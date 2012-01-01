- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:04
Приглашения на Джиро д’Италия-2017
Организаторы Джиро д’Италия-2017 объявили команды, которые получили приглашения на итальянский Гран-тур. 100-ая версия Джиро д’Италия стартует 5 мая на острове Сардиния, а финиширует 28 мая в Милане.
Помимо 18 команд Мирового Тура (UCI World Tour) организаторы - компания RCS Sport, выдали 4 wild card.
Приглашения получили проконтинентальные команды:
Bardiani - CSF
Gazprom-RusVelo
Wilier-Selle Italia
CCC Sprandi Polkowice
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