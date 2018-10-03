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Джанни Москон и Винченцо Нибали о групповой гонке чемпионата мира-2018

Джанни Москон: «Мне не хватило всего пары оборотов педалей»

 

 

  24-летний Джанни Москон стал лучшим из сборной Италии в групповой гонке чемпионата мира, где занял 5-е место, но надеется компенсировать неудачу на оставшихся в сезоне гонках.

  Винченцо Нибали, который ещё до старта называл лидером сборной Джанни Москона, выпал из пелотона на 7,9-километровом подъёме за 25 км до финиша. Он разочарован своим результатом, а единственным плюсом называет то, что после перелома позвоночника,  и операции, проведённой в начале августа, на труднейшем 258-км маршруте одной из самых важных гонок сезона не чувствовал боли.

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

  Джанни Москон: «Мне не хватило совсем немного, всего пары мощных оборотов педали. Но у меня уже не было сил. Я ничего не мог сделать. На финальной части подъёма нога просто не пошла, а соперники уехали от меня. Я шёл на пределе. Попытался удержаться после того, как появился просвет, но когда Том Дюмулин проехал меня, я даже не смог сесть ему на колесо. На спуске пытался восстановиться, на равнине выдал всё, что осталось, надеясь, что они начнут переглядываться. Я уже видел машины сопровождения, попытался добрать, но не смог.

 

  Следующие несколько лет я буду жить в Австрии, мне здесь нравится. Было бы прекрасно взять медаль в городе, который стал моим домом, но что я мог поделать? Такова жизнь.

 

  Когда финишируешь пятым, праздновать особо нечего. Итальянская команда хорошо отработала, я отдал всё.  Теперь мне надо собраться снова, хотя Италия заслужила гораздо больше. Кто знает, может,  я смогу что-то сделать на финальных важных гонках сезона. Они – моя следующая цель».

 

  Винченцо Нибали в интервью La Gazzetta dello Sport после финиша сказал: «Я хотел бы посвятить эту гонку Микеле Скарпони, фото которого видел на баннере перед стартом, а также моему дедушке Винченцо, который умер в этом году.

 

  Я разочарован собой. В какой-то момент меня внезапно выключило. Это была расплата за ускорение, когда я поехал за Крёйсвейком. Мне не хватило взрывной силы, и я не смог зайти в красную зону. После Вуэльты Испании было несколько хороших знаков относительно формы, но этого оказалось недостаточно. Единственный положительный итог этой выматывающей гонки, скорость на которой была даже выше, чем ожидалось, что после всех моих проблем я не чувствовал боли. Но понятно, что мне придётся работать всю зиму.

 

Фавориты, на которых ставили больше, чем на меня, выпали всего на несколько километров позже меня. Я отдал всё, но не смог ничего сделать. Если бы у меня была такая нога, как в 2017 между классиками Эмилия и Ломбардия, думаю, я мог бы бороться до конца».

 

 Тренер сборной Италии Давиде Кассани в интервью La Gazzetta dello Sport защитил тактику команды, сказав, что ошибок не сделал никто из гонщиков: «Москону не хватило всего нескольких секунд, чтобы бороться за титул чемпиона мира. Если бы на вершине его отставание было всего на 5 секунд меньше, он бы смог сражаться за радужную майку. Команда работала идеально, мы нигде не были застигнуты врасплох. Мы знали, что подъём на кругах не сможет просеять пелотон, потому что скорость была слишком высокой. Всё решилось на последнем подъёме, и Джанни проехал хорошо. Я бы поставил команде 8 из 10. Ошибок не было. Мы знали, что состояние Нибали не идеальное, по этой причине не стали усложнять гонку».

 

Результаты чемпионата мира-2018. Групповая гонка. Мужчины

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Теги к статье: Джанни Москон Винченцо Нибали чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Гонщик
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    Гонщик-Фото

    [quote=Pcyclopath][quote=Гонщик][quote=salomon][/quote] тогда Нибали , победиТель трёх Гранд туров , супер велик ? Вкликим может стать Фрум , выиграв пятый Тур , Вальверде великим не стать .
    [/quote]Вы,уважаемый "Гонщик",наверное не прочли второе предложение про троллей...Для вас может Вальверде и не велик.Ваша беда !Ну, а для вело-семьи Он- велик !!![/quote]                       У меня как раз всё ок и о вело не теретически рассуждаю , Вальв выиграл ЧМ перед пенсией на трассе , которая ему подходила на 100% , молодец , тут сошлось и везение и супер форма , которая должна вызывать массу вопросов у ВАДА , но это его в разряд великих не поставит , чтобы Вы там себе не надумали , чел просто громко хлопнул дверью .
    [/quote]Действительно, Победитель Вуэльты4х кратный победитель Льежа5 кратный победитель Флеша6 кратный призер ЧМЧЕМПИОН МИРАпризёр Тур День Франс, Джиро, ВуэльтыПобедитель НеделекНЕА не разу не легенда122 победы - не у спринтера! Вдумайтесь что вы говорите, живая легенда![/quote] один Тур перевесил бы все эти Льежи-Флеши , Рубе-главная цель для классика , без победы на этих гонках великость не очень великая выходит , а Вуэльту кто только не брал , даже папик Хорнер в 42 , спор ни о чём выходит .

  • Катерина
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    Катерина-Фото
    Спасибо!
    Посмотрела - с 2013г Javier M?nguez Bellosta руководит испанской сборной. Браво!

    Качественно ребята сработали, с полным взаимопонимаем, очень точно! А как искренне радовались - это видеть, конечно, надо ))) Молодцы все!
  • ROSt
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    ROSt-Фото

    Не верррю !!!

    dirol

  • ROSt
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    ROSt-Фото

    В таком возрасте только Крис хорнер мог и  то,только Вуэльту (42года от роду)!!! 

    Не верю я в чудеса при травме в сезоне... Вальверде

    По ходу залит старичок на последок не по детски...

     

    beach

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Роман Барде и Майкл Вудс – при ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Интересны очень рассуждения Вудса.))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Том Дюмулин остался в шаге от ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Респект .
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Катерина
    Интересно, а кто тренировал испанцев в в Сьерра-Неваде? Наскоро слепить НАСТОЯЩУЮ команду из таких разных (не только по мастерству) гонщиков - дорогого стоит. Де ла Круз вызывал у меня, признаться, наибольшие сомнения, но работал здорово, как на себя, любимого!)))
     
    И конечно, есть в Алехандро нечто заразительное - некий огонь, вдохновляющий команду, который и делает (несмотря на деньги и фарму) велоспорт прекрасным!
    Главный тренер Javier Minguez сколько лет я помню себя ,столько он держит руку на пульсе испанской сборной. В Италии был Мартини который с 75 по 98 был главным, а после все главные тренера его держали в штате. Короче Мингес великий тренер смотрел его интервью перед миром ,интересно было. Кстати у французов тоже тренер один из столпов мирового шоссе.
  • motte
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    motte-Фото

    Я говорил исключииельно о мировом туре индивидуального зачета.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Результаты чемпионата мира-201 ... (79)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очки начисляются в рейтинг , Уци. А вы наверное путаете с очками мирового тура ,куда входят только гонки этого тура .

    Ейтс 3072 Саган 2992 Вальверде 2593 Томас 2524 Ван Авермает 2442 Это очки в рейтинге мирового тура что то около 30 гонок только остались Турция ,Ломбардия и Китай . В уци рейтинг входят абсолютно все гонки которые проводятся под эгидой Уци в том числе гонки мирового тура , и национальные чемпионаты в Олимпийских видах спорта и континентальные чемпионаты ( хотя несколько лет назад был конфликт между Уци и Уек и очки за континентальные чемпы не зачислялись. Вальверде 3963 Алафилип 3385 Вивиани 3217 Ейтс С. 3160 Саган 3092. Среди стран Уци Бельгия 13578 Франция 13341 Италия 12443 Испания 11198 Голландия 11078. Соответственно в мировом туре есть рейтинг команд входящих в него. Так же Уци ведёт рейтинг континентальный ,то есть Европа тур, Азия тур, Африка тур, пан Американский тур и тур Океании. Как индивидуальный и так и по странам . Соответственно очкам в рейтинге Уци между странами распределяются квоты на участие в ЧМ и континентальных чемпионатах. Естествнно Мировой тур команд ни к чему не обязывает и никаких преференций не даёт никому ни команде ни гонщикам.
  • Александра
    Алехандро Вальверде – чемпион ... (15)
    Александра-Фото

    Только сейчас посмотрела гонку! Потрясающе!! Просто потрясающе!!

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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