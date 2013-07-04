Андре Грайпель, Лукас Пёстлбергер, Даниэль Теклехайманот, Калеб Юэн о 2-м этапе Джиро д'Италия-2017

Андре Грайпель впервые в карьере надевает розовую майку лидера Джиро д’Италия

2-й этап Джиро д’Италия-2017 завершился общим спринтом, победу в котором одержал чемпион Германии Андре Грайпель (André Greipel). 34-летний немецкий спринтер команды Lotto Soudal обошёл на финише Роберто Феррари (UAE Team Emirates) и Яспера Стейвена (Trek-Segafredo).

Австралийский гонщик команды Orica-Scott Калеб Юэн не смог принять участия в борьбе из-за того, что его нога слетела с педали за несколько сотен метров до финиша.

Андре Грайпель в седьмой раз побеждает на этапе Джиро д’Италия, откуда ещё ни разу не уезжал без хотя бы одного выигранного этапа. Но впервые за всю карьеру немецкий гонщик облачился в розовую майку лидера, которую перехватил у гонщика команды Bora-hansgrohe Лукаса Пёстлбергера (Lukas Postlberger).

Молодой австрийский гонщик старался защитить розовую майку, боролся за бонусные секунды, но не смог соответствовать скорости специалистов спринта.

Однако, теперь он выйдет на старт в белой майке лучшего молодого гонщика.

Синюю майку лучшего в горной классификации впервые за историю Джиро д’Италия надел гонщик из Эритреи. Даниэль Теклехайманот (Daniel Teklehaimanot) второй день подряд отобрался в отрыв дня, где боролся за горные очки, и выполнил задачу. Когда отрыв был практически поглощён пелотоном, эритрейский гонщик команды Dimension Data атаковал и забрал 15 очков на вершине 2-й категории за 47 км до финиша, что позволило ему возглавить горную классификацию.



PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Андре Грайпель (Lotto Soudal): «С детства мечтал надеть майку лидера. Я пытался взять её в прошлом году, но тогда не удалось. Вчера я снова пытался, и снова не получилось. Но сегодня всё прошло отлично, хотя в начале этапа я не верил, что он завершится спринтом. Я ожидал больше атак, особенно на последнем подъёме. Там пелотон порвался на группы, но из-за ветра мы, спринтеры, получили шанс.

За 2 км до финиша тоже был сильный встречный ветер, но вся команда была рядом, каждый из гонщиков выполнил свою часть работы – Бак, Хансен, Марчински, Хофланд, Де Бюст…Я горжусь моими товарищами по команде. На спуске было важно не терять концентрацию, и не удивляться разрывам пелотона. В финале я вышел вперёд, благодаря моим товарищам по команде мне удалось вернуться в голову пелотона.

Как и вчера, за 4 или 5 км до финиша началась ключевая часть этапа на узких извилистых дорогах. Яспер Де Бюст хорошо вывез меня вперёд, но я чувствовал, что слишком рано выходить на первые позиции, и сел за Лукой Мезгецом из Orica-Scott , надеясь, что он продолжит тащить, и выжидал лучшего момента.

Я посвящаю эту победу всем, кто верил в меня, особенно, моей маме, у который сейчас трудные времена, но она боец, мы все – бойцы».

Даниэль Теклехайманот (Dimension Data): «Хочу поблагодарить команду за то, что дала мне этот шанс. Вчера в отрыве я пытался изо всех сил, но ничего не получилось. Сегодня я выиграл. Думаю, мне немного помогла фортуна, потому что на последнем подъёме я уже чувствовал усталость, и пелотон приближался. Я просто постарался сберечь как можно больше сил, и всё, что оставалось, выдал перед самой вершиной, она была очень важна, так как там разыгрывалось самое большое количество очков. Невероятно, что мне удалось примерять горную майку на Тур де Франс (примечание – в 2015 году Даниэль Теклехайманот 4 дня провёл в гороховой майке на Тур де Франс), а теперь в этом особом 100-м выпуске Джиро д’Италия».

Лукас Пёстлбергер (Bora-Hansgrohe): «Мы решили снова что-то попробовать предпринять на заключительных километрах. Руди превосходно вывез меня на последнем километре, но скорость уже была слишком высока, чтобы атаковать. Lotto Soudal организовали идеальный развоз, я пытался сесть на колесо Грайпеля, но у меня нет таких ног или скорости, чтобы бороться с ним в финале. Сегодня у меня был превосходный день в розовом здесь, на 100-м выпуске Джиро д’Италия. У меня всё ещё остаётся белая майка, думаю, мы можем быть довольны».

Калеб Юэн (Orica-Scott): «Если честно, не могу точно вспомнить, что случилось. Когда я врезался в Грайпеля или в Гавирию, то нога соскочила с педали. Конечно, в такой момент гонки очень сложно поставить ногу на педаль и начинать спринт снова. Я опустошён. Единственное, что могу сказать о последних двух днях, что моя форма в полном порядке. Я был среди сильнейших спринтеров. Сегодняшний этап мог пройти по любому сценарию. Команды генеральщиков ничего не хотели делать, потому что для них на Джиро д’Италия ещё слишком рано, и они были довольны, что команда Bora контролировала гонку. А гонка получилась медленной из-за комбинации двух факторов - эти два дня был довольно сильный встречный ветер, да и дороги здесь «убитые».