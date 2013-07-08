Микеле Скарпони будет лидером «Астаны» на «Джиро д'Италия»-2017

Микеле Скарпони возглавит команду в качестве лидера на 100-й супермногодневке «Джиро д’Италия».

Команда Мирового Тура «Астана» сообщает о том, что Микеле Скарпони возглавит команду в качестве лидера на 100-й супермногодневке «Джиро д’Италия».



Скарпони (37 лет), победитель «Джиро д’Италия 2011», является одним из самых опытных гонщиков в современном пелотоне, который прекрасно знает, как добиваться высоких результатов на итальянской супермногодневке.



- Мы решили, что нашим лидером на «Джиро» станет Микеле Скарпони. В качестве лидера он заменит Фабио Ару, который из-за травмы вынужден отказаться от участия в гонке. Как мы уже сообщали вчера, Фабио предстоит пройти полный курс лечения и восстановления после травмы, поэтому он не сможет выйти на старт своей домашней гонки. Для всех нас его полное выздоровление стоит на первом плане, так что дальнейший календарь гонщика будет зависеть от времени восстановления и результатов в первых гонках после этого, - рассказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.



В то же время, команда «Астана» продолжает следовать общему плану, разработанному в начале сезона. На данный момент, ни о каких больших изменениях в программе тренировок и составах на гонки речи не идет.



- Несмотря на грустную ситуацию с травмой, мы не рассматриваем внесение каких-либо серьезных изменений в нашу программу. Мы спокойно готовимся к «Джиро д’Италия» с существующим составом, а также ведем подготовку к «Тур де Франс», где, как и планировалось ранее, Якоб Фульсанг займет место лидера, - добавил Александр Винокуров.

Пресс-релиз команды Astana Pro Team