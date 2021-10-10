Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

Тадей Погачар повторил достижение Эдди Меркса, выиграв Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и Ломбардию в один сезон

Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу, дебютировав на классике – Монументе велоспорта “Ломбардия”-2021. 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates повторил достижение Эдди Меркса, который в 1972 году в один сезон выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и “Ломбардию”, и Бернара Ино, выигравшего в 1979 году в один год Тур де Франс и “Ломбардию”.

Погачар ответил на атаку Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) за 36 км, а затем в одиночку уехал от группы фаворитов на финальном подъёме «Ломбардии»-2021 – Пассо Ганда. К Тадею Погачару смог переложиться на спуске только 27-летний уроженец Бергамо, велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада.



Через 3 км после атаки преимущество Тадея Погачара составляло около полуминуты. Когда к Погачару присоединился Маснада, группа претендентов проигрывала 45 секунд, но они не смогли сократить просвет. За километр до финиша у Тадея Погачара и Фаусто Маснады в запасе была минута. В спринте словенский гонщик обошёл соперника и стал победителем второго Монумента в этом сезоне после классики Льеж-Бастонь-Льеж.

Тадей Погачар стал первым словенским гонщиком, выигравшим «Ломбардию».

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Тадей Погачар: «У меня нет слов. Этот сезон получился великолепным от начала до финала. Не мог бы быть счастливее, завершив его вот так. Я наслаждался каждым моментом работы с командой UAE Team Emirates и сборной Словении. Сегодня много раз слышал о том, что могу войти в историю, но я об этом не думал. Просто испытывал удовольствие от выступления.

Когда атаковал, был уверен, что со мной кто-то поедет. На спуске меня догнал Маснада, и я понял, что он сумел переложиться благодаря технически сложной части спуска с Пассо Ганда, потому что отлично знает эти дороги. Когда он переложится ко мне, мне было ясно, что помогать мне он не будет. Мне ничего не оставалось, как продолжать держать темп, потому что у нас было всего 30 – 40 секунд преимущества. На финальном подъёме я сделал всё, что было в моих силах, чтобы удержаться с Маснадой.

И у меня ещё остались силы, чтобы опередить его в спринте.. Три гонки, которые до этого проехал в Италии, дали мне мотивацию бороться за победу на Ломбардии.

Во второй части сезона у меня была неустойчивая форма с хорошими и менее блестящими днями. К счастью, сегодня форма была отличной.

Мне важна каждая победа. Особенно нравится сегодняшняя, потому что выйти на старт «Ломбардии» с сильнейшими велогонщиками мира – это мечта, и невероятно выиграть на дебютной гонке».