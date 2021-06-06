Тадей Погачар – победитель 2 этапа Тура Словении-2021

Сольная атака Тадея Погачара на 2-м этапе Тура Словении-2021 принесла победу и майку лидера

22-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар через 46 дней после победы на Льеж-Бастонь-Льеж вновь поднялся на первую ступень подиума, на этот раз на своей домашней гонке – Туре Словении-2021.

На 2-м этапе с прохождением двух подъёмов второй категории и финишем в некатегорийный 1,9 км подъём со средним градиентом 7,24% гонщики команды UAE Team Emirates контролировали ситуацию и подготовили атаку своего капитана. Ускорение товарища Погачара по команде Вегарда Стаке Лангена создало просвет, Ян Тратник (Bahrain-Victirious) отреагировал на атаку и поехал за ними, но вскоре не выдержал темпа. Когда за 22,3 км до финиша к гонщикам команды UAE Team Emirates переложился Маттео Собреро (Astana-Premier Tech), Погачара атаковал в одиночку. На финише Тадей Погачар привёз ближайшим преследователям 1 минуту 22 секунды.

В итоге четыре гонщика команды UAE Team Emirates вошли в топ-10 на 2-м этапе – Диего Улисси финишировал 3-м, его в финишном спринте обошёл Матей Мохорич (Bahrain-Victirious), Рафал Майка пересёк финиш 7-м, а Ян Поланц замкнул на этапе десятку сильнейших.

В генеральной классификации Тадей Погачар опережает ближайшего соперника, своего соотечественника из команды Bahrain-Victorious Матея Мохорича на 1:24.

Тадей Погачар: «Я очень счастлив. Это моя первая победа на Туре Словении, прекрасно выиграть перед домашними болельщиками на таком классическом этапе. Этот этап уже был в гонке два года назад, тогда ощущался более тяжёлым, чем сегодня. Я отлично себя чувствовал, старался выжимать максимум на всём подъёме. Создал просвет, потом на спуске дал полный газ до финиша. Мне очень нравится этот этап, он как классика. Не думал, что смогу набрать такое большое преимущество на финише. Очень счастлив.

Команда фантастически отработала. Трентин тянул весь день, Оливейра вывез меня к подножию финального подъёма, другие ребята тоже помогали изо всех сил до самого конца. Я горжусь всеми ребятами, мы нацелены хорошо выступить и на следующих этапах».

Матей Мохорич (Bahrain Victorious): «Финал этап был очень тяжёлым, к тому же пошёл ливень, что ещё больше осложнило последний подъём. Мы диктовали высокую скорость до начала предпоследнего подъёма, благодаря чему все устали, и я смог проехать подъём на своей скорости и догнать лидирующую группу на вершине. Тадей Погачар был слишком силён, он находился вне досягаемости. Уже на спуске я создал просвет, но три гонщика из команды UAE Team Emirates добрали. В финальном спринте я смог занять второе место, это лучший результат, которого мог добиться на этом этапе. Будем защищать позицию в общем зачёте».

Маттео Собреро (Astana-Premier Tech): "На последнем подъеме Погачар атаковал в очень высоком темпе. Я попробовал последовать за ним, но в какой-то момент два других гонщика UAE–Team Emirates догнали меня и, конечно же, они не хотели со мной работать. Так что, позднее к нам присоединилось еще несколько человек. В конце этапа был еще один короткий подъем, но в итоге мы финишировали все вместе, разыграв спринт. В любом случае, я доволен своим выступлением сегодня. Я очень хорошо себя чувствую после «Джиро д’Италия», так что буду настраиваться на следующие несколько дней здесь в Словении".