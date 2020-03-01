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Йенс Дебюссере об инциденте с Джанни Москоном на гонке Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

Йенс Дебюссере: «Я выбирался из канавы и получил велосипедом по голове»

 

  30-летний бельгийский гонщик профессиональной команды B&B Hotels - Vital Concept p/b KTM Йенс Дебюссере (Jens Debusschere) оказался в центре внимания после финиша классики Kuurne-Brussel-Kuurne-2020 как пострадавший во время завала. Но Дебюссере пострадал не из-за падения, а получив удар велосипедом, который Джанни Москон (Ineos) отбросил в поисках своего велосипеда.  

 

  После финиша гонки в интервью Cyclingnews Йенс Дебюссере сказал, что ему повезло, что успел закрыть рукой лицо, в противном случае пострадал бы сильнее. Джанни Москон был дисквалифицирован, а Йенс Дебюссере финишровал в гонке с  порезом на руке.

 

Йенс Дебюссере об инциденте с Джанни Москоном на гонке Kuurne-Brussel-Kuurne-2020

 

 

 

  Йенс Дебюссере: «Во время гонки сильно шла кровь, потому что я не видел, насколько глубоким был порез. Сейчас вроде бы всё в порядке, заживёт через день или два.

 

  Я свалился в канаву и выползал оттуда, когда получил велосипедом, даже не своим велосипедом, прямо по голове. Мне пришлось поднять руку, чтобы защитить лицо. Велосипед ударил меня передней звёздочкой, я смог его оттолкнуть. В такие моменты ты полон адреналина, но потом понимаешь, что лучшее, что можно сделать, - вернуться на велосипед. Хотя чувствуешь разочарование, в такой ситуации нельзя долго раздумывать, а надо как можно скорее возвращаться в пелотон. В таких гонках нельзя терять много времени.

 

  Не понимаю, зачем было так поступать? Это Фландрия, типичная ситуация в такой гонке, где надо быть внимательным от старта до финиша. Здесь нервные гонки, случается, что приходится останавливаться или тормозить. На такой дистанции это самое важное. Мы спринтовали у подножия Кот-де-Трийё, потом восстанавливались в Трийё, потом ещё один спринт к Ауде Кваремонту. На том отрезке гонки ещё ничего не потеряно, если сразу садишься на велосипед и продолжаешь. Не было необходимости так реагировать.

 

  Я поговорил с комиссаром UCI,  который отметил, что если они видят, что гонщик подвергает опасности себя, коллег или болельщиков, они снимают его с гонки. Это касается также о езде по велодорожкам и тротуарам. Сегодняшний случай – это действия, неприемлемые по отношению к коллегам.

Была уже серия инцидентов, и всегда они касались одного парня. Не только этот случай, были и другие. Если спросите в пелотоне, что они о нём думают, 90% отреагируют негативно.

 

  Конечно, в пелотоне больше уважения проявляется к гонщикам из крупных команд. Ты освобождаешь им пространство. Так поступаем, когда проезжают гонщики Quick-Step и Ineo тоже. И это не значит, что надо толкаться. Есть большая разница с тем, как ведёт, например, Люк Роу, который всегда вежлив. С Москоном не так. Такой он человек и больше не изменится».

 

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Теги к статье: Йенс Дебюссере Jens Debusschere Kuurne-Brussel-Kuurne

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Даулет Биржевой
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    Даулет Биржевой-Фото
    Эх, жалко Гривко не было рядом... он бы ему показал, где Киттели зимуют))
  • EL-Fenomeno
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну неплохо так (финиширвать) на глазах у всех впереди всего пелотона пускай только на 3 сек. КВИКовицЫ взяли этакий реванш за невыиграш Омлупа (там было чуток интересней).

    А вот инцидент с Москоном надо бы комиси ЮСИАЙ ещё раз пересмотреть. Шо то Джанни в последнее время стал каким то неуравновешенным; может у него нелады в личной жизни (понять, простить), но так "в порыве страстей" бросать(ся) великом по комрадов по насчастью это почти непростительно.

    Цитата: motte
    Теннис. US Open. Полуфинал. Медведев – Димитров
    Это у нас, в нашем регионе...-:(

    А у нас сегодня с_утра рекламируют, что КБК в прямом эфире на Е1 в 16:15, я включаю ТВ в 16:20, а там (нежданчик) прыжки с трамплина (LIVE)

  • close2you
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    close2you-Фото
    Цитата: ЧОРНЫЙ
    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...
    Да, по морде кубинский разрывной получит... может перестанет так делать
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    Ну почему только Нибали? Алафилипа тоже. Не выдержал бедолага темпа, капнул за 9 км до финиша. Квики догоняли, догоняли, но так и не догнали.
  • uran
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    uran-Фото
    Саймон молодец, ничего не скажешь, объехал самого великого классика всех времён Нибали!
  • Earl57
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    Earl57-Фото
    То есть Саймон Кларк пустое место? И Баргиль тоже?
  • ЧОРНЫЙ
    Джанни Москон был снят с класс ... (4)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Москон — пацан балованный... Ну кинул бы велик в Буанни было бы интересно посмотреть...

  • rude_rider
    Royal Bernard Drome Classic-20 ... (5)
    rude_rider-Фото
    А не написали бы никто и не откоментил бы. Не будь нибали в тройке глядишь и вашего коммента не было бы. А выиграл бы так целую статью бы написали в его то старческие годы
  • Ice
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных

    Да ладно) Асгрен давным-давно выделяется своим ходом, было понятно, что классику свою возьмет, как только представится возможность.

  • Giant72
    Kuurne - Brussel - Kuurne-2020 (15)
    Giant72-Фото
    Цитата: RVL
    Был обычным грегари , вынял  разовую классику...что дальше у него и  где он был до того?


    Хотя я и Ван авермата звездой не считаю.  Такой же из 20 вероятных
    Серебряный призер тура Фландрии Чемпион тт ю23 Призер ЧЕ тт что-то не случайно это всё, да?) Дальше он сам покажет, смотрите, что у него сейчас)

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