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Тадей Погачар – победитель Тура Словении-2021

Тадей Погачар – победитель, Диего Улисси  и Маттео Собреро - призёры Тура Словении-2021

 

 

  22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар добавил ещё одну победу к своему списку достижений – выиграл домашнюю многодневную велогонку Тур Словении-2021. На вторую ступень подиума поднялся его товарищ по команде 31-летний Диего Улисси, выигравший на Туре Словении-2021 4-й этап. Третье место в генеральной классификации Тура Словении-2021 занял 24-летний итальянский велогонщик команды Astana – Premier Tech Маттео Собреро.

 

Тадей Погачар, выигравший 2-й этап Тура Словении-2021, также стал победителем горной классификации.

 

Ещё два гонщика команды UAE Team Emirates вошли в десятку сильнейших общего зачёта Тура Словении-2021 – Рафал Майка занял 4-е место, Ян Поланц финишировал 9-м.

 

Тадей Погачар – победитель Тура Словении-2021

 

 

Photo credit: @Sportida_com @Tour of Slovenia

 

  Тадей Погачар: «Невероятные эмоции, я три раза финишировал на этой гонке рядом с подиумом (в 2017 году 5-м, в 2018 и 2019 – 4-м), и, наконец, стал её победителем.  Очень рад и горжусь этой прекрасной неделей гонки, где выступал на домашних дорогах перед своими соотечественниками. Команда всю гонку работала идеально, мы заслужили эти результаты, поздравляю ребят.

 

Нога идёт всё лучше и лучше. Я почти готов к Тур де Франс. Ещё две недели подготовки к моей главной цели.

 

На Туре Словении я вошёл в правильный ритм гонки. Рельеф был очень разным, мы прошли всё, от гор до спринтов, отлично потренировались. Сейчас приму участие в чемпионате страны, а затем поедем во Францию».

 

  Маттео Собреро (Astana-Premier Tech): «Я очень доволен своим выступлением на «Туре Словении». Быть на подиуме в очень горной гонке сражаясь против Погачара и Улисси – это важное достижение в моей карьере. Оно дает мне уверенность в своих силах и добавляет мотивации не только перед ближайшими целями, но и в целом, для всей моей профессиональной карьеры».

 

  Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana – Premier Tech: ««Что ж, я думаю, что мы достигли весомого результата здесь. И, в первую очередь мы должны смотреть на имена, что стоят перед Маттео в общем зачете – Тадей Погачар, действующий победитель «Тур де Франс» и Диего Улисси, большой чемпион. Так что третье место Маттео многое значит. Впервые он был на таком высоком уровне сражаясь против по-настоящему больших гонщиков. Поэтому мы надеемся на большое будущее для Собреро. Теперь Маттео отправится на многодневку «Адриатика-Ионика», а затем выступит на чемпионате Италии».

 

 

Результаты Тура Словении-2021

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Теги к статье: Тур Словении Tour of Slovenia многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – победитель Ту ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото
    Джиро & Критериум Дофине & Тур Швейцарии - это всё загрэбло под себя ИНЭОСцы)) Так что там любой "грэгари" может стать капитаном. Но кого они назовут №1 на будущий ТдФ (Ричи, Ричард или Джи) покажет скорей всего сам ТуР. Ибо на бумаге у них там половина состава капитаны, а половина боцманы =))
  • Gorn9k
    Предварительные составы команд ... (14)
    Gorn9k-Фото

    Скай и Жумбо видимо в два поезда будут кататься по горам, очень сильные составы. ИМХО это Томас против Роглича.
    Погачару хоть кого-то дали в помощники, будет третьим (не по шансам) претендентом на победу.
    Уран может удивить и снова наколесничать до подиума, если с первой тройкой что-то случится.
    Астана без генерала опять, ну и Фруми на ТДФ это забавно, думал не поедет позориться, но видимо придется кататься по отвалам и слушать свист.
    Интересно посмотреть на борьбу между классиками: Жужу, Саган, ВВА, ВДП, ГВА и то, как они будут пыхтеть против Демара, Юэна, Ницолло на скоростных финишах.
    Ну и полно народу, которые могут из отрыва горы выиграть (или просто с пелотона)
    Короче состав в этом году огненный, не помню чтобы раньше было столько сильных гонцов на все этапы.
    П.С. Нет Ганны, кем тперь восхищаться СК?

  • Camel
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    А кто давать должен? Лефевр? Так у него своих денег нет. И так бюджет квиков как тришкин кафтан - чтобы добавить одним приходится урезать другим. И даже совсем молодые гонщики стали разборчивые - не хотят за гроши гоняться.

    Согласен с вами. Мне кажется, Кэв по-своему, а Лефевр по-своему хитрят. Если Кэву нужен рекорд (таким образом он войдёт ещё в одну историю велоспорта), он поедет даже бесплатно, лишь бы команда развезла. Ну или разгоняющим раздаст свою зарплату. А Лефевр хитрит перед прессой, что вот, мол, сейчас Кэв хорош, я бы его взял, но ему зарплата мала, а мы же с ним заранее договорились. Т.е., Кэв виноват, он жадный. А Кэв говорит, что Лефевр жадный, а так он поехал на Тур и всех там нас удивил бы.

    Но в данной ситуации, по моему мнению, не прав сам Марк. Просился, чтобы взяли на минимальном контракте? Просился. Взяли. Теперь говорит: "Дайте мне бОльше денег". Выходит, зарплату приболевшего Беннета нужно урезать, потому что Марк Кэвендиш, видите ли, хочет поставить рекорд. Выглядит немного хитрозадо.

  • Coffe
    Предварительные составы команд ... (14)
    Coffe-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    П. Саган после Джиро устал. 
    Тяжко, наверное, придётся ему на Туре. 
     
    С другой стороны, если не будет С. Беннетта, надо быть на Туре - хорошие шансы за очередную зелёную майку
    А как же Юэн.Он может составить конкуренцию Сагану.
  • SportSpirit
    Ричард Карапас – победитель Ту ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Еще один "грегори" Ineos выиграл недельную гонку) 

  • Camel
    Предварительные составы команд ... (14)
    Camel-Фото

    Старт Фрума - это либо очень хорошо законспирированная и подготовленная авантюра, либо безумие.

  • dafik
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (5)
    dafik-Фото

    Цитата: Earl57
    Elfstedenronde

     

    мне тут кто-то писал, что не так уж все плохо у госпадина лефевра с деньгами. и я наверное с этим соглашусь. а по поводу контракта - так контракт на то и контракт, чтоб его выполнять. вот на следующий год - уже можно обсуждать. ну, а вообще, по-моему лефевр хитрый лис и верить его словам не стоит полностью.

  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (14)
    Адриен-Фото
    И где сейчас Катюша ?
  • Адриен
    Предварительные составы команд ... (14)
    Адриен-Фото
    Можно было бы смело не подписывать нескольких человек, и из сэкономленных набрать зар.плату Лопесу. Состав то большой - человек тридцать...
  • close2you
    Предварительные составы команд ... (14)
    close2you-Фото
    Фруми все таки стартует?

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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