Тадей Погачар – победитель Тура Словении-2021

Тадей Погачар – победитель, Диего Улисси и Маттео Собреро - призёры Тура Словении-2021

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, победитель Тур де Франс-2020 Тадей Погачар добавил ещё одну победу к своему списку достижений – выиграл домашнюю многодневную велогонку Тур Словении-2021. На вторую ступень подиума поднялся его товарищ по команде 31-летний Диего Улисси, выигравший на Туре Словении-2021 4-й этап. Третье место в генеральной классификации Тура Словении-2021 занял 24-летний итальянский велогонщик команды Astana – Premier Tech Маттео Собреро.

Тадей Погачар, выигравший 2-й этап Тура Словении-2021, также стал победителем горной классификации.

Ещё два гонщика команды UAE Team Emirates вошли в десятку сильнейших общего зачёта Тура Словении-2021 – Рафал Майка занял 4-е место, Ян Поланц финишировал 9-м.

Photo credit: @Sportida_com @Tour of Slovenia

Тадей Погачар: «Невероятные эмоции, я три раза финишировал на этой гонке рядом с подиумом (в 2017 году 5-м, в 2018 и 2019 – 4-м), и, наконец, стал её победителем. Очень рад и горжусь этой прекрасной неделей гонки, где выступал на домашних дорогах перед своими соотечественниками. Команда всю гонку работала идеально, мы заслужили эти результаты, поздравляю ребят.

Нога идёт всё лучше и лучше. Я почти готов к Тур де Франс. Ещё две недели подготовки к моей главной цели.

На Туре Словении я вошёл в правильный ритм гонки. Рельеф был очень разным, мы прошли всё, от гор до спринтов, отлично потренировались. Сейчас приму участие в чемпионате страны, а затем поедем во Францию».

Маттео Собреро (Astana-Premier Tech): «Я очень доволен своим выступлением на «Туре Словении». Быть на подиуме в очень горной гонке сражаясь против Погачара и Улисси – это важное достижение в моей карьере. Оно дает мне уверенность в своих силах и добавляет мотивации не только перед ближайшими целями, но и в целом, для всей моей профессиональной карьеры».

Джузеппе Мартинелли, спортивный директор команды Astana – Premier Tech: ««Что ж, я думаю, что мы достигли весомого результата здесь. И, в первую очередь мы должны смотреть на имена, что стоят перед Маттео в общем зачете – Тадей Погачар, действующий победитель «Тур де Франс» и Диего Улисси, большой чемпион. Так что третье место Маттео многое значит. Впервые он был на таком высоком уровне сражаясь против по-настоящему больших гонщиков. Поэтому мы надеемся на большое будущее для Собреро. Теперь Маттео отправится на многодневку «Адриатика-Ионика», а затем выступит на чемпионате Италии».