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Приглашения на Тиррено-Адриатико-2017

Приглашения на Тиррено-Адриатико-2017

 

 Многодневная итальянская гонка категории Мирового Тура Тиррено-Адриатико-2017 (Tirreno-Adriatico) пройдёт с 8 по 14 марта. 

 

  Организаторы гонки, общество RCS Sport, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку.

 

Помимо 18 команд с лицензией  Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения на Тиррено-Адриатико получили 4 проконтинентальных команды:

 

 

Androni Giocattoli (Италия)

    Bardiani CSF (Италия)

    Nippo - Vini Fantini (Италия)

  Novo Nordisk (США)

 

Приглашения на Тиррено-Адриатико-2017

 

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Теги к статье: Тиррено-Адриатико Мировой Тур wild card Tirreno-Adriatico-2016 Androni Giocattoli Bardiani CSF многодневная гонка Nippo - Vini Fantini Novo Nordisk

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2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
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