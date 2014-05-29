Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

К сожалению, на Париж-Рубэ-2018 не обошлось без завалов и падений, начавшихся с первой секции брусчатки – кто-то сошёл с гонки с многочисленными ушибами, кому-то придётся восстанавливаться после переломов.

Маттео Трентин (Matteo Trentin) был надеждой австралийской команды Mitchelton-Scott в борьбе за высокие места, но итальянский гонщик упал за 100 км до финиша на 20-м секторе брусчатки. Падение оказалось тяжёлым, гонщику сразу надели шейный корсет и отправили в больницу. Обследование показало, что у Трентина компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

Врач команды Mitchelton-SCOTT Роббаот ван Линшотен: «У Маттео перелом в грудном отделе, но, к счастью, перелом стабильный. Мы будем консультироваться с нейрохирургом, чтобы определить лучший вариант лечения. Думаю, нам надо быть благодарными за то, что он не получил более серьёзной травмы».

Маттео Трентин: «Конечно, это откат назад, но это просто травма, то, что можно вылечить. За это мы должны быть благодарны. Хочу сказать спасибо команде машины скорой помощи, которые увозили меня с гонки. Они были невероятны и добры. Не мог бы просить лучшего обращения и поддержки».

Португальский гонщик команды Movistar Нельсон Оливейра, момент падения которого поймала камера оператора, получил перелом правой ключицы.

Стефан Кюнг (BMC), один из главных помощников Грега Ван Авермата, получил перелом подбородка. Его увезли с гонки на машине скорой помощи, на рану под подбородком наложили шесть швов. В больнице Рубэ рентген показал, что у гонщика перелом нижней челюсти».

Чемпион Европы Александр Кристофф (UAE Team Emirates) упал за 50 км до финиша, но не сошёл, финишировав 57-м.

Александр Кристофф. Фото @UAE-TeamEmirates

Александр Кристофф: «К сожалению, мой Париж-Рубэ закончился, когда в середине группы упал Тони Мартин, я тоже оказался на земле. Так как ехал на скорости 60 км/ч, то сильно ударился спиной, остался лежать, ждал, когда боль утихнет. Я смог подняться и доехал до финиша, но главные претенденты были уже далеко. Очень жаль, потому что возвращался в группу после первого сектора брусчатки, где падал, но удачно, потом вернулся после прокола».

Сошёл после завала и лидер команды Astana на Париж-Рубэ-2018 Магнус Корт, который получил множественные ушибы и ссадины. В завале также пострадал Руслан Тлеубаев, который сошёл после того, как не смог вернуться в одну из первых групп.

Герант Томас (Sky), стартовавший на Париж-Рубэ-2018 в качестве подготовки к этапу с брусчаткой Тур де Франс-2018, упал на первом секторе брусчатки и сошёл с гонки. Он избежал серьёзных травм, получив ссадины и ушибы. Также после завала сошли его товарищи по команде Люк Роу (Luke Rowe).

Фото (с) geraintthomas86

Врач команды Sky: «У Геранта поверхностные повреждения левого бедра, локтя плеча, но больше ничего. Люк ударился головой во время падения, но он прошёл все тесты, показывающие, что сотрясения мозга нет».

Герант Томас: «Не на такие выходные я надеялся! Вчера было плохо с желудком, это значит, что на Париж-Рубэ будет тяжело, но я попал в завал на первом секторе. Не был достаточно близко к голове и слишком близко к «опасной зоне». Приехал сюда, чтобы помочь ребятам в финале, а не просто проехать Рубэ, к сожалению, был вынужден сойти».