Прощание с Микеле Скарпони

Микеле Скарпони, «Орёл из Филлотрано» отправился в вечный полёт…

Более 7 тысяч людей пришли проститься с Микеле Скарпони. 37-летний итальянский гонщик команды Astana был сбит микроавтобусом во время тренировки, утром 22 апреля, и погиб на месте.

В день трагедии в страшную новость не хотелось верить никому, ведь всего несколько часов до гибели Микеле Скарпони разместил твит, в котором радовался встрече с детьми.

Джузеппе Мартинелли: «Он был примером. И он был настоящим человеком, всегда был человеком. С самого начала у нас с ним возникло полное взаимопонимание. Я верил в него, он – в меня. Он мог говорить серьёзные вещи в шутливой форме, но если это не понимали, он становился серьёзным и убеждал в том, как всё должно быть. Мы с ним обменивались сообщениями до 9 вечера в пятницу.

Он должен был завершить подготовку к Джиро д’Италия-2017 в тренировочном лагере на Этне. Он очень хотел повезти с собой разделочный велосипед. Тогда я сказал ему, что мы только что провели неделю на Альпийском туре, почему же он не сказал о разделочном велосипеде там. На что он ответил, что только что осознал, насколько хорошо идёт работа по подготовке, и что не может поехать без разделочного велосипеда. Настолько тщательно он готовился.

Но то, что он делал вне гонки, было ценным вдвойне. С Винченцо он делил комнату на гонке, и ему было тяжело, потому что у Винченцо был другой, свой ритм. Микеле сыграл фундаменальную роль в его победах. У меня на телефоне много его голосовых сообщений, и я не могу ни заставить себя прослушать их снова, ни удалить. Это невероятная для нас потеря, велоспорту будет не хватать его как человека даже больше, чем гонщика».

Фабио Ару: «Безмерная трагедия. Нет слов. Покойся с миром, мой Друг».

Ильнур Закарин: «Это большая потеря для всех, именно он подъехал ко мне и сказал, что потеря отца это большое горе и он со мной, мысленно я с его семьёй( RIP».

Эндрю Талански: «Мы потеряли частицу себя. Надо жить так, чтобы приносить счастье и улыбки так же, как это делал Микеле Скарпони».

Фабиан Канчеллара: «Покойся с миром, Микеле Скарпони. Я не могу представить, что этот хороший парень нас покинул. Все свои силы передаю его семье».

Даниэль Осс: «Я пытаюсь осознать, что произошло, но …нет слов! В этот момент мои мысли с его семьёй. Соболезнования».

Винченцо Нибали: «Сегодня хотел добиться победы любой ценой. Мой друг! Эта победа для Джакомо и Томми. Прощай, Скарпа».

Энрико Гаспаротто: «Хватит шутить, Скарпа» Шутка хороша, когда она короткая….Скарпа, ну почему? Дружба вечна, так ты написал мне однажды. Но как ты услышать тебя теперь?»

Для жителей Филлотрано Микеле Скарпони был не просто соседом, а героем.

На футбольный стадион в Филлотрано, родном городе Микеле Скарпони, попрощаться с гонщиком пришли люди всех возрастов, друзья и родители, коллеги-велогонщики, товарищи по команде, любители велоспорта.

Микеле Скарпони был похоронен в веломайке команды Astana, это желание выразила его вдова, Анна Томмази: «Велосипед был его жизнью, в день прощания он будет одет как велогонщик. Мы с детьми считали, что Микеле каждый день приходит домой с работы».

Траурную мессу отслужил кардинал Эдоардо Меникелли, который описал Микеле Скарпони как «пример самопожертвования, гонщика, который был не просто лидером, а настоящим товарищем по команде, и его труд – квинтэссенцией командной работы».

Микеле Скарпони, «Орёл из Филлотрано» отправился в вечный полёт…

Власти города Филлотрано обдумывают вариант назвать именем Микеле Скарпони главную площадь города, или воздвигнуть мемориальный комплекс.