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Андре Грайпель – победитель 2-го этапа Джиро д'Италия-2017

Андре Грайпель побеждает на 2-м этапе Джиро д’Италия-2017 и надевает розовую майку лидера

 

 

  Андре Грайпель (Andre Greipel), 34-летний немецкий спринтер команды Lotto Soudal, одержал победу на 2-м этапе Джиро д’Италия-2017. За свою карьеру он ещё ни разу не уезжал с итальянского Гран-тура без выигранного этапа, это его 7-я победа  на Джиро д’Италия.

 

Андре Грайпель – победитель 2-го этапа Джиро д'Италия-2017

  

  Хотя этап включал в себя прохождение двух категорийных подъёмов – 3-й и 2-й категории, и проходил по пересечённому рельефу со множеством некатегорийных подъёмов, он завершился общим спринтом.

 

 

  С километра ноль атаковали белорусский гонщик Илья Кошевой (Ilia Koshevoy из команды Wilier Triestina - Selle Italia и польский гонщик Лукаш Овсян (Lukasz Owsian)из команды CCC Sprandi Polkowice, к которым переложились российский гонщик Евгений Шалунов (Evgeny Shalunov) из команды Gazprom – RusVelo, эритрейский гонщик Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) из команды Dimension Data и итальянский гонщик Симоне Андреетта (Simone Andreetta) из Bardiani – CSF, которые образовали отрыв дня.

 

  Отрыв стал распадаться за 50 км до финиша при прохождении подъёма 2-й категории Дженна Силана (Genna Silana) (протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%). Евгений Шалунов несколько раз атаковал, пытаясь сбросить попутчиков, но на его ускорения отвечал Даниэль Теклехайманот.

 

  Теклехайманот, которому не удалось взять первую горную премию дня на вершине 3-й категории, взял максимальное количество очков  - 15 – на вершине 2-й категории, атаковав, когда пелотон уже видел отрыв, и стал первым эритрейским гонщиком, возглавившим горную классификацию Джиро д’Италия.

 

  На спуске от пелотона пытались уехать Натан Хаас (Dimension Data) и Давиде Мартинелли (Quick Step Floors), но через несколько километров их добрал пелотон. На спуске в голову пелотона вышла команда Bahrain-Merida, растянувшая группу.

 

  За 6 км до финиша, когда пелотон уже завершил спуск и по равнине приближался к финишному городу, у российского гонщика команды Katusha-Alpecin случился прокол. Он потерял около полуминуты, вся команда вернулась, чтобы помочь ему догнать пелотон. И Ильнуру Закарину удалось добрать хвост пелотон за 2 км до финиша, но потом пелотон порвался, и российский гонщик финишировал 101-м с отставанием в 20 секунд.

 

  Команды Lotto Soudal и Orica-Scott выстроили спринтерские поезда, но австралийский спринтер Калеб Юэн не смог принять участие в борьбе, потому что за 300 метров до финиша у него слетела цепь.

 

Андре Грайпель – победитель 2-го этапа Джиро д'Италия-2017

 

 

  Андре Грайпель спуртовал и выиграл 2-й этап Джиро д’Италия-2017, обойдя Роберто Феррари (UAE Emirates) и Яспера Стейвена (Trek-Segafredo).

 

  Для чемпиона Германии Андре Грайпеля эта победа стала 7-й в карьере победой в спринте на Джиро д’Италия. Кроме того он возглавил генеральную классификацию и надел розовую майку лидера.

 

Результаты 2-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Андре Грайпель Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • finn
    Успех команды Bora – Hansgrohe ... (7)
    finn-Фото

    всх девок собрал

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Velolive-Team-Фото
    Нейтрализация дается не из-за того, что "хвост отвалился", а в случае инцендентов с гонщиками на заключительных 3-х километрах спринтерских этапов.
  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Volodia 5115-Фото

    Если Закарин с Катюшей добрал хвост пелотона за 2 км до финиша, а потом хвост отвалился, то почему насчитали 20 сек? Ведь он отвалился после нейтрализации. Непонятен этот момент.

    Комментарии хочу, как было.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Velolive-Team-Фото
    В цикламеновой майке стартует австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica - Scott
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Вуэльте в конце августа жарище ещё похлеще чем сейчас на Сарднии, а пелотон и то едет быстрее в среднем (40+) чем на этоай Джиро, а тут два этапа, а средняя скорость 40-. Неужели все такие на расслабоне или уже с самого старта берегут силы??


    Теклехаманоту поставил бы пиво, но вот хохма будем, если завтра он поедет этап не в синей майке (как хотел), а фиолетовой-чикламино, кажись так?


    Кстати надо отметить и тот факт, что на горку 2-й категории, пускай и не за первые места поборолись Фрайле и Роллан. Два главных претендента на синюю майку горного короля в Милане..?..вполне возможно, особенно от француза, который уже брал такую подобной номинации но на Туре.

  • faiter
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    faiter-Фото

    Насколько понял,Ильнура доставили в хвост пелотона,но он попал под очередной разрыв на финишной раздаче.

     

  • ScaRR
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    ScaRR-Фото

    я  видел   как Ильнур  догнал   пелотон примерно  за  1,8км  до финиша. В трансляции  на  этом  акцентировали внимание -  показали с вертолета , что  катюшинский  гонщик  влился  обратно.

    Почему  20 секунд? Может  ошибка и пересчитают

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    Bjoern-Фото
    Прокол километров за 5 до финиша
  • vitali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    vitali-Фото

    Народ, был на работе, а чего Ильнур поймал -20?

  • ararat
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (21)
    ararat-Фото
    Жаль Ильнур поймал 20 сек. А за Грайпеля рад)

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