацию Джиро д’Италия.

На спуске от пелотона пытались уехать Натан Хаас (Dimension Data) и Давиде Мартинелли (Quick Step Floors), но через несколько километров их добрал пелотон. На спуске в голову пелотона вышла команда Bahrain-Merida, растянувшая группу.

За 6 км до финиша, когда пелотон уже завершил спуск и по равнине приближался к финишному городу, у российского гонщика команды Katusha-Alpecin случился прокол. Он потерял около полуминуты, вся команда вернулась, чтобы помочь ему догнать пелотон. И Ильнуру Закарину удалось добрать хвост пелотон за 2 км до финиша, но потом пелотон порвался, и российский гонщик финишировал 101-м с отставанием в 20 секунд.

Команды Lotto Soudal и Orica-Scott выстроили спринтерские поезда, но австралийский спринтер Калеб Юэн не смог принять участие в борьбе, потому что за 300 метров до финиша у него слетела цепь.

Андре Грайпель спуртовал и выиграл 2-й этап Джиро д’Италия-2017, обойдя Роберто Феррари (UAE Emirates) и Яспера Стейвена (Trek-Segafredo).

Для чемпиона Германии Андре Грайпеля эта победа стала 7-й в карьере победой в спринте на Джиро д’Италия. Кроме того он возглавил генеральную классификацию и надел розовую майку лидера.