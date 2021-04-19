Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

Джанни Москон, Александр Рябушенко о 1-м этапе Тура Альп-2021

26-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Джанни Москон (Gianni Moscon) одержал победу на 1-м этапе Тура Альп-2021. Британская велокоманда Ineos Grenadiers включилась в погоню за поздним отрывом четырёх гонщиков, которых догнали на финальном некатегорийном подъёме за 3,7 км до финиша. И в этот момент Джанни Москон атаковал из пелотона, на спуске увеличив просвет.

За 2 км в запасе у него было 6 секунд. За километр до финиша к Москону переложился атаковавший в одиночку 21-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Pro Идар Андерсен (Idar Andersen). Вдвоём они удержали минимальный просвет. Джанни Москон спринтовал и первым пересёк финиш, Идар Андерсен финишировал вторым, а тройку призёров этапа замкнул выигравший спринт из пелотона 25-летний белорусский велогонщик команды UAE Team Emirates Александр Рябушенко.

Для Джанни Москона победа на 1-м этапе Тура Альп-2021 стала первой с 2018 года.

Джанни Москон: «Нет лучшего способа вернуться в гонки после двух месяцев, потраченных на лечение травмы. Я живу в Инсбруке три года, поэтому сегодня был особенно мотивирован постараться выиграть дома.

Знание дорог стало моим преимуществом, особенно психологически, и помогло создать просвет. Я знал, что будет впереди, знал, как распределить силы. Конечно, нужны и ноги тоже, чтобы всё сработало идеально.

Борьба за генеральную классификацию будет трудной, потому что здесь едут несколько лучших горняков мира, и они готовятся к Джиро д’Италия-2021. Мы постараемся защитить майку лидера, но я знаю, что мне будет тяжело. Я просто хочу наслаждаться майкой лидера, когда поеду второй этап».

Александр Рябушенко: «Когда я посмотрел на профиль этапа, понял, что мне он отлично подходит. Я приложил все силы в финальном спринте, но, к сожалению, впереди были два гонщика, которых мы не смогли догнать, хотя у нас почти получилось. Рад своей форме, буду искать другую возможность на этой неделе».