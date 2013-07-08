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Микеле Скарпони будет лидером «Астаны» на «Джиро д'Италия»-2017

 Микеле Скарпони возглавит команду в качестве лидера на 100-й супермногодневке «Джиро д’Италия».

 

  Команда Мирового Тура «Астана» сообщает о том, что Микеле Скарпони возглавит команду в качестве лидера на 100-й супермногодневке «Джиро д’Италия».


Скарпони (37 лет), победитель «Джиро д’Италия 2011», является одним из самых опытных гонщиков в современном пелотоне, который прекрасно знает, как добиваться высоких результатов на итальянской супермногодневке.

- Мы решили, что нашим лидером на «Джиро» станет Микеле Скарпони. В качестве лидера он заменит Фабио Ару, который из-за травмы вынужден отказаться от участия в гонке. Как мы уже сообщали вчера, Фабио предстоит пройти полный курс лечения и восстановления после травмы, поэтому он не сможет выйти на старт своей домашней гонки. Для всех нас его полное выздоровление стоит на первом плане, так что дальнейший календарь гонщика будет зависеть от времени восстановления и результатов в первых гонках после этого, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.

  В то же время, команда «Астана» продолжает следовать общему плану, разработанному в начале сезона. На данный момент, ни о каких больших изменениях в программе тренировок и составах на гонки речи не идет.

- Несмотря на грустную ситуацию с травмой, мы не рассматриваем внесение каких-либо серьезных изменений в нашу программу. Мы спокойно готовимся к «Джиро д’Италия» с существующим составом, а также ведем подготовку к «Тур де Франс», где, как и планировалось ранее, Якоб Фульсанг займет место лидера, - добавил Александр Винокуров.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Микеле Скарпони Astana Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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В тему:

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  1. Имя: Андрей

    Андрон

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 4.10.2015

     Совсем грустно в Астане как-то. Скарпоне... Конечно уважаемый и опытный боец, только как генеральщик сейчас.. Ну, я прям не знаю.
     

  2. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 19:51 | Регистрация: 18.09.2014

    Нуууу.... не знаю...

  3. tim147

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 7.09.2014

    К сожалению, мне неизвестен состав команды на Джиро, хочу надеяться, что в заявке присутствует и Мигель Лопес, который вполне мог бы стать вторым капитаном в подмогу Скарпони, в перспективу которого что-то не верится. Неудачный дебют  на грандтуре (прошлогодняя Вуэльта)  еще ничего не значит, а потенциал у парня есть!

  4. Marmota Bianchi

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 20.07.2015

    Ну я тоже не знаю насчет Скарпы...крутой гонец но увы...

  5. Адриен

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 17.05.2015

    Вхождение Скарпони в десятку лучших - учитывая, КТО будет биться за первенство на Джиро - можно будет считать огромным успехом. В пятерку - ПОДВИГОМ... Вообще, складывается впечатление, что "Астана" в этом сезоне  выступает руководствуясь олимпийским принципом - "Главное не победа, а присутствие" ...

  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:30 | Регистрация: 8.07.2013

    Скарпони на Джиро еще как то можно понять, но Фульсанг на Франсе это с призрачными шансами в первую десятку. А с Лопесом что-то темнят.

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Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    старт-шоссе 82-Фото

    Скарпони на Джиро еще как то можно понять, но Фульсанг на Франсе это с призрачными шансами в первую десятку. А с Лопесом что-то темнят.

  • Stack
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Stack-Фото
    На Амстел в заявке есть.
    На Флэш Валонь и ЛБЛ пока составов не анонсировали, но должен участвовать как минимум еще в одной из.
  • Адриен
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Адриен-Фото

    Вхождение Скарпони в десятку лучших - учитывая, КТО будет биться за первенство на Джиро - можно будет считать огромным успехом. В пятерку - ПОДВИГОМ... Вообще, складывается впечатление, что "Астана" в этом сезоне  выступает руководствуясь олимпийским принципом - "Главное не победа, а присутствие" ...

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Цитата: vitali
    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 
    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...
    Да, на Вальверде интересно будет посмотреть, похду в этом году выигрывает каждую гонку на которой стартует
  • vitali
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    vitali-Фото

    Да, очень жаль. Жильберу становится на одного серьезного соперника легче. 

    Интересно, а чудо-гонщик Вальверде на арденнах стартует. Он-то разошелся в этом году не на шутку...

  • Николай Степаныч
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Николай Степаныч-Фото
    Потеря потерь... Не в этот год Жулиан выиграет свои первые Арденны.
  • Marmota Bianchi
    Микеле Скарпони будет лидером ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Ну я тоже не знаю насчет Скарпы...крутой гонец но увы...
  • Bjoern
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Bjoern-Фото

    Какой подарок для Жильбера и Мартина. Трехглавый дракон лишился одной головы

  • Marmota Bianchi
    Жулиан Алафилипп пропускает Ар ... (6)
    Marmota Bianchi-Фото
    Очень жаль, наверное увидим его на ТдФ, а на Арденны ФилЖил и Дэн Мартин получается...
  • LMan
    Париж-Рубэ-2017. Результаты (55)
    LMan-Фото
    Саган проколол колесо за 72,4 км до финиша, взял запасное с нейтрального мотоцикла "mavic", это нейтральное колесо видно за 70,3 км до финиша, и потом Саган ошибся, когда не поменял это нейтральное колесо на родное как минимум в трех зонах передачи питания и возможных замен колёс, почти не теряя времени. Нейтрального колеса хватило только на 40 километров. И команда не додумалась дать совет Сагану сменить нейтральное колесо. Вторая возможная ошибка, это ошибка скорее командная, когда после прокола колеса у Сагана за 72,4 км до финиша, надо было оставлять Боднара пасти Осса и Стейвена. "Bora" практически подарила "BMC" тактическое преимущество.

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