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Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

Тадей Погачар повторил достижение Эдди Меркса, выиграв Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и Ломбардию в один сезон

 

 

 

  Тадей Погачар (Tadej Pogačar) одержал победу, дебютировав на классике – Монументе велоспорта “Ломбардия”-2021. 23-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates повторил достижение Эдди Меркса, который в 1972 году в один сезон выиграл Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, Тур де Франс и “Ломбардию”, и Бернара Ино, выигравшего в 1979 году в один год Тур де Франс и “Ломбардию”.

 

  Погачар ответил на атаку Винченцо Нибали (Trek-Segafredo) за 36 км, а затем в одиночку уехал от группы фаворитов на финальном подъёме «Ломбардии»-2021 – Пассо Ганда. К Тадею Погачару смог переложиться на спуске только 27-летний уроженец Бергамо, велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фаусто Маснада.


  Через 3 км после атаки преимущество Тадея Погачара составляло около полуминуты. Когда к Погачару присоединился Маснада, группа претендентов проигрывала 45 секунд, но они не смогли сократить просвет.  За километр до финиша у Тадея Погачара и Фаусто Маснады в запасе была минута. В спринте словенский гонщик обошёл соперника и стал победителем второго Монумента в этом сезоне после классики Льеж-Бастонь-Льеж.

 

Тадей Погачар стал первым словенским гонщиком, выигравшим «Ломбардию».   

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Тадей Погачар - победитель классики-Монумента "Ломбардии"-2021

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

  Тадей Погачар: «У меня нет слов. Этот сезон получился великолепным от начала до финала. Не мог бы быть счастливее, завершив его вот так. Я наслаждался каждым моментом работы с командой UAE Team Emirates и сборной Словении. Сегодня много раз слышал о том, что могу войти в историю, но я об этом не думал. Просто испытывал удовольствие от выступления.

 

  Когда атаковал, был уверен, что со мной кто-то поедет. На спуске меня догнал Маснада, и я понял, что он сумел переложиться благодаря технически сложной части спуска с Пассо Ганда, потому что отлично знает эти дороги. Когда он переложится ко мне, мне было ясно, что помогать мне он не будет. Мне ничего не оставалось, как продолжать держать темп, потому что у нас было всего 30 – 40 секунд преимущества. На финальном подъёме я сделал всё, что было в моих силах, чтобы удержаться с Маснадой.

 

  И у меня ещё остались силы, чтобы опередить его в спринте.. Три гонки, которые до этого проехал в Италии, дали мне мотивацию бороться за победу на Ломбардии.

 

Во второй части сезона у меня была неустойчивая форма с хорошими и менее блестящими днями. К счастью, сегодня форма была отличной.

Мне важна каждая победа. Особенно нравится сегодняшняя, потому что выйти на старт «Ломбардии» с сильнейшими велогонщиками мира – это мечта, и невероятно выиграть на дебютной гонке».

 

Результаты классики «Ломбардия»-2021

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates Ломбардия Il Lombardia Монумент велоспорта велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • VeloVelo
    Ломбардия-2021. Превью (15)
    VeloVelo-Фото
    Стебаться - это нормально. Юмор, сатира, критика - это хорошо, когда в позитиве.

    Я против негатива, неуважения, перехода "на личности".
  • VeloVelo
    Милан - Турин-2021. Результаты (36)
    VeloVelo-Фото

    Да, именно так: Жиров, Макеев, Цыганов, Андреев.
    Эти парни навсегда. Спасибо, что напомнили то время )

  • Starch27
    Фаусто Маснада – призёр класси ... (1)
    Starch27-Фото

    Квикстеп всё правильно сделали. У Маснады был единственный шанс - это сидеть на колесе и ждать последнего торчка с попыткой уехать. Шансов в спринте против Погачара не было.

  • Starch27
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Starch27-Фото

    Цитата: BlAr
    В очередной раз "восхищаюсь" работой группы преследования. Уверенно сокращали вертушкой отрыв, и вдруг всё развалилось. Только Алафилипп мог не работать из-за Маснады, но почему перестали работать остальные? Зачем им бороться за бронзу, если оставались шансы на титул?

    Догонялки убил Йейтс своей атакой. Впереди постоянно работал Вингегорд и когда наладили вертушку, то Йейтс решил атаковать и сбросил единственного грегори в этой группе. Пока ждали его возвращения, то упустили еще секунд 20-25.

  • Coffe
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Coffe-Фото
    Хорошее завершение сезона для Погачара.Молодец!
  • RVL
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    RVL-Фото
    Правильно говорит. И правильно делает!
  • motte
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    motte-Фото

     Тадей в истории наряду с Фаусто Коппи и Эдди Мерксом для победы в двух Монументах и Тур де Франс в этом сезоне. Тем не менее, он настаивает на том, что он не слишком заинтересован в создании истории.

     

    «Мне просто нравится кататься на велосипеде, ехать на гонки и выкладываться на все сто. Если я вхожу в историю или нет, я просто наслаждаюсь этим. Я не думаю о том, что будет. Я просто наслаждаюсь моментом», - объяснил он после своего победы в Бергамо

    Рождённый богом, что тут сказать. 

  • EL-Fenomeno
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    EL-Fenomeno-Фото
    Смелость Погачара на раннюю атаку восхищает. Вот такое бы на этапах разных ГТ по больше видеть. Маснада конечно 100% герой дня и "приз зрительских симпатий" точно его, но когда против тебя такой монстр (не побоюсь этого слова), шансов почти нет. Странно что за 3-е место борьбы не было как такой. Неужели "бронза" на такой гонке как Ломбардия для таких солидных гонцов которые преследовали не нужна была? В итоге накативший Йейтс (с Роглой) сумел обойти на финише уставшего каг бэ Приможа.
    Цитата: niksi
    хоть что-то зацепил Погачар в однодневках
    Ага, 'хоть что то' ? ЛБЛ и Ломбардию...в один сезон причём. Для многих других такое даже за карьеру не удается.
  • kimi
    Astana – Premier Tech станет A ... (42)
    kimi-Фото
    поддерживаю ваш коммент, особенно все что касается вино и бюджета.
    касательно велосипедов и т.д. ежегодно проф команда отдает молодым велосипеды, которые огого сколько стоят. забывают об этом намеренно ли.
    что тренеров нормальных нет. что платят им не столько сколько надо бы все знают, но в этом нет вины команды с одной стороны.
    с другой стороны, надо понимать, что бюджеты в областях в ведении местных акимов и уж как они ими распорядятся опять же на наличие команды не влияет.
    команда мирового тура, куда уж круче. много ли кз спортсменов катают в других командах и вообще на приличном уровне. это же не только деньги. это история, мышление, традиции, целый комплекс всего. как ни крути ребята понемногу появляются и это процесс. я бы не гневил бога за состояние вело в кз.
    сравните с россией или украиной, с любым постсовком
  • Бакеша
    Ломбардия-2021. Результаты (32)
    Бакеша-Фото
    Нибали рано атаковал и немножко растратился, а так на спуске мог бы вместе с Погачаром уехать

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Sander De Pestel (Sport Vlaanderen - Baloise)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 4088
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3881
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3311
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2686
5 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2584
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2318
7 Берналь Э. (Col) (IGD) 2312
8 Власов А. (Rus) (APT) 1981
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1925
10 Фульсанг Я. (Den) (APT) 1775

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