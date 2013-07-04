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Андре Грайпель, Лукас Пёстлбергер, Даниэль Теклехайманот, Калеб Юэн о 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

Андре Грайпель впервые в карьере надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия

 

 

  2-й этап Джиро д’Италия-2017 завершился общим спринтом, победу в котором одержал чемпион Германии Андре Грайпель (André Greipel). 34-летний немецкий спринтер команды Lotto Soudal обошёл на финише Роберто Феррари (UAE Team Emirates) и Яспера Стейвена (Trek-Segafredo).

  Австралийский гонщик команды Orica-Scott Калеб Юэн не смог принять участия в борьбе из-за того, что его нога слетела с педали за несколько сотен метров до финиша.

 

  Андре Грайпель в седьмой раз побеждает на этапе Джиро д’Италия, откуда ещё ни разу не уезжал без хотя бы одного выигранного этапа. Но впервые за всю карьеру немецкий гонщик облачился в розовую майку лидера, которую перехватил у гонщика команды Bora-hansgrohe Лукаса Пёстлбергера (Lukas Postlberger).

 

 Молодой австрийский гонщик старался защитить розовую майку, боролся за бонусные секунды, но не смог соответствовать скорости специалистов спринта.

 Однако, теперь он выйдет на старт в белой майке лучшего молодого гонщика.

 

  Синюю майку лучшего в горной классификации впервые за историю Джиро д’Италия надел гонщик из Эритреи. Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) второй день подряд отобрался в отрыв дня, где боролся за горные очки, и выполнил задачу. Когда отрыв был практически поглощён пелотоном, эритрейский гонщик команды Dimension Data атаковал и забрал 15 очков на вершине 2-й категории за 47 км до финиша, что позволило ему возглавить горную классификацию.

 

 


PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Андре Грайпель (Lotto Soudal): «С детства мечтал надеть майку лидера. Я пытался взять её в прошлом году, но тогда не удалось. Вчера я снова пытался, и снова не получилось. Но сегодня всё прошло отлично, хотя в начале этапа я не верил, что он завершится спринтом. Я ожидал больше атак, особенно на последнем подъёме. Там пелотон порвался на группы, но из-за ветра мы, спринтеры, получили шанс.

 

  За 2 км до финиша тоже был сильный встречный ветер, но вся команда была рядом, каждый из гонщиков выполнил свою часть работы – Бак, Хансен, Марчински, Хофланд, Де Бюст…Я горжусь моими товарищами по команде. На спуске было важно не терять концентрацию, и не удивляться разрывам пелотона. В финале я вышел вперёд, благодаря моим товарищам по команде мне удалось вернуться в голову пелотона.

 

  Как и вчера, за 4 или 5 км до финиша началась ключевая часть этапа на узких извилистых дорогах. Яспер Де Бюст хорошо вывез меня вперёд, но я чувствовал, что слишком рано выходить на первые позиции, и     сел за Лукой Мезгецом из Orica-Scott , надеясь, что он  продолжит тащить, и выжидал лучшего момента.

 

  Я посвящаю эту победу всем, кто верил в меня, особенно, моей маме, у который сейчас трудные времена, но она боец, мы все – бойцы».

 

 

  Даниэль Теклехайманот (Dimension Data): «Хочу поблагодарить команду за то, что дала мне этот шанс. Вчера в отрыве я пытался изо всех сил, но ничего не получилось. Сегодня я выиграл. Думаю, мне немного помогла фортуна, потому что на последнем подъёме я уже чувствовал усталость, и пелотон приближался. Я просто постарался сберечь как можно больше сил, и всё, что оставалось, выдал перед самой вершиной, она была очень важна, так как там разыгрывалось самое большое количество очков. Невероятно, что мне удалось примерять горную майку на Тур де Франс (примечание – в 2015 году Даниэль Теклехайманот 4 дня провёл в гороховой майке на Тур де Франс), а теперь в этом особом 100-м выпуске Джиро д’Италия».

 

  Лукас Пёстлбергер (Bora-Hansgrohe): «Мы решили снова что-то попробовать предпринять на заключительных километрах. Руди превосходно вывез меня на последнем километре, но скорость уже была слишком высока, чтобы атаковать. Lotto Soudal организовали идеальный развоз, я пытался сесть на колесо Грайпеля, но у меня нет таких ног или скорости, чтобы бороться с ним в финале. Сегодня у меня был превосходный день в розовом здесь, на 100-м выпуске Джиро д’Италия. У меня всё ещё остаётся белая майка, думаю, мы можем быть довольны».

 

 Калеб Юэн (Orica-Scott): «Если честно, не могу точно вспомнить, что случилось. Когда я врезался в Грайпеля или в Гавирию, то нога соскочила с педали. Конечно, в такой момент гонки очень сложно поставить ногу на педаль и начинать спринт снова. Я опустошён. Единственное, что могу сказать о последних двух днях, что моя форма в полном порядке. Я был среди сильнейших спринтеров. Сегодняшний этап мог пройти по любому сценарию. Команды генеральщиков ничего не хотели делать, потому что для них на Джиро д’Италия ещё слишком рано, и они были довольны, что команда Bora контролировала гонку. А гонка получилась медленной из-за комбинации двух факторов -  эти два дня был довольно сильный встречный ветер, да и дороги здесь «убитые».

 

 

 

Результаты 2-го этапа Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Андре Грайпель Лукас Пёстлбергер Даниэль Теклехайманот Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:10 | Регистрация: 4.07.2013

    Забавно видеть Грайпеля в розовом ) С первой Розой, Андре!
    Он это сделал в свои почти 35. Рад за Андрюшу )



    Даниэль, невероятные два этапа! Это было очень круто! Браво! 



    Женя Шалунов показал себя во всей красе! В 22 года провести такой отрыв!
    Красавец!

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Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • LuckyNovik
    Жозе Азеведу об инциденте с Ил ... (2)
    LuckyNovik-Фото
    Когда Катюша закрыла просвет и оказалась в хвосте пелотона их осталось двое. Закарин и Кишерловски. Остальные вымотались. Пелотон порвался и хвост пелотона оказался в отвале. Они обошли весь хвост, но не смогли добраться до основной части пелотона после отвала, так как впереди был сильный развоз спринтерских поездов.Я считаю, что они сделали всё что могли чтобы добрать основную часть пелотона и пришли первыми из отвала. Если бы был Тони Мартин в команде на Джиро, то возможно им бы удалось ещё немного сократить отставание. Но в конце этапа, где развозят спринтеров в такой ситуации, в которой оказалась команда Катюша - практически нереально было прийти в одно время с пелотоном. Катюша - молодцы!!!
  • skandinav
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    skandinav-Фото

    У него все еще впереди ГОРЫ!!!

  • VeloVelo
    Андре Грайпель, Лукас Пёстлбер ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Забавно видеть Грайпеля в розовом ) С первой Розой, Андре!
    Он это сделал в свои почти 35. Рад за Андрюшу )



    Даниэль, невероятные два этапа! Это было очень круто! Браво! 



    Женя Шалунов показал себя во всей красе! В 22 года провести такой отрыв!
    Красавец!

  • VeloVelo
    Жозе Азеведу об инциденте с Ил ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Катюша закрыла очень хорошо. Но, что произошло потом? Бросили?
    Забили?

  • finn
    Успех команды Bora – Hansgrohe ... (7)
    finn-Фото

    всх девок собрал

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    Velolive-Team-Фото
    Нейтрализация дается не из-за того, что "хвост отвалился", а в случае инцендентов с гонщиками на заключительных 3-х километрах спринтерских этапов.
  • Volodia 5115
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    Volodia 5115-Фото

    Если Закарин с Катюшей добрал хвост пелотона за 2 км до финиша, а потом хвост отвалился, то почему насчитали 20 сек? Ведь он отвалился после нейтрализации. Непонятен этот момент.

    Комментарии хочу, как было.

  • Velolive-Team
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    Velolive-Team-Фото
    В цикламеновой майке стартует австралийский спринтер Калеб Юэн (Caleb Ewan) из команды Orica - Scott
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    EL-Fenomeno-Фото

    На Вуэльте в конце августа жарище ещё похлеще чем сейчас на Сарднии, а пелотон и то едет быстрее в среднем (40+) чем на этоай Джиро, а тут два этапа, а средняя скорость 40-. Неужели все такие на расслабоне или уже с самого старта берегут силы??


    Теклехаманоту поставил бы пиво, но вот хохма будем, если завтра он поедет этап не в синей майке (как хотел), а фиолетовой-чикламино, кажись так?


    Кстати надо отметить и тот факт, что на горку 2-й категории, пускай и не за первые места поборолись Фрайле и Роллан. Два главных претендента на синюю майку горного короля в Милане..?..вполне возможно, особенно от француза, который уже брал такую подобной номинации но на Туре.

  • faiter
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (22)
    faiter-Фото

    Насколько понял,Ильнура доставили в хвост пелотона,но он попал под очередной разрыв на финишной раздаче.

     

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
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