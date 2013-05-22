Команда «Астана» не будет заменять Микеле Скарпони, в составе на «Джиро д’Италия» будет 8 гонщиков

Cостав команды «Астана» на «Джиро д’Италия-2017»

В память об итальянском гонщике Микеле Скарпони, трагически погибшем на прошлой неделе во время тренировки, команда «Астана» не будет менять своего капитана и выступит на 100-й «Джиро д’Италия» составом, состоящим из 8-ми гонщиков, вместо 9-ти.





- То, что произошло с Микеле – настоящая трагедия, которой никто не мог ожидать и в которую до сих пор трудно поверить. Это сильнейший удар для всех в команде. Микеле должен был стать нашим лидером на «Джиро», и по этой причине мы решили не заменять Микеле в составе на гонку, оставив его гоночный номер свободным. Каждый день на этой «Джиро д’Италия», а также, на любой другой гонке, Микеле будет рядом с нами. И, день за днем, мы будем стараться почтить его память, сражаясь и улыбаясь, как делал он всегда, - сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров.



Полный состав команды «Астана» на 100-ю супермногодневку «Джиро д’Италия» выглядит следующим образом:



Пельо Бильбао, Жандос Бижигитов, Дарио Катальдо, Йеспер Хансен, Танел Кангерт, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго и Андрей Зейц.



Спортивные директора: Александр Шефер, Джузеппе Мартинелли и Стефано Занини.



- Думаю, что мы приняли правильное решение, и я уверен, что организаторы «Джиро д’Италия», а также все велосипедное сообщество примет и поймет его. На самом деле, это не единственная инициатива команды «Астана» в память о Микеле. Мы начали сбор средств для помощи его семье, кроме того, многое другое будет сделано в ближайшие недели и месяцы, - добавил Александр Винокуров.



Информацию о том, как можно помочь семье Микеле Скарпони, можно найти на сайте команды

Пресс-релиз команды Astana Pro Team