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Приглашения на Милан - Сан-Ремо-2017

 Приглашения на Милан - Сан-Ремо-2017

 

Итальянская классика Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo), однодневная гонка категории Мирового Тура (UCI World Tour), пройдёт 18 марта 2017 года.

 

  Организаторы гонки, общество RCS Sport, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения.

 

Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура приглашение на участие в Милан-Сан-Ремо получили 7 команд:

 

 

 

    Androni Giocattoli (Италия)

    Bardiani CSF (Италия)

    Cofidis, Solutions Credits (Франция)

    Gazprom - Rusvelo (Россия)

    Nippo - Vini Fantini (Италия)

    Novo Nordisk (США)

    Wilier Triestina (Италия)

 

Приглашения на Милан - Сан-Ремо-2017

 

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Теги к статье: Милан - Сан-Ремо Мировой Тур wild card Androni Giocattoli Bardiani CSF Cofidis Team Novo Nordisk велоспорт однодневка Gazprom - Rusvelo Nippo - Vini Fantini Wilier Triestina

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