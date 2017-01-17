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- Дата:
- Сегодня, 17:16
Приглашения на Милан - Сан-Ремо-2017
Итальянская классика Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 18 марта 2017 года.
Организаторы гонки, общество RCS Sport, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения.
Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура приглашение на участие в Милан-Сан-Ремо получили 7 команд:
Androni Giocattoli (Италия)
Bardiani CSF (Италия)
Cofidis, Solutions Credits (Франция)
Gazprom - Rusvelo (Россия)
Nippo - Vini Fantini (Италия)
Novo Nordisk (США)
Wilier Triestina (Италия)
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