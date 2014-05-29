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Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

 

 

 К сожалению, на Париж-Рубэ-2018 не обошлось без завалов и падений, начавшихся с первой секции брусчатки – кто-то сошёл с гонки с многочисленными ушибами, кому-то придётся восстанавливаться после переломов.

 

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

 

 

  Маттео Трентин (Matteo Trentin) был надеждой австралийской команды Mitchelton-Scott в борьбе за высокие места, но итальянский гонщик упал  за 100 км до финиша на 20-м секторе брусчатки. Падение оказалось тяжёлым, гонщику сразу надели шейный корсет и отправили в больницу. Обследование показало, что у Трентина компрессионный перелом грудного отдела позвоночника.

 

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

 

  Врач команды Mitchelton-SCOTT Роббаот ван Линшотен: «У Маттео перелом в грудном отделе, но, к счастью, перелом стабильный. Мы будем консультироваться с нейрохирургом, чтобы определить лучший вариант лечения. Думаю, нам надо быть благодарными за то, что он не получил более серьёзной травмы».

 

  Маттео Трентин: «Конечно, это откат назад, но это просто травма, то, что можно вылечить. За это мы должны быть благодарны. Хочу сказать спасибо команде машины скорой помощи, которые увозили меня с гонки. Они были невероятны и добры. Не мог бы просить лучшего обращения и поддержки».

 

 

Португальский гонщик команды Movistar Нельсон Оливейра, момент падения которого поймала камера оператора, получил перелом правой ключицы.

 

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

 

  Стефан Кюнг (BMC), один из главных помощников Грега Ван Авермата, получил перелом подбородка. Его увезли с гонки на машине скорой помощи, на рану под подбородком наложили шесть швов. В больнице Рубэ рентген показал, что у гонщика перелом нижней челюсти».

 

 

Чемпион Европы Александр Кристофф (UAE Team Emirates) упал за 50 км до финиша, но не сошёл, финишировав 57-м.

 

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

 

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

Александр Кристофф. Фото @UAE-TeamEmirates

 

  Александр Кристофф: «К сожалению, мой Париж-Рубэ закончился, когда в середине группы упал Тони Мартин, я тоже оказался на земле. Так как ехал на скорости 60 км/ч, то сильно ударился спиной, остался лежать, ждал, когда боль утихнет. Я смог подняться и доехал до финиша, но главные претенденты были уже далеко. Очень жаль, потому что возвращался в группу после первого сектора брусчатки, где падал, но удачно, потом вернулся после прокола».

 

  Сошёл после завала и лидер команды Astana на Париж-Рубэ-2018 Магнус Корт, который получил множественные ушибы и ссадины. В завале также пострадал Руслан Тлеубаев, который сошёл после того, как не смог вернуться в одну из первых групп.

 

  Герант Томас (Sky), стартовавший на Париж-Рубэ-2018 в качестве подготовки к этапу с брусчаткой Тур де Франс-2018, упал на первом секторе брусчатки и сошёл с гонки. Он избежал серьёзных травм, получив ссадины и ушибы. Также после завала сошли его товарищи по команде Люк Роу (Luke Rowe).

Травмы велогонщиков на Париж-Рубэ-2018

Фото (с) geraintthomas86

 

  Врач команды Sky: «У Геранта поверхностные повреждения левого бедра, локтя плеча, но больше ничего. Люк ударился головой во время падения, но он прошёл все тесты, показывающие, что сотрясения мозга нет».

 

  Герант Томас: «Не на такие выходные я надеялся! Вчера было плохо с желудком, это значит, что на Париж-Рубэ будет тяжело, но я попал в завал на первом секторе. Не был достаточно близко к голове и слишком близко к «опасной зоне». Приехал сюда, чтобы помочь ребятам в финале, а не просто проехать Рубэ, к сожалению, был вынужден сойти».

 

Результаты Париж-Рубэ-2018

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Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: Иван

    Kunavi

    Вчера, 20:40 | Регистрация: 29.05.2014

    Крисстофф - ужас. Вся спира в ссадинах. Как же долго все это будет заживать, а потом слезать коркой. Жуууть. Здоровья гонцам. Любители хоть сами за себя в ответе - можно в любой момент поехать помедленнее, никто никого никуда никогда не гонит. Помните это, кто тоже катается! А профи - под 30-50 км/ч в среднем на протяжение 200-250 км. Плюс горы - очень отдельная тема. Единственный плюс в гонках - это то, что трассы перекрывают. Но они и на тренировках ездят побольше нашего в потоках машин.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:06 | Регистрация: 24.12.2017

    Падение Кристофа и Мартина спровоцировал терпрстра ,как показалось команда квиков вильнула а он на ноги вставал и у него расчёт проскочил .я просматривал раз десять на повторе . ну так сошлось и умысла я не увидел. Но минимум в двух местах видел когда терпстра уезжал то бил рулём других гонцов . До играется что кто то себе что то сломает серьёзное , грех на душу возьмёт,детский сад.

    Извините что пишу здесь, а вы напишете что сегодня представило кампаньоло новую группу record 12 с новой цепью , с дисковыми тормозами , с новой перекидкой, новыми ручками ,звёздами, и системой аэродинамической.? Или вы только о шимано пишете?

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:23 | Регистрация: 4.01.2015

    Это действительно сущий АД на колёсах - всем здоровья и восстановления ибо вы все тоже настоящие герои!

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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20 - 22 апреля 2018

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22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Какая классика понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще момент - если бы Терпстра в той точке 55 км до финиша рванул за Саганом,
    то, на его рывок отозвались бы все Биги
    (пример Штыбара очевиден).
    И неизвестно чем бы всё закончилось. Почему Ники этого не сделал, интересно?

    ЗЫ: Это так просто наблюдение.
    Гонку Сагана это никак не принижает, конечно. Саган был Очень Крут! 
    Круче только Дилье )

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Интересный момент - впервые на Аренберге ни одного схода.

  • VeloVelo
    Грег Ван Авермат в шаге от под ... (16)
    VeloVelo-Фото

    Прошлогодняя феерия ГВА состоялась во многом благодаря
    Дани Оссу, который посадил Грега на багажник и дал полный газ.

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    VeloVelo-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0&t=62s
  • SSS
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    SSS-Фото
    https://www.youtube.com/watch?v=IEJAjS07-t0
    Смотрите примерно на 55сек. на дальнем плане, на выход из поворота
  • velodoctor
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    velodoctor-Фото

    К успехам молодых, можно еще отметить самого молодого гонщика финишировавшего за всю историю гонки, Tunguy Turgis из Виталь Концепт 19 лет 42 место. 

  • Александра
    Герои Париж-Рубэ-2018 (4)
    Александра-Фото

    чувствовал что-то, кроме боли и страданий.

    Оборот с "кроме" обособляется запятыми, его можно заменить словами «исключая, не считая чего-либо».

     

    Гонщик должен прийти и укротить ее, в противном случае, гонка сама решит, кому победить, кому просто доехать до финиша, кому, с ужасными травмами сойти с неё.

    Первая запятая не ставится, так как "в противном случае" - это союз, запятая ставится только перед ним. Аналогично во втором случае.

     

    Звучит ужасно, но, кажется, что в этом выпуске, она также решала, кому жить…

    Запятая между обстоятельством (в этом выпуске) и основой (она решала) не ставится.

     

    Конечно же, Саган стартовал Париж – Рубе, как безусловный фаворит,..

    Оборот с союзом "как" не выделяется запятой, если союз "как" имеет значение "в качестве".

    Можно продолжать очень долго. В качестве примера грамматической ошибки можно взять это:

    Однако большинство бы позавидовало такому дебюту – 12 место в первый сезон, который он едет именно как гонщик шоссейного велоспорта

    Местоимение "он" поясняет сущ. "сезон". Получается, что сезон едет.

    Очень большое сомнение вызывает оборот

    "ликовать победе"
    .

    Можно ликовать с кем-то, ликовать может кто-то. Но не ликовать чему.

     

     

     

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да там будут разбирательства ещё долго и со стороны Франции, и со стороны Бельгии.


    Но это страшно, это действительно ОЧЕНЬ СТРАШНО когда видишь такие кадры во время гонки и не важно массовый завал в группе это или одиночное падение по неосторожности своей (или мотоцикла, технички).
    Соболезнование семье, родным, товарищам по команде

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (44)
    EL-Fenomeno-Фото
    а где такое видео есть, кто заснял, пардон, человека уже не вернуть, но дайте ссылку если можно
  • EL-Fenomeno
    Травмы велогонщиков на Париж-Р ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Это действительно сущий АД на колёсах - всем здоровья и восстановления ибо вы все тоже настоящие герои!

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4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
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