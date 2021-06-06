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Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

Сольная атака Тадея Погачара на 2-м этапе Тура Словении-2021 принесла победу и майку лидера

 

 

  22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар через 46 дней после победы на Льеж-Бастонь-Льеж вновь поднялся на первую ступень подиума, на этот раз на своей домашней гонке – Туре Словении-2021.

 

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

 

   На 2-м этапе с прохождением двух подъёмов второй категории и финишем в некатегорийный 1,9 км подъём со средним градиентом 7,24% гонщики команды UAE Team Emirates контролировали ситуацию и подготовили атаку своего капитана. Ускорение товарища Погачара по команде Вегарда Стаке Лангена создало просвет, Ян Тратник (Bahrain-Victirious) отреагировал на атаку и поехал за ними, но вскоре не выдержал темпа. Когда за 22,3 км до финиша к гонщикам команды UAE Team Emirates переложился Маттео Собреро (Astana-Premier Tech), Погачара атаковал в одиночку. На финише Тадей Погачар привёз ближайшим преследователям 1 минуту 22 секунды.

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

 

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

 

Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

 

 

  В итоге четыре гонщика команды UAE Team Emirates вошли в топ-10 на 2-м этапе – Диего Улисси финишировал 3-м, его в финишном спринте обошёл Матей Мохорич (Bahrain-Victirious), Рафал Майка пересёк финиш 7-м, а Ян Поланц замкнул на этапе десятку сильнейших.

 

В генеральной классификации Тадей Погачар опережает ближайшего соперника, своего соотечественника из команды Bahrain-Victorious Матея Мохорича на 1:24.

 

  Тадей Погачар: «Я очень счастлив. Это моя первая победа на Туре Словении, прекрасно выиграть перед домашними болельщиками на таком классическом этапе. Этот этап уже был в гонке два года назад, тогда ощущался более тяжёлым, чем сегодня. Я отлично себя чувствовал, старался выжимать максимум на всём подъёме. Создал просвет, потом на спуске дал полный газ до финиша. Мне очень нравится этот этап, он как классика. Не думал, что смогу набрать такое большое преимущество на финише. Очень счастлив.

 

Команда фантастически отработала. Трентин тянул весь день, Оливейра вывез меня к подножию финального подъёма, другие ребята тоже помогали изо всех сил до самого конца. Я горжусь всеми ребятами, мы нацелены хорошо выступить и на следующих этапах».

 

  Матей Мохорич (Bahrain Victorious): «Финал этап был очень тяжёлым, к тому же пошёл ливень, что ещё больше осложнило последний подъём. Мы диктовали высокую скорость до начала предпоследнего подъёма, благодаря чему все устали, и я смог проехать подъём на своей скорости и догнать лидирующую группу на вершине. Тадей Погачар был слишком силён, он находился вне досягаемости. Уже на спуске я создал просвет, но три гонщика из команды UAE Team Emirates добрали. В финальном спринте я смог занять второе место, это лучший результат, которого мог добиться на этом этапе. Будем защищать позицию в общем зачёте».

 

  Маттео Собреро (Astana-Premier Tech): "На последнем подъеме Погачар атаковал в очень высоком темпе. Я попробовал последовать за ним, но в какой-то момент два других гонщика UAE–Team Emirates догнали меня и, конечно же, они не хотели со мной работать. Так что, позднее к нам присоединилось еще несколько человек. В конце этапа был еще один короткий подъем, но в итоге мы финишировали все вместе, разыграв спринт. В любом случае, я доволен своим выступлением сегодня. Я очень хорошо себя чувствую после «Джиро д’Италия», так что буду настраиваться на следующие несколько дней здесь в Словении".

 

 

Результаты 2 этапа Тура Словении-2021

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Комментарии

  • close2you
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    close2you-Фото
    Было холодно и скользко.
  • serghi
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    serghi-Фото

    Можно подумать ЕС просто так ТШ не показывает, давно эта тема продолжается с правами на трансляцию. а насчёт колхоза на туре Бельгии, вы погорячились, классическая бескомпромиссная борьба на протяжении всего этапа. Ремко едет от сердца, а не по приборам, разве это не лучшее, что есть в велоспорте?

  • jerzyk
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    jerzyk-Фото
    Ну вот колхозные гонки в Словении и Бельгии есть? Погачар и Эвенепул есть? Так зачем вам интересную гонку смотреть? :)
  • VeloVelo
    Пять колец Москвы-2021. Этап 1 (2)
    VeloVelo-Фото

    Почему Евтушенко не доехал?



     

  • jerzyk
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    jerzyk-Фото

    Модно как раз с жёнами "мужского" пола. А с девушками на финише - это как раз нормально,как Бог велел! :)

  • flugegeheimen
    Суд обязал Ваута ван Арта выпл ... (4)
    flugegeheimen-Фото

    мда, неприятный исход для Воута, особенно если его зп в 2,2 млн, указанная в открытых источниках это гросс, провел успешный сезон, а большая часть заработанного рискует уйти на штраф и судебные издержки 

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    SportSpirit-Фото

    Из тех, кто еще не звучал в этом сезоне, достойно едет Риго Уран. Тихой сапой к TDF)

     

    При определенных раскладах формы и удачи - реальный претендент на TOP-5. 

  • BaTman
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    BaTman-Фото
    Ждём 16 дней и смотрим, я тоже надеюсь что не будет, так уж, в одни ворота.
    Хотя что он в том году творил, если прибавил, так может и на спринтерские этапы в этом году замахнуться.
  • BaTman
    Тур Швейцарии-2021. Этап 5 (10)
    BaTman-Фото

     Карапаз - в форме, это приятно. Аллафилип - ожидал большего, но может дозревает к Туру на 2-3 неделю. 

     Но пока к Туру состав у Инеос выходит оочень крутой, им бы грамтного директора что бы не напортачил с козырями. И нужный ветер что бы решать вопросы не индивидуально, а командными усилиями. 

     

  • SportSpirit
    Тур Словении-2021. Этап 2 (7)
    SportSpirit-Фото
    Mainstream as ia, но есть нюанс:
    Ушка встречала Тадея на финишах
    Задолго до победы на Tour de France!

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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