Ломбардия-2021. Результаты

Сегодня, 17:37 Комо - Бергамо, 239 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 6:01:39 2 Fausto Masnada (Ita) Deceuninck-QuickStep 3 Adam Yates (Gbr) Ineos Grenadiers 0:00:51 4 Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma 5 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 6 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 7 David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ 8 Romain Bardet (Fra) Team DSM 9 Michael Woods (Can) Israel Start-up Nation 10 Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo 0:02:25 11 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 12 Attila Valter (Hun) Groupama-FDJ 13 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 14 Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma 15 Lorenzo Fortunato (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 16 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 17 Pavel Sivakov (Rus) Ineos Grenadiers 0:02:35 18 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Team BikeExchange 0:02:49 19 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:03:13 20 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:03:23 21 Ben Tulett (Gbr) Alpecin-Fenix 22 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:03:33 23 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 24 Rafal Majka (Pol) UAE Team Emirates 25 Michael Storer (Aus) Team DSM 26 Amanuel Gehbreigzabhier (Eri) Trek-Segafredo 0:04:28 27 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:05:22 28 Lorenzo Rota (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 29 Tiesj Benoot (Bel) Team DSM 30 Domenico Pozzovivo (Ita) Qhubeka NextHash 31 Larry Warbasse (Usa) AG2R Citroën Team 32 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team 0:05:36 33 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 34 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team 35 Matteo Badilatti (Swi) Groupama-FDJ 36 Marc Hirschi (Swi) UAE Team Emirates 37 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious 38 Daniel Martin (Irl) Israel Start-up Nation 39 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech 0:05:56 40 João Almeida (Por) Deceuninck-QuickStep 0:06:56 41 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:07:05 42 Simone Petilli (Ita) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:08:18 43 Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma 0:08:23 44 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 45 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 46 Clément Berthet (Fra) AG2R Citroën Team 0:08:37 47 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 48 Andrey Zeits (Kaz) Team BikeExchange 49 Andrea Garosio (Ita) Bardiani CSF Faizane' 50 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 51 Neilson Powless (Usa) EF Education-Nippo 0:11:06 52 José Rojas (Spa) Movistar Team 53 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 54 Jan Bakelants (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 55 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:11:09 56 Rigoberto Uran (Col) EF Education-Nippo 57 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Ineos Grenadiers 58 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 59 Nicholas Schultz (Aus) Team BikeExchange 60 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 61 Mark Christian (Gbr) Eolo-Kometa Cycling Team 62 Clément Champoussin (Fra) AG2R Citroën Team 63 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Ineos Grenadiers 64 Christopher Hamilton (Aus) Team DSM 65 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:11:44 66 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:14:19 67 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:14:36 68 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 69 Davide Formolo (Ita) UAE Team Emirates 70 Andrea Bagioli (Ita) Deceuninck-QuickStep 0:14:42 71 Davide Orrico (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:15:33 72 Edoardo Zardini (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:16:24 73 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-up Nation 0:17:13 74 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 75 Rein Taaramäe (Est) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 76 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 77 Domen Novak (Slo) Bahrain Victorious 78 Steff Cras (Bel) Lotto Soudal 79 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:19:02 80 Sam Oomen (Ned) Jumbo-Visma 0:19:06 81 Edward Ravasi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team 0:19:28 82 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 0:19:38 83 Antonio Tiberi (Ita) Trek-Segafredo 0:19:58 84 Kevin Colleoni (Ita) Team BikeExchange 0:20:21 85 George Bennett (Nzl) Jumbo-Visma 0:20:47 86 Simon Yates (Gbr) Team BikeExchange 87 Eddie Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers 88 Thymen Arensman (Ned) Team DSM 0:21:38 89 Mark Donovan (Gbr) Team DSM 90 Thomas Champion (Fra) Cofidis 91 Koen Bouwman (Ned) Jumbo-Visma 92 Ruben Fernandez (Spa) Cofidis 93 Simon Geschke (Ger) Cofidis 94 Eduardo Sepulveda (Arg) Androni Giocattoli-Sidermec 95 Davide Gabburo (Ita) Bardiani CSF Faizane' 96 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 97 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Victorious 98 Ben Swift (Gbr) Ineos Grenadiers 99 Victor Campenaerts (Bel) Qhubeka NextHash 100 Damien Howson (Aus) Team BikeExchange 0:27:59 101 Santiago Buitrago Sanchez (Col) Bahrain Victorious 102 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Movistar Team 103 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:28:37 104 Christopher Juul-Jensen (Den) Team BikeExchange 105 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 106 William Barta (Usa) EF Education-Nippo 107 Andreas Leknessund (Nor) Team DSM DNF Dries Devenyns (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep DNF Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R Citroën Team DNF Jaakko Hänninen (Fin) AG2R Citroën Team DNF Xandro Meurisse (Bel) Alpecin-Fenix DNF Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix DNF Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix DNF Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix DNF Jefferson Cepeda (Ecu) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Filippo Tagliani (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec DNF Samuele Battistella (Ita) Astana-Premier Tech DNF Manuele Boaro (Ita) Astana-Premier Tech DNF Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana-Premier Tech DNF Fabio Felline (Ita) Astana-Premier Tech DNF Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech DNF Matteo Sobrero (Ita) Astana-Premier Tech DNF Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain Victorious DNF Matej Mohoric (Slo) Bahrain Victorious DNF Stephen Williams (Gbr) Bahrain Victorious DNF Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' DNF Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' DNF Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe DNF Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe DNF Natnael Berhane (Eri) Cofidis DNF Victor Lafay (Fra) Cofidis DNF Rémy Rochas (Fra) Cofidis DNF Diego Camargo Pineda (Col) EF Education-Nippo DNF Daniel Arroyave Cañas (Col) EF Education-Nippo DNF Vincenzo Albanese (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Davide Bais (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Erik Fetter (Hun) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Francesco Gavazzi (Ita) Eolo-Kometa Cycling Team DNF Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ DNF Anthony Roux (Fra) Groupama-FDJ DNF Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers DNF Jan Hirt (Cze) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Louis Meintjes (Rsa) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux DNF Chris Froome (Gbr) Israel Start-up Nation DNF Omer Goldstein (Isr) Israel Start-up Nation DNF Ben Hermans (Bel) Israel Start-up Nation DNF James Piccoli (Can) Israel Start-up Nation DNF Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma DNF Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal DNF Andreas Kron (Den) Lotto Soudal DNF Maxim Van Gils (Bel) Lotto Soudal DNF Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team DNF Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic DNF Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Romain Hardy (Fra) Team Arkea-Samsic DNF Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic DNF Sean Bennett (Usa) Qhubeka NextHash DNF Andreas Stokbro (Den) Qhubeka NextHash DNF Mauro Schmid (Swi) Qhubeka NextHash DNF Dylan Sunderland (Aus) Qhubeka NextHash DNF Karel Vacek (Cze) Qhubeka NextHash DNF Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo DNF Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo DNF Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates DNF Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Marco Frapporti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNF Daniel Pearson (Gbr) Vini Zabu' Brado KTM DNF Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM DNS James Whelan (Aus) EF Education-Nippo Теги к статье: Ломбардия Il Lombardia Монумент велоспорта классика велогонка Мирового тура Тадей Погачар



