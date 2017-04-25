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Состав команды CCC Sprandi Polkowice на Джиро д'Италия-2017

Победа на этапе - цель польской команды CCC Sprandi Polkowice на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice представила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 33-летний польский гонщик Марчин Бялоблоцки (Marcin Białobłocki), 23-летний австрийский гонщик Феликс Гроссхартнер (Felix Grossschartner), 26-летний чешский гонщик Ян Гирт (Jan Hirt), 27-летний польский гонщик Лукаш Овсян (Łukasz Owsian), 30-летнй польский гонщик Мачей Патерски (Maciej Paterski), 30-летний итальянский гонщик Симоне Понци (Simone Ponzi), 31-летний белорусский гонщик Бронислав Самойлов (Branislau Samoilau), 21-летний чешский гонщик Михал Шлегель (Michal Schlegel) и 27-летний словенский гонщик Ян Тратник (Jan Tratnik).

 

Состав команды CCC Sprandi Polkowice на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Впервые в карьере поедут Гран-тур Марчин Бялоблоцки, становившийся чемпионом Польши в разделке и вошедший в топ-10 на чемпионате мира 2015 года в этой же дисциплине, Ян Гирт, который в прошлом году стал победителем Туура Австрии, а в этом году финишировал на подиуме Тура Хорватии , Ян Тратник, действующий чемпион Словении в разделке, и Феликс Гроссхартнер, финишировавший 4-м на Туре Хорватии и Михал Шлегель.

 

Самый опытный гонщик команды – Бронислав Самойлов, который поедет 7-й Гран-тур в карьере.

 

  Пётр Вадецки, спортивный директор команды CCC Sprandi Polkowice: «Выбрать финальную девятку гонщиков было трудно, потому что гораздо больше человек заслуживают место в составе на Джиро д’Италию. После нашего прошлого участия в итальянском Гран-туре мы сделали выводы, потому что не хотим повторять те же ошибки, как в 2015 году. На этот раз мы больше времени провели в тренировочных лагерях, работая в оптимальных условиях, мы меньше принимали участия в гонках, нацеливаясь выйти на пик формы к маю.

 

  За несколько недель до старта итальянского Гран-тура часть нашей команды поехала в Сьерра-Неваду, тренировочный лагерь на высоте. Мы могли видеть результат их подготовки на Туре Хорватии – на горных этапах выглядели сильно и выступали хорошо. Большая часть команды, принимавшей участие в Туре Хорватии, поедет Джиро д’Италия. Ян Гирт, финишировавший 3-м, будет фокусироваться на этапах с горными финишами. Феликс Гроссхартнер, занявший 4-е место в генеральной классификации, постарается хорошо выступить на этапах с пересечённым рельефом, а Марчин Бялоблоцки надеется показать высокий результат в разделке.

 

  Мы также взяли в состав Мачея Патерски, у которого очень большой опыт выступления в трёхнедельной гонке. Ян Тратник, стабильно выступавший весной, и Симоне Понци, постараются побороться за высокие места.

   Наша главная цель – победа на этапе. Генеральная классификация не является приоритетом, хотя мы думаем, что Ян Гирт способен финишировать в топ-20. Но мы не хотим давить на него в этом отношении».

 

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: CCC Sprandi Polkowice Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды BMC на Джиро д ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, вы правы, это было очевидно.  Я просто забыл про Порта.
    Не запоминается он мне почему-то.

  • marketbk
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (16)
    marketbk-Фото
    Скажите это Меньшову.
  • marketbk
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (16)
    marketbk-Фото

    Вы Екимова имеете ввиду? Если - да то приведите вью с его " клоунскими" высказываниями по-поводу Закарина. Если Конышева - то он никак не бывший , и тем более не манагер, а ныне действующий спортдиректор. А клоуном назвать Екимова или Конышева - это... "достойный" поступок. Походу Вы директор цирка?

  • marketbk
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    marketbk-Фото
    Тоже считаю, что Висконти будет "свободным художником". Интересна еще роль помощника в исполнение старичка Пелиццоти.
  • hodorik
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    hodorik-Фото

    Полностью не соглашусь , Костя может и этап зацепить и до конца не раз доезжал , есть хоть за кого поболеть но в купе с командой .

  • RVL
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    RVL-Фото
    Сивцов и тур потянет, смотря как распределить...
  • старт-шоссе 82
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сивцов на отдельных этапах еще может и продержится , но на весь тур его не хватит.
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    velodoctor-Фото

    Шпилак все. Ейтсам не долго осталось. Скоро их обоих пасти начнут как основных фаворитов.

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    tim147-Фото

    Также, как и Отару, мне непонятно какое-то легкомысленное отношение пелотона к братьям Йетс - порой кажется,  что их всерьез пока не воспринимают, тогда как оба уже несколько раз громко заявляли о себе и с ними элита просто обязана считаться. От Порта можно было ждать и мы увидели красивое соло, а вот ван Гардерен удивил в непрофильную для него крутую горку, оставив за собой Урана, Менжеса, Улисси и т.д.. Ну а Фрум - это большущий вопрос??? 

  • VeloCourier
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    VeloCourier-Фото

    надеюсь, Роглич завтра заберет себе еще одну гонку. Пора заставить элиту себя уважать!)

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