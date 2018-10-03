Джанни Москон и Винченцо Нибали о групповой гонке чемпионата мира-2018

Джанни Москон: «Мне не хватило всего пары оборотов педалей»

24-летний Джанни Москон стал лучшим из сборной Италии в групповой гонке чемпионата мира, где занял 5-е место, но надеется компенсировать неудачу на оставшихся в сезоне гонках.

Винченцо Нибали, который ещё до старта называл лидером сборной Джанни Москона, выпал из пелотона на 7,9-километровом подъёме за 25 км до финиша. Он разочарован своим результатом, а единственным плюсом называет то, что после перелома позвоночника, и операции, проведённой в начале августа, на труднейшем 258-км маршруте одной из самых важных гонок сезона не чувствовал боли.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Джанни Москон: «Мне не хватило совсем немного, всего пары мощных оборотов педали. Но у меня уже не было сил. Я ничего не мог сделать. На финальной части подъёма нога просто не пошла, а соперники уехали от меня. Я шёл на пределе. Попытался удержаться после того, как появился просвет, но когда Том Дюмулин проехал меня, я даже не смог сесть ему на колесо. На спуске пытался восстановиться, на равнине выдал всё, что осталось, надеясь, что они начнут переглядываться. Я уже видел машины сопровождения, попытался добрать, но не смог.

Следующие несколько лет я буду жить в Австрии, мне здесь нравится. Было бы прекрасно взять медаль в городе, который стал моим домом, но что я мог поделать? Такова жизнь.

Когда финишируешь пятым, праздновать особо нечего. Итальянская команда хорошо отработала, я отдал всё. Теперь мне надо собраться снова, хотя Италия заслужила гораздо больше. Кто знает, может, я смогу что-то сделать на финальных важных гонках сезона. Они – моя следующая цель».

Винченцо Нибали в интервью La Gazzetta dello Sport после финиша сказал: «Я хотел бы посвятить эту гонку Микеле Скарпони, фото которого видел на баннере перед стартом, а также моему дедушке Винченцо, который умер в этом году.

Я разочарован собой. В какой-то момент меня внезапно выключило. Это была расплата за ускорение, когда я поехал за Крёйсвейком. Мне не хватило взрывной силы, и я не смог зайти в красную зону. После Вуэльты Испании было несколько хороших знаков относительно формы, но этого оказалось недостаточно. Единственный положительный итог этой выматывающей гонки, скорость на которой была даже выше, чем ожидалось, что после всех моих проблем я не чувствовал боли. Но понятно, что мне придётся работать всю зиму.

Фавориты, на которых ставили больше, чем на меня, выпали всего на несколько километров позже меня. Я отдал всё, но не смог ничего сделать. Если бы у меня была такая нога, как в 2017 между классиками Эмилия и Ломбардия, думаю, я мог бы бороться до конца».

Тренер сборной Италии Давиде Кассани в интервью La Gazzetta dello Sport защитил тактику команды, сказав, что ошибок не сделал никто из гонщиков: «Москону не хватило всего нескольких секунд, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Если бы на вершине его отставание было всего на 5 секунд меньше, он бы смог сражаться за радужную майку. Команда работала идеально, мы нигде не были застигнуты врасплох. Мы знали, что подъём на кругах не сможет просеять пелотон, потому что скорость была слишком высокой. Всё решилось на последнем подъёме, и Джанни проехал хорошо. Я бы поставил команде 8 из 10. Ошибок не было. Мы знали, что состояние Нибали не идеальное, по этой причине не стали усложнять гонку».