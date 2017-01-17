Приглашения на Тиррено-Адриатико-2017

Классная заруба вышла! молодные Guereirro, Storer и Mas прилично проехали)! неплохой старт для Сторера, видимо он и Коста будут нарасхват в конце сезона! удачи парням! и Рестрепо показал, что не только финишировать может, и не забыл как раньше в горах хорошо ехал!