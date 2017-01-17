- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 17:23
Приглашения на Тиррено-Адриатико-2017
Многодневная итальянская гонка категории Мирового Тура Тиррено-Адриатико-2017 (Tirreno-Adriatico) пройдёт с 8 по 14 марта.
Организаторы гонки, общество RCS Sport, сегодня объявили список команд, которые получили приглашения на гонку.
Помимо 18 команд с лицензией Мирового Тура (UCI World Tour) приглашения на Тиррено-Адриатико получили 4 проконтинентальных команды:
Androni Giocattoli (Италия)
Bardiani CSF (Италия)
Nippo - Vini Fantini (Италия)
Novo Nordisk (США)
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