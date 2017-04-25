Состав команды CCC Sprandi Polkowice на Джиро д'Италия-2017

Победа на этапе - цель польской команды CCC Sprandi Polkowice на Джиро д'Италия-2017

Польская проконтинентальная команда CCC Sprandi Polkowice представила состав на Джиро д’Италия-2017. На старт 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 33-летний польский гонщик Марчин Бялоблоцки (Marcin Białobłocki), 23-летний австрийский гонщик Феликс Гроссхартнер (Felix Grossschartner), 26-летний чешский гонщик Ян Гирт (Jan Hirt), 27-летний польский гонщик Лукаш Овсян (Łukasz Owsian), 30-летнй польский гонщик Мачей Патерски (Maciej Paterski), 30-летний итальянский гонщик Симоне Понци (Simone Ponzi), 31-летний белорусский гонщик Бронислав Самойлов (Branislau Samoilau), 21-летний чешский гонщик Михал Шлегель (Michal Schlegel) и 27-летний словенский гонщик Ян Тратник (Jan Tratnik).

Впервые в карьере поедут Гран-тур Марчин Бялоблоцки, становившийся чемпионом Польши в разделке и вошедший в топ-10 на чемпионате мира 2015 года в этой же дисциплине, Ян Гирт, который в прошлом году стал победителем Туура Австрии, а в этом году финишировал на подиуме Тура Хорватии , Ян Тратник, действующий чемпион Словении в разделке, и Феликс Гроссхартнер, финишировавший 4-м на Туре Хорватии и Михал Шлегель.

Самый опытный гонщик команды – Бронислав Самойлов, который поедет 7-й Гран-тур в карьере.

Пётр Вадецки, спортивный директор команды CCC Sprandi Polkowice: «Выбрать финальную девятку гонщиков было трудно, потому что гораздо больше человек заслуживают место в составе на Джиро д’Италию. После нашего прошлого участия в итальянском Гран-туре мы сделали выводы, потому что не хотим повторять те же ошибки, как в 2015 году. На этот раз мы больше времени провели в тренировочных лагерях, работая в оптимальных условиях, мы меньше принимали участия в гонках, нацеливаясь выйти на пик формы к маю.

За несколько недель до старта итальянского Гран-тура часть нашей команды поехала в Сьерра-Неваду, тренировочный лагерь на высоте. Мы могли видеть результат их подготовки на Туре Хорватии – на горных этапах выглядели сильно и выступали хорошо. Большая часть команды, принимавшей участие в Туре Хорватии, поедет Джиро д’Италия. Ян Гирт, финишировавший 3-м, будет фокусироваться на этапах с горными финишами. Феликс Гроссхартнер, занявший 4-е место в генеральной классификации, постарается хорошо выступить на этапах с пересечённым рельефом, а Марчин Бялоблоцки надеется показать высокий результат в разделке.

Мы также взяли в состав Мачея Патерски, у которого очень большой опыт выступления в трёхнедельной гонке. Ян Тратник, стабильно выступавший весной, и Симоне Понци, постараются побороться за высокие места.

Наша главная цель – победа на этапе. Генеральная классификация не является приоритетом, хотя мы думаем, что Ян Гирт способен финишировать в топ-20. Но мы не хотим давить на него в этом отношении».