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Спонсор команды Androni Giocattoli собирается прекратить сотрудничество с Джанни Савио

Спонсор команды Androni Giocattoli собирается уйти из велоспорта, так как команду не пригласили на Джиро д'Италия-2017

 

Итальянская команда Androni Giocattoli не получила приглашения на юбилейный выпуск Джиро д’Италия (Giro d’Italia). Генеральный менеджер Androni Giocattoli Джанни Савио (Gianni Savio) оказался в тяжёлом положении, потому что титульный спонсор команды Марио Андрони (Mario Androni), узнав новость, сказал, что намерен прекратить поддерживать команду.

 

Спонсор команды Androni Giocattoli собирается прекратить сотрудничество с Джанни Савио

 Photo © Bettini

 

  В интервью Tuttobiciweb он сказал: «Эта новость была как холодный душ, я очень разочарован, потому что был уверен, что если нас не пригласили на Джиро д’Италия в прошлом году, то для нас будет место в этот раз.

 

  Я не впадаю в истерику, но когда принимаю решение, не меняю его, это финал. В прошлом году мы провели оценку и решили, что если нас не пригласят на итальянский Гран-тур в 2017 году, мой опыт спонсора в мире велоспорта на этом закончится. Я ясно сказал об этом в прошлом году, и теперь подтверждаю свои слова.

 

  Я говорю, что компания Androni закончила отношения, которые принесли нам глубокое удовлетворение».

 

  Марио Андрони не уточнил, когда именно закончит поддерживать команду, которая уже зарегистрирована как проконтинентальная на 2017 год и оформлены контракты с гонщиками на этот сезон.

 

  Джанни Савио также разочарован решением организаторов Джиро д’Италия. Сейчас он находится в Венесуэле, где его команда принимает участие в гонке Vuelta al Táchira: «Я рассматриваю это решение как акт огромной несправедливости, как с моральной, так и со спортивной стороны. Это очень тяжёлый удар для нашей команды. Когда вернусь из Венесуэлы, организую пресс-конференцию, где хочу выразить наше мнение. Хочу, чтобы наш голос был услышан».

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Теги к статье: Androni Giocattoli Джанни Савио Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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