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Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

Джанни Москон, Александр Рябушенко о 1-м этапе Тура Альп-2021

 

 

  26-летний итальянский велогонщик команды Ineos Grenadiers Джанни Москон (Gianni Moscon) одержал победу на 1-м этапе Тура Альп-2021. Британская велокоманда Ineos Grenadiers включилась в погоню за поздним отрывом четырёх гонщиков, которых догнали на финальном некатегорийном подъёме за 3,7 км до финиша. И в этот момент Джанни Москон атаковал из пелотона, на спуске увеличив просвет.

 

  За 2 км в запасе у него было 6 секунд. За километр до финиша к Москону переложился атаковавший в одиночку 21-летний норвежский велогонщик команды Uno-X Pro Идар Андерсен (Idar Andersen). Вдвоём они удержали минимальный просвет. Джанни Москон спринтовал и первым пересёк финиш, Идар Андерсен финишировал вторым, а тройку призёров этапа замкнул выигравший спринт из пелотона 25-летний белорусский велогонщик команды UAE Team Emirates Александр Рябушенко.

 

Для Джанни Москона победа на 1-м этапе Тура Альп-2021 стала первой с 2018 года.

 

Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

 

Джанни Москон – победитель 1 этапа Тура Альп-2021

 

  Джанни Москон: «Нет лучшего способа вернуться в гонки после двух месяцев, потраченных на лечение травмы. Я живу в Инсбруке три года, поэтому сегодня был особенно мотивирован постараться выиграть дома.

 

  Знание дорог стало моим преимуществом, особенно психологически, и помогло создать просвет. Я знал, что будет впереди, знал, как распределить силы. Конечно, нужны и ноги тоже, чтобы всё сработало идеально.

 

  Борьба за генеральную классификацию будет трудной, потому что здесь едут несколько   лучших горняков мира, и они готовятся к Джиро д’Италия-2021. Мы постараемся защитить майку лидера, но я знаю, что мне будет тяжело. Я просто хочу наслаждаться майкой лидера, когда поеду второй этап».

 

  Александр Рябушенко: «Когда я посмотрел на профиль этапа, понял, что мне он отлично подходит. Я приложил все силы в финальном спринте, но, к сожалению, впереди были два гонщика, которых мы не смогли догнать, хотя у нас почти получилось. Рад своей форме, буду искать другую возможность на этой неделе».

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Теги к статье: Джанни Москон Gianni Moscon Ineos Grenadiers Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Комментарии

  • VeloVelo
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Роберту Здоровья! Очень надеюсь, что после ухода из квиков он еще пошумит как следует!

  • EL-Fenomeno
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    В Твиттере (аккаунт tecknikp @tecknikp) есть такая картинка (размытая, правда)

    И надо признать, что финишная линия в этом году на Амстеле действительно была какая то каг бэ не определённая, ну чисто визуально что, к слову, и сам Курдюков подметил в репортаже

    И подпись к ней: "The GCN freeze frames cant split them:

     - Frame#1 Van Aert in front

     - Frame#2 Pidcock in front" 

  • GTX
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    GTX-Фото
    После ухода с квиков все где то пропадает
  • SportSpirit
    Боб Юнгельс не стартует на Фле ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Напоминает историю Ники Терпстры после ухода из DQS. С поправкой на возраст. Ники, имхо, побольше авторитета и титулов накатал. 

  • SportSpirit
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    SportSpirit-Фото
    Форму Sky не может вернуть никто)
  • SportSpirit
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    SportSpirit-Фото

    Сэр Дэйв имеет еще один повод объявить себя умным задним числом: +1 победа от того, кого следовало бы отчислить за неуспеваемость по поведению еще пару лет назад) 

  • Александра
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    Александра-Фото
    Мне кажется, что эти тысячные - ловля блох, не достойная ни спортсменов, ни соревнований такого уровня. Это же не стометровка, чтобы тысячные намерять. Понятно, что подиум на двоих подразумевает и призовые другие, но такие фотофиниши просто обесценивают работу гонщиков.
  • EL-Fenomeno
    Четыре победы Марка Кэвендиша ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Пожалуйста:
    №1 - 286 побед - Eddy Merckx
    №2 - 166 - Mario Cipollini
    №3 - 164 - Roger De Vlaeminck, Rik Van Looy
    №4 - 156 - Andre Greipel, Sean Kelly
    №5 - 153 - Alessandro Petacchi
    №6 - 151 - Francesco Moser
    №7 - 150 - Mark Cavendish

    Из действующих велогонщиков после Грайпеля и Кэва идут: А.Вальверде (128 побед) и П.Саган (118). У всех остальных меньше сотни.

  • RVL
    Фотофиниш определил победителя ... (17)
    RVL-Фото

    причем тут кусок на пределе?
    тут спринт один на один разных людей со своими кусками и своими ТАКТИКАМИ на спринт

    зы. у Ганны сейчас лучший индивидуальный кусок на 30 км по плоскачу и что? он просто привез бы условного Кэвендиша на финиш и склеил бы лапки 

    И это к тому, кто кого 9 из 10

  • motte
    Тур Альп-2021. Этап 1 (6)
    motte-Фото

    Ох ты,  "горячий" парень пелотона. 

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